Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier

Attendu à Malines ce jeudi en 1/8e de finale aller de l’EuroCup, le BLMA se présentera en Belgique avec une nouvelle joueuse, pigiste médicale de Romane Berniès, indisponible plusieurs semaines en raison d’une cote fracturée.

Ainsi, Lattes-Montpellier a validé la signature de Kyra Lambert (1,76 m, 29 ans), qui débarque en provenance d’Elitzur Ramla (5,5 points à 29%, 2,8 rebonds, 3,8 passes décisives et 2 interceptions en 4 rencontres).

Kyra Lambert débarque à Lattes-Montpellier pour pallier l’absence de notre capitaine Romane Bernies ! Elle sera disponible dès ce soir, face à Malines ! 💪 En savoir plus :

🔗 https://t.co/MbJ80cpnrG#BLMA pic.twitter.com/yrA8F18C9r — BLMA (@BasketLMA) January 15, 2026

Si ce nom vous évoque quelque chose, c’est peut-être parce que c’est parce un spécialiste pointu de la WNBA (5… secondes de jeu l’été dernier avec Indiana). Ou plus sûrement parce qu’elle connait bien la LFB, pour avoir officié à Toulouse en 2022/23 (8,6 points, 5,2 rebonds et 5,4 passes décisives), sans avoir réussi à éviter la relégation des Pionnières.

Deux titres sur les deux dernières années

« Je pense que la LFB a le plus haut niveau de compétition en Europe avec plusieurs joueuses de qualité dans toutes les équipes », racontait-elle à l’époque à La Dépêche du Midi. « Les championnats dans lesquels j’ai évolué étaient intéressants, mais il y avait toujours une ou deux équipes qui dominaient les autres. Les 12 équipes LFB sont douées. Aucun match n’est facile, c’est ce qui me plaît. »

PROFIL JOUEUR Kyra LAMBERT Poste(s): Meneur Taille: 176 cm Âge: 29 ans (06/12/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine PTS 5,5 #371 REB 2,8 #329 PD 3,8 #71

Depuis, l’internationale… slovaque (mais native de Guam, en Micronésie) a retrouvé de l’allant collectif, s’offrant deux couronnes nationales successives : en Lettonie en 2024 avec le TTT Riga, puis en Grèce l’année dernière avec l’Olympiakos.