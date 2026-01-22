Une défaite mais la qualification pour Lattes-Montpellier en EuroCup : les deux clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale

À l’image de Villeneuve-d’Ascq la veille, Lattes-Montpellier a su se reposer sur ses acquis de l’aller afin de décrocher son billet pour les quarts de finale de l’EuroCup.

Victorieux en Belgique la semaine dernière, le BLMA a préservé son matelas de 14 points. Mais contrairement à l’ESBVA, l’équipe héraultaise ne s’est pas qualifiée en gagnant. Les joueuses de Valéry Demory en ont même été quittes pour une belle frayeur quand Malines a fait passer le score de 51-47 à 52-59 entre la 35e et la 38e minute, faisant courir un petit frisson dans l’enceinte lattoise.

Mais des stops, ainsi qu’un 5-0 pour finir, ont préservé l’essentiel, à défaut de s’offrir une deuxième victoire (57-59). Le BLMA affrontera donc les Polonaises de Lublin, guidées par la championne de France Destiny Slocum en quart de finale.

De son côté, Villeneuve-d’Ascq retrouvera l’Estudiantes Madrid, vainqueur de la série la plus haletante face à l’Olympiakos. Battues d’un souffle à domicile lors du match aller (85-86), les Espagnoles ont renversé la vapeur au Pirée (68-72), avec 15 points à 5/15, 3 rebonds et 3 passes décisives de Lisa Berkani.