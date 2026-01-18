Recherche
NBA

Sidy Cissoko et Portland font tomber les Lakers de LeBron James, Alexandre Sarr esseulé face à Denver…

NBA - Titulaire avec Portland, Sidy Cissoko a contribué au succès des Trail Blazers face aux Los Angeles Lakers d'un LeBron James toujours performant à 41 ans. De son côté, Alexandre Sarr n'a pas pu lutter contre les Nuggets et leur force collective.
00h00
Sidy Cissoko et Portland font tomber les Lakers de LeBron James, Alexandre Sarr esseulé face à Denver…

Sidy Cissoko (en défense) a largement contribué au succès de Portland contre Los Angeles, autant au scoring qu’en sangsue défensive.

Crédit photo : Troy Wayrynen-Imagn Images

Derrière la performance étincelante de Victor Wembanyama, auteur de 39 points pour frustrer le record en carrière d’Anthony Edwards, plusieurs Français se sont mis en valeur ce samedi soir, pour des fortunes diverses. Ceux de Portland ont en tout cas signé un succès de marque face à LeBron James et les Lakers, avec un impact majeur de Sidy Cissoko dans le cinq majeur. De son côté Alexandre Sarr a brillé individuellement, mais le résultat de Washington n’a pas suivi. Soirée plus difficile pour Guerschon YabuseleMohamed Diawara et Tidjane Salaün : on fait le point !

Sidy Cissoko brille face aux Lakers

Inconstant depuis quelques matchs après avoir surpris les observateurs, Portland accueillait Los Angeles sans son potentiel All-Star Deni Avdija pour tenter d’enregistrer une deuxième victoire de rang. En l’absence de l’Israélien, Shaedon Sharpe a montré le chemin à ses coéquipiers avec 25 points, pour s’imposer face aux Lakers orphelins de Luka Doncic et Austin Reaves, mais pas de Lebron James. Le King a montré de beaux restes avec 20 points, 9 rebonds et 8 passes, mais cela n’a pas suffi pour enrayer le collectif orégonais.

Derrière Shaedon Sharpe (25 points), et les remplaçants de luxe Caleb Love et Jerami Grant (22 points chacun), le Français Sidy Cissoko s’est fait une place dans le cinq majeur, où son impact des deux côtés du terrain est apprécié par Tiago Splitter. L’ancien joueur des Spurs a honoré la confiance de son coach avec une belle performance : 14 points à 5/7 aux tirs, 5 rebonds et 2 contres en 29 minutes. Cissoko valide semaine après semaine sa place dans la rotation de Portland, actuellement 9e de l’Ouest avec un bilan tout juste négatif (21 victoires, 22 défaites).

Sidy CISSOKO
Sidy CISSOKO
14
PTS
5
REB
0
PDE
Logo NBA
POR
132 116
LAL

En venant du banc, Rayan Rupert conserve lui aussi du temps de jeu après ses bonnes sorties récentes. Pas de point pour l’ailier cette fois (0/4 aux tirs) mais 21 minutes malgré tout. Son rôle a été davantage défensif, avec 4 interceptions et 2 rebonds dans ce laps de temps.

Rayan RUPERT
Rayan RUPERT
0
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NBA
POR
132 116
LAL

Alexandre Sarr et Kyshawn George dominés par Denver

Plus au sud, Denver recevait Washington avec la possibilité de chiper la deuxième place de l’Ouest à San Antonio si les Spurs s’étaient inclinés. Défaite il n’y a pas eu pour les Texans, ni pour les Nuggets qui se sont imposés 121-115 face aux joueurs de la capitale. En l’absence de Nikola JokicJamal Murray a une nouvelle fois pris les choses en main, avec 42 points. Les Nuggets ont globalement été plus adroits (52%), avec une capacité de faire sortir des forces vives de leur banc. En témoignent les 30 points de Tim Hardaway Jr. dans le costume de sixième homme.

Alexandre SARR
Alexandre SARR
16
PTS
8
REB
1
PDE
Logo NBA
DEN
121 115
WAS

Côté Wizards, Bilal Coulibaly était toujours blessé mais les autres Francophones ont malgré tout brillé dans la défaite. Alexandre Sarr a imposé son physique dans la raquette pour apporter 16 points et 8 rebonds à 7/12 aux tirs en 28 minutes. Les 28 points du Suisse Kyshawn George n’ont pas empêché les Wizards de s’incliner pour la sixième fois de suite.

Tidjane SALAÜN
Tidjane SALAÜN
2
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
GSW
136 116
CHA

Dans les autres résultats de la soirée, Charlotte n’a pas pu lutter face à Golden State et s’incline 136-116 en Californie. Sans Moussa Diabaté blessé à l’aine, Tidjane Salaün a été le seul Français à entrer en jeu. Seulement 2 points pour l’ancien Choletais, qui a aussi grappillé 4 rebonds en 17 minutes en sortie de banc. Enfin, la soirée était aussi compliqué pour les Tricolores à New York.

 

Guerschon YABUSELE
Guerschon YABUSELE
0
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
NYK
99 106
PHO

En plus de la défaite contre Phoenix, Guerschon Yabusele n’a pas eu le temps de régler la mire en 9 minutes (0 tir tenté). Il a tout de même apporté au collectif avec 4 passes et 4 rebonds, pendant que Mohamed Diawara était titulaire. Mais cela ne lui garantissait pas un temps de jeu conséquent pour autant : l’ailier signe 3 petits points à 1/4 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes en seulement 12 minutes sur le parquet.

Mohamed DIAWARA
Mohamed DIAWARA
3
PTS
4
REB
2
PDE
Logo NBA
NYK
99 106
PHO

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
