EuroCup Féminine

Une défaite mais la qualification pour Lattes-Montpellier en EuroCup : les deux clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale

Après Villeneuve-d'Ascq, au tour de Lattes-Montpellier de décrocher son billet pour les quarts de finale de l'EuroCup ! Mais le BLMA s'est qualifié en perdant son match à domicile contre Malines (57-59)...
00h00
Le BLMA a validé son billet pour les quarts de finale de l’EuroCup malgré sa défaite

Crédit photo : FIBA

À l’image de Villeneuve-d’Ascq la veille, Lattes-Montpellier a su se reposer sur ses acquis de l’aller afin de décrocher son billet pour les quarts de finale de l’EuroCup.

LIRE AUSSI

Victorieux en Belgique la semaine dernière, le BLMA a préservé son matelas de 14 points. Mais contrairement à l’ESBVA, l’équipe héraultaise ne s’est pas qualifiée en gagnant. Les joueuses de Valéry Demory en ont même été quittes pour une belle frayeur quand Malines a fait passer le score de 51-47 à 52-59 entre la 35e et la 38e minute, faisant courir un petit frisson dans l’enceinte lattoise.

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
12
PTS
6
REB
5
PDE
Logo EuroCup Féminine
MON
57 59
MEC

Mais des stops, ainsi qu’un 5-0 pour finir, ont préservé l’essentiel, à défaut de s’offrir une deuxième victoire (57-59). Le BLMA affrontera donc les Polonaises de Lublin, guidées par la championne de France Destiny Slocum en quart de finale.

– 8e de finale

De son côté, Villeneuve-d’Ascq retrouvera l’Estudiantes Madrid, vainqueur de la série la plus haletante face à l’Olympiakos. Battues d’un souffle à domicile lors du match aller (85-86), les Espagnoles ont renversé la vapeur au Pirée (68-72), avec 15 points à 5/15, 3 rebonds et 3 passes décisives de Lisa Berkani.

Lisa BERKANI
Lisa BERKANI
15
PTS
3
REB
3
PDE
Logo EuroCup Féminine
OLY
68 72
EST

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
ELITE 2
00h00« L’ambition, c’est d’être en playoffs » ; dans le top 4 à la mi-saison, Vichy vise haut malgré son budget
NM1
00h00Dee Davis Jr et Rennes se séparent
EuroCup Féminine
00h00Une défaite mais la qualification pour Lattes-Montpellier en EuroCup : les deux clubs français connaissent leur adversaire en quarts de finale
EuroLeague
00h000/5 cette semaine, pour l’instant, pour les clubs français en EuroLeague : Paris et Monaco largement battus
DeVante Jones a sorti un énorme match sur cette 15e journée d'EuroCup
EuroCup
00h0043 d’évaluation, MVP de la journée : ce vice-champion de France 2023 sort d’un énorme carton en EuroCup !
À l’étranger
00h00Huit ans après, Julien Delmas repart en Suède
ELITE 2
00h00Champagne Basket : Steven Verplancken out pour une durée indéterminée
La Boulangère Wonderligue
00h00En cessation de paiement, La Roche Vendée placée en redressement judiciaire… et bientôt rétrogradée ?!
À l’étranger
00h00Une belle promotion pour Curtis Larousse en Espagne
Betclic ELITE
00h00MSB : Plus de peur que de mal pour Wilfried Yeguete
Livenews NBA
Il pariait notamment sur le fait que Porter, alors aux Toronto Raptors, et Rozier, alors aux Charlotte Hornets, quitteraient certains matchs prématurément.
NBA
00h00Timothy McCormack condamné à 2 ans de prison dans le scandale des paris NBA
En 2023, Claxton avait fait des commentaires particulièrement audacieux concernant les confrontations avec les Knicks.
NBA
00h00Nic Claxton parodié par les Knicks après ses déclarations de 2023
La relation s'est particulièrement dégradée après l'échange de Russell Westbrook en juillet 2021.
NBA
00h00Jeanie Buss – LeBron James : les coulisses d’une relation sous tension aux Lakers
Les Raptors, sixième défense de la ligue cette saison, ont complètement retourné la situation avec un troisième quart-temps phénoménal.
NBA
00h00Les Raptors dominent les Kings grâce à un troisième quart-temps explosif
Jaylen Brown a été l'artisan principal de ce succès, compilant 30 points et menant l'attaque des Celtics avec autorité.
NBA
00h00Celtics-Pacers : Jaylen Brown brille avec 30 points dans une victoire dominante
Cette victoire met fin à une série de quatre défaites consécutives pour les Hawks.
NBA
00h00Jalen Johnson mène Atlanta à la victoire face à Memphis avec 32 points et 15 rebonds
Shai Gilgeous-Alexander a livré l'une des performances les plus efficaces de sa carrière, inscrivant 40 points avec un remarquable 16 sur 19 aux tirs.
NBA
00h00Shai Gilgeous-Alexander domine avec 40 points dans la victoire du Thunder contre Milwaukee
La défense de Cleveland a forcé Charlotte à des pertes de balle inhabituelles et des tirs précipités.
NBA
00h00Cleveland s’impose face à Charlotte après un début de match parfait
Cette victoire historique met fin à une série noire de quatre revers consécutifs.
NBA
00h00Les Knicks pulvérisent les Nets 120-66 et signent la plus large victoire de leur histoire
NBA
00h00ITW Nicolas Batum : « Aujourd’hui, 80% de mon jeu c’est mon cerveau »
