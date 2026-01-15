Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroCup Féminine

Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup

Avec une grande Nell Angloma (27 points), le BLMA a pris une sérieuse option sur la qualification en quart de finale de l'EuroCup en l'emportant de 14 points à Malines (66-80).
|
00h00
Résumé
Écouter
Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup

Photo de famille pour le BLMA sur le parquet de Malines

Crédit photo : BLMA

Éphémère sélectionneur des Belgian Cats, remercié un an après son intronisation en 2022 en raison de « problèmes de communication »Valéry Demory doit visiblement se replonger dans son passé belge avant de prendre sa retraite en fin de saison : un 1/8e de finale face à Malines, un 1/4 potentiellement face à Braine, un petit clin d’œil du destin.

LIRE AUSSI

Favori de sa série, malgré la blessure de sa capitaine Romane Berniès, le BLMA n’a pas trébuché sur la première marche. Certes longtemps accrochée, seulement à +3 à l’entame du dernier quart-temps (50-53), l’équipe héraultaise entamera pourtant, comme Villeneuve-d’Ascq, sa manche retour à Lattes avec une confortable avance : +14 (66-80), fruit d’une fin de match très réussie.

– 8e de finale

Un quatrième quart-temps marqué de la patte de la pigiste médicale, Kyra Lambert, très en vue pour son premier match avec 9 de ses 16 points dans le finish. Le relais idéal d’une Nell Angloma qui s’est encore distinguée avec 27 points à 12/17 aux tirs ! Son record sur la scène continentale, mais pas en pro, elle qui avait marqué 31 points contre Angers mi-décembre en Boulangère Wonderligue…

Nell ANGLOMA
Nell ANGLOMA
27
PTS
3
REB
2
PDE
Logo EuroCup Féminine
MEC
66 80
MON
EuroCup Féminine – 8e de finale
14/01/2026
ZAG MB Zaglebie Sosnowiec
49 76
PAN Panathinaikos A.C. féminin
EST Movistar Estudiantes féminin
85 86
OLY Olympiacos féminin
LOI Lointek Gernika Bizkaia
62 85
VIL Villeneuve d’Ascq
15/01/2026
QUA Athinaikos Qualco
81 72
SOP Sopron Basket Féminin
KIB Kibirkstis-TOKS
67 87
MER CIMSA CBK Mersin
CAS Castors Braine
67 77
LUB AZS UMCS Lublin
MEC Kangoeroes Basket Mechelen féminin
66 80
MON Lattes Montpellier
AVE Perfumerias Avenida
86 58
FER BAXI Ferrol
Malines
Malines
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
EuroCup Féminine
00h00Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup
EuroLeague
00h00Boudée par les GM de l’EuroLeague, l’AS Monaco réagit avec une sixième victoire consécutive, à Paris
EuroCup Féminine
00h00Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier
Adam Atamna a marqué 13 points en 24 minutes mardi contre Boulazac
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 13 points d’Adam Atamna (ASVEL) contre Boulazac
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
EuroCup Féminine
00h00Eve Wembanyama débarque en Pologne
EuroCup
00h00« Des hauts et des bas » : où en est Ismaël Kamagate avec le Besiktas Istanbul ?
Sasha Vezenkov et l'Olympiakos se sont largement imposés sur le parquet du Partizan Belgrade
EuroLeague
00h00-38 : Le Partizan Belgrade sombre encore, giflé par l’Olympiakos !
À l’étranger
00h00La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »
Stéphane Gombauld est revenu à Nancy l'été dernier, et s'est engagé dans la durée
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, ambitieux pour son retour au SLUC Nancy : « Tout est possible ici, j’y crois à fond »
1 / 0
Livenews NBA
Franz Wagner et Moritz Wagner, enfants de Berlin et anciens pensionnaires de l'Alba Berlin
NBA
00h00NBA à Berlin : le Magic et les Grizzlies ouvrent un nouveau cycle européen
© Kirby Lee-Imagn Images
NBA
00h00Chris Paul évoque sa retraite NBA et son départ des Clippers
L'ailier de 1,98 m et 22 ans ne pouvait pas être transféré avant jeudi en raison des termes de son contrat.
NBA
00h00Jonathan Kuminga demande officiellement son transfert des Warriors
Cette saison, Ja Morant n'a disputé que 18 matchs avec les Grizzlies
NBA
00h00Ja Morant achète une villa à 3,2 millions à Miami : les rumeurs de trade avec le Heat s’intensifient
Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.
NBA
00h00Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
1 / 0