Roman Domon signe encore une grosse performance, mais Murray State cède pour la première fois de la saison en MVC

Roman Domon (2,07 m, 20 ans) continue d’afficher un niveau très solide pour sa première saison NCAA. L’ancien joueur du BCM Gravelines-Dunkerque a été l’un des joueurs les plus impactants des Racers de Murray State lors de la défaite face aux Drake Bulldogs (90-101), confirmant son très bon début d’année civile. C’est toutefois la première défaite de la saison de son programme en match de conférence.

Roman Domon encore au rendez-vous individuellement

Face aux Drake Bulldogs, Roman Domon a livré une nouvelle prestation complète. En 28 minutes, le point-foward français a compilé 19 points, 10 rebonds et 2 contres, avec une belle efficacité extérieure (3/5 à 3-points). Une performance de poids, même si elle n’a pas suffi à éviter la défaite des siens.

Depuis le changement d’année, l’Amiénois a déjà franchi à trois reprises la barre des 18 points, confirmant une montée en puissance remarquée. Élu dans le meilleur cinq de l’Euro U20 l’été dernier, il transpose progressivement son impact des compétitions internationales vers le championnat universitaire américain. De quoi attirer des programmes de renom en vue d’un transfert la saison prochaine.

Une intégration express pour sa première saison NCAA

Pour sa première saison outre-Atlantique, Roman Domon s’est rapidement fait une place dans la rotation de Murray State. Déjà élu à deux reprises freshman de la semaine en décembre, il s’est installé comme le deuxième meilleur scoreur de l’équipe, sans avoir encore démarré le moindre match dans le cinq majeur.

Malgré cette première défaite, les Racers de Murray State Racers conservent la tête de la Missouri Valley Conference (MVC), avec 8 victoires en 9 matches, grâce notamment à une série de 12 victoires consécutives qui a pris fin face à Drake. Ils tenteront vite de rebondir face aux Northern Iowa Panthers.

Soirée plus compliquée pour Mathis Courbon

L’autre Français de l’effectif, le Lyonnais Mathis Courbon (1,95 m, 20 ans) a vécu une rencontre plus délicate. En 14 minutes, l’ancien Roannais qui fêtera ces 21 ans la semaine prochaine n’a inscrit qu’un point, avec un 0/4 au tir. Un match sans, après un début d’année pourtant prometteur, marqué notamment par son record de points en NCAA avec 16 unités contre l’université de Bradley.