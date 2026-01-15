Nell Angloma brille encore et le BLMA met un pied en quart de finale de l’EuroCup

Éphémère sélectionneur des Belgian Cats, remercié un an après son intronisation en 2022 en raison de « problèmes de communication », Valéry Demory doit visiblement se replonger dans son passé belge avant de prendre sa retraite en fin de saison : un 1/8e de finale face à Malines, un 1/4 potentiellement face à Braine, un petit clin d’œil du destin.

Favori de sa série, malgré la blessure de sa capitaine Romane Berniès, le BLMA n’a pas trébuché sur la première marche. Certes longtemps accrochée, seulement à +3 à l’entame du dernier quart-temps (50-53), l’équipe héraultaise entamera pourtant, comme Villeneuve-d’Ascq, sa manche retour à Lattes avec une confortable avance : +14 (66-80), fruit d’une fin de match très réussie.

Un quatrième quart-temps marqué de la patte de la pigiste médicale, Kyra Lambert, très en vue pour son premier match avec 9 de ses 16 points dans le finish. Le relais idéal d’une Nell Angloma qui s’est encore distinguée avec 27 points à 12/17 aux tirs ! Son record sur la scène continentale, mais pas en pro, elle qui avait marqué 31 points contre Angers mi-décembre en Boulangère Wonderligue…