Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup

« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas

Après 2h24 de match, la JL Bourg a fini par céder sur le fil face au Besiktas Istanbul (99-103), l'un des deux grands favoris de l'EuroCup. La Jeu a livré un beau combat mais a manqué l'occasion de valider quasi-définitivement l'une des deux premières places de son groupe. Elle reste toutefois leader, avec une longueur d'avance sur son adversaire du soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas

Darius McGhee, héros malheureux du soir

Crédit photo : Jacques Cormarèche

C’était donc bien la peine de faire un tel match pour cumuler autant d’erreurs dans la dernière minute : une glissade tout seul sur la possession du break, une pénétration main gauche forcée et une touche directement balancée en retour en zone sur le ballon de la gagne. Ou comment balayer un immense récital offensif en l’espace de 75 secondes…

Le jour et la nuit avec le match aller (-30)

Auteur d’un début d’année 2026 extrêmement poussif, Darius McGhee a envoyé balader tous ses doutes en donnant le tournis à la défense du Besiktas. Le lutin scotché à 0/7 samedi contre la SIG pouvait cette fois trouver la cible de n’importe où, jusqu’à 10 mètres du cercle. Mais personne ne s’en souviendra, à part son bilan statistique du soir (25 points à 10/15). Il ne restera plus que l’image du héros malheureux.

Darius MCGHEE
Darius MCGHEE
25
PTS
5
REB
3
PDE
Logo EuroCup
JLB
99 103
BES

À l’instar de son meneur, la JL Bourg a défié le Besiktas Istanbul sans peur (99-103, score final), comptant jusqu’à dix points d’avance en début de troisième quart-temps (69-59, 34e). Les hommes de Frédéric Fauthoux avaient pourtant l’avantage d’une pression moindre : s’ils pouvaient certes quasiment valider l’une des deux premières places en disposant de leur dauphin stambouliote, ce n’est pas eux qui devaient absolument gagner pour ne pas se laisser distancer.

« On a aussi notre carte à jouer ! » 

Il y avait tout de même l’occasion d’envoyer un message. Celui que cette équipe vaut mieux que la leçon reçue en Turquie fin octobre (90-60). Celui qu’elle n’est pas en tête de la poule par hasard, même si elle ne deviendra pas favorite pour le sacre final pour autant. De ce point de vue, les Bressans ont accompli leur mission.

– Journée 14

« On peut être fiers », clame Frédéric Fauthoux, au bout d’un combat aussi agréable à regarder qu’interminable (2h24 de temps de match effectif, sans prolongation !). « J’ai dit aux joueurs qu’on a montré que notre équipe n’était plus du tout la même qu’il y a trois mois. Le groupe a énormément progressé. On a joué les yeux dans les yeux avec le favori de la compétition. Ce qui prouve qu’on a aussi notre carte à jouer pour espérer aller loin. »

« La dernière étape pour franchir un cap »

Si la Jeunesse Laïque tient vraiment à revivre son épopée de 2024, où elle avait éliminé le Besiktas Istanbul en demi-finale, elle devra pourtant s’attacher à gommer les petites erreurs qui parsèment encore ses prestations. La glissade de Darius McGhee tient évidemment de la malchance, pas ses autres choix de la dernière minute…

Et puis, il y a la constance. Certaines séquences ont été remarquables, notamment défensivement, mais pas avec tenue sur la durée. La gestion des fautes également, même si pas grand monde n’a trouvé la clef pour éteindre Ante Zizic en EuroCup. Le génial pivot croate s’est amusé de la raquette bressane (26 points à 9/10 et 4 rebonds pour 34 d’évaluation en 26 minutes).

Ante Zizic a régné sur les débats à Ékinox (photo : Jacques Cormarèche)

L’homme aux 121 matchs NBA et 171 EuroLeague a même quasiment sorti tous les intérieurs burgiens du match un à un : Tre Mitchell (éliminé à la 31e), Kevin Kokila (éliminé à la 40e), tandis que Ricky Lindo avait quatre fautes dès le troisième quart-temps. Problématique quand on voit notamment l’énorme impact que le Franco-Angolais a eu dans le run du troisième quart-temps (+7 de +/-). À tel point que Freddy Fauthoux a dû faire appel à Yvann Mbaya, au bout de son banc, pour un match-up avec l’ancien de la Virtus que personne n’aurait imaginé l’an dernier quand il était à l’ASA, pendant que Tajuan Agee donnait encore des minutes douteuses.

