EuroCup Féminine

Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier

Bien connue à Toulouse, Kyra Lambert débarque au BLMA. La meneuse américano-slovaque sera la remplaçante médicale de Romane Berniès.
Résumé
Une pigiste pour Romane Bernies à Lattes-Montpellier

Nouvelle venue à Lattes-Montpellier, Kyra Lambert est une ancienne joueuse de Toulouse

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Attendu à Malines ce jeudi en 1/8e de finale aller de l’EuroCup, le BLMA se présentera en Belgique avec une nouvelle joueuse, pigiste médicale de Romane Berniès, indisponible plusieurs semaines en raison d’une cote fracturée.

Ainsi, Lattes-Montpellier a validé la signature de Kyra Lambert (1,76 m, 29 ans), qui débarque en provenance d’Elitzur Ramla (5,5 points à 29%, 2,8 rebonds, 3,8 passes décisives et 2 interceptions en 4 rencontres).

Si ce nom vous évoque quelque chose, c’est peut-être parce que c’est parce un spécialiste pointu de la WNBA (5… secondes de jeu l’été dernier avec Indiana). Ou plus sûrement parce qu’elle connait bien la LFB, pour avoir officié à Toulouse en 2022/23 (8,6 points, 5,2 rebonds et 5,4 passes décisives), sans avoir réussi à éviter la relégation des Pionnières.

Deux titres sur les deux dernières années

« Je pense que la LFB a le plus haut niveau de compétition en Europe avec plusieurs joueuses de qualité dans toutes les équipes », racontait-elle à l’époque à La Dépêche du Midi. « Les championnats dans lesquels j’ai évolué étaient intéressants, mais il y avait toujours une ou deux équipes qui dominaient les autres. Les 12 équipes LFB sont douées. Aucun match n’est facile, c’est ce qui me plaît. »

PROFIL JOUEUR
Kyra LAMBERT
Poste(s): Meneur
Taille: 176 cm
Âge: 29 ans (06/12/1996)
Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / EuroCup Féminine
PTS
5,5
#371
REB
2,8
#329
PD
3,8
#71

Depuis, l’internationale… slovaque (mais native de Guam, en Micronésie) a retrouvé de l’allant collectif, s’offrant deux couronnes nationales successives : en Lettonie en 2024 avec le TTT Riga, puis en Grèce l’année dernière avec l’Olympiakos.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