Ante ZIZIC
Ante ZIZIC
26
PTS
4
REB
0
PDE
Logo EuroCup
JLB
99 103
BES

« Si on refait des performances dans ce style-là… »

« Je suis frustré car on a manqué trop de lancers-francs (32/45), on a laissé échapper un rebond important, il y a un peu trop de balles perdues », énumère le sélectionneur français, qui affrontait son homologue serbe, Dusan Alimpijevic, vainqueur de son 100e match avec le Besiktas. « On a manqué peut-être un peu d’intelligence sur certaines actions également. C’est la dernière étape pour franchir un cap. » 

2h24 plus tôt… (photo : Jacques Cormarèche)

 

Les fameux petits détails sur lesquels se jouent les matchs de très haut niveau… Et qui devront être mieux tenus lors des quatre dernières journées afin de protéger ce Top 2 (synonyme de qualification directe pour les quarts de finale), si possible en s’évitant un déplacement décisif à Pogdorica lors de l’ultime levée du premier tour. « Si on refait des performances dans ce style-là, c’est possible qu’on reste premiers à la fin », prédit même celui qui est considéré comme le meilleur entraîneur de ce début de saison

À Bourg-en-Bresse,

EuroCup
EuroCup
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
cambouis
C'était un gros match...un peu long, mais intense entre les décisions arbitrales Dommage d'avoir un sentiment d'inachevé à la fin mais l'eurocup réussi pas mal à Bourg
Répondre
(0) J'aime
supp01
bcp trop de lf laissés en route pour espérer gagner, ça devient + que problématique cette carence. un beau match de basket malgré un arbitrage que je qualifierai de douteux. coté Bourg un manque de profondeur de banc, et bcp de fautes de notre secteur intérieur nous ont trop pénalisé surtout quand on a perdu Mitchell pour sa 5eme faute et que Ricky était scotché sur le banc à 4 fautes. Labanca vraiment trop juste quand le niveau s'élève comme ce soir, et Agee ne sert désespérément à rien. ses prestations sont toutes plus pitoyables les unes que les autres. gros match de Darius à qui on pardonnera sa glissade tant il a donné, Both et Adam en fer de lance le petit Assémian a souffert du niveau mais s'est appliqué a essayer de jouer propre et intelligement ( les soufflantes commencent à faire effet....), Ivann a donné des bonnes minutes et l'ami Cherry bien que court physiquement a montrer que l'on devrait pouvoir compter sur lui. de bien belles individualités coté Besikstas avec un roster quasi d'euroligue, c'est plus que satisfaisant d'avoir pu rivaliser et de savoir que la victoire s'est jouée à 2 possessions malgré 13 lf laissés en route. Kamagaté dervait changer de club s'il veut progresser, tps de jeu trop réduit pour lui.
Répondre
(0) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroCup Féminine
00h00En Espagne, Villeneuve d’Ascq fait un grand pas vers la qualification en quarts
EuroCup
00h00« Si on refait des performances comme ça, il est possible qu’on reste premiers » : la JL Bourg tombe les armes à la main face au Besiktas
EuroLeague Féminine
00h00Folle soirée en EuroLigue féminine : Basket Landes première équipe à faire tomber Fenerbahçe, Bourges prend feu et fait la bonne opération
Basketball Champions League
00h00Éliminé en play-in de 2 petits points par Tofas Bursa, Cholet peut avoir des regrets
Jean-Baptiste Maille et la SIG Strasbourg ont pris le bouillon à Paris mardi soir, trois jours après leur succès à Bourg, avec un effectif limité
Betclic ELITE
00h00« On a manqué d’énergie et surtout de discipline » : les mots du coach et du capitaine de Strasbourg, sèchement battu à Paris
Betclic ELITE
00h00Au lendemain de son plus gros temps de jeu en pro, Oscar Wembanyama inscrit son premier double-double en Espoirs
Recrue du BCM Gravelines-Dunkerque, Jacob Gilyard a disputé la saison 2023-2024 en NBA avec les Memphis Grizzlies
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque recrute enfin : l’ex-meilleur passeur de G-League débarque au BCM
Prviés de deux joueurs clés, Antoine Eïto et Boulazac ont décroché en première mi-temps face à l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Chez l’ASVEL, Boulazac n’a pas réussi à s’accrocher : « On a vu très vite qu’il y avait de la différence »
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
Alpha Diallo est considéré comme le meilleur défenseur de l'EuroLeague par les GM de la compétition
EuroLeague
00h00Les GM d’EuroLeague consacrent Alpha Diallo, Sylvain Francisco ou encore Nadir Hifi
1 / 0
Livenews NBA
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
Le joueur de 25 ans découvre à ses dépens l'isolement que peut représenter une rééducation de longue durée.
NBA
00h00Tyrese Haliburton se confie sur sa rééducation après sa blessure au tendon d’Achille
Jackson représenterait la pièce manquante du puzzle
NBA
00h00Jaren Jackson Jr. vers Boston : un trade surprise ?
Betclic ELITE
00h00Quand Victor Wembanyama vante… Le Portel devant les médias américains : « Cette équipe ne serait pas ce qu’elle est sans ses supporters ! »
Jaylen Browna pesté contre l'arbitrage après la défaite de Boston face aux San Antonio Spurs
NBA
00h00Jaylen Brown sanctionné de 35 000 dollars après ses critiques contre l’arbitrage NBA
Joe Mazzulla s'en est pris à l'arbitrage après la défaite de Boston chez les Indiana Pacers, et la NBA lui donne raison
NBA
00h00La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal
NBA
00h00Rayan Rupert s’approche de son record de la saison, soirée plus frustrante pour Cissoko et Wembanyama
Spoelstra avait acquis le statut d'entraîneur NBA actif le plus ancien après la retraite de Gregg Popovich
NBA
00h00Erik Spoelstra devient l’entraîneur le plus ancien du sport professionnel américain
1 / 0