Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
3x3

Une liste labellisée LNB pour l’équipe de France 3×3 : que des joueurs de 5×5 convoqués !

Pour le premier rassemblement de l'année de l'équipe de France 3x3, le sélectionneur Karim Souchu a souhaité effectuer une revue d'effectif. Dix joueurs de 5x5 ont donc été convoqués, dont neuf pensionnaires de LNB.
|
00h00
Résumé
Écouter
Une liste labellisée LNB pour l’équipe de France 3×3 : que des joueurs de 5×5 convoqués !

18 mois après la folle aventure olympique, Lucas Dussoulier va retrouver les Bleus

Crédit photo : © Michael Madrid-Imagn Images

Alors que les équipes professionnelles de Toulouse, Bordeaux et Ermont SENEF se sont réunies à l’INSEP le week-end dernier pour lancer la nouvelle saison de 3×3, aucun joueur « spécialiste » ne composera l’équipe de France de la discipline dans un mois pour un stage de préparation.

Une volonté assumée par la FFBB, qui désirait effectuer une « revue d’effectif » afin potentiellement « d’élargir le groupe France ». Ont ainsi été convoqués dix joueurs de 5×5, dont neuf évoluant en LNB.

Le retour des vice-champions olympiques

Parmi eux, plusieurs habitués de la discipline, à commencer par les vice-champions olympiques Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier, qui n’ont plus disputé de match officiel de 3×3 depuis Paris 2024, même s’ils ont participé au stage de Beauvais l’an dernier.

Mais également d’autres joueurs déjà aperçus par le passé lors de certains rassemblements (comme Ivan FévrierGauthier Denis, Romuald Morency ou Lorenzo Thirouard-Samson) ou d’autres qui aiment s’entretenir l’été avec le 3×3, tels que Christopher Dauby, membre de l’équipe Tchaff Rueil, ou Théo Magrit, récent finaliste de l’Open de France.

Howard, après les Bleus du 5×5…

On notera également la présence de William Howard, seul joueur évoluant à l’étranger (avec Grenade) et seul joueur pouvant se targuer d’un passé en équipe de France 5×5, avec 9 sélections en l’occurrence. Ou de la surprise Quentin Losser, sortie du chapeau de Karim Souchu, alors que sa dernière activité en 3×3 remonte à la Nations League U23 en 2021.

William Howard va troquer le maillot de l’équipe de France 5×5, contre celui du 3×3

Tout ce beau monde se réunira du 22 février au 2 mars 2026 à Toulouse et Bordeaux. « Actuellement 5ᵉ nation mondiale au classement FIBA 3×3, la France lance une séquence de travail stratégique mêlant préparation sportive, évaluation des profils et confrontation au plus haut niveau » en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour cause, il faudra être classé meilleure nation européenne (les Bleus sont actuellement 3e) au 1er décembre 2027 afin d’être directement qualifié pour l’olympiade californienne.

Le stage débutera par une semaine de travail au CREPS de Toulouse, avant deux échéances officielles avec les premiers stops de la Superleague Pro 3×3 FFBB à Toulouse le 27 février puis à Bordeaux le 1er mars, auxquels participeront également les équipes professionnelles (Toulouse, Bordeaux, Ermont SENEF), permettant donc au sélectionneur Karim Souchu d’évaluer tout le monde.

La liste complète des Bleus du 3×3 pour le stage de février
Le Portel
Le Portel
Suivre
Blois
Blois
Suivre
Dijon
Dijon
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre
Limoges
Limoges
Suivre
Quimper
Quimper
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
3x3
3x3
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
Basketball Champions League
00h00Hugo Besson claque sa meilleure performance de la saison !
3x3
00h00Une liste labellisée LNB pour l’équipe de France 3×3 : que des joueurs de 5×5 convoqués !
NM1
00h00Encore menacé de manquer les playoffs, le CEP Lorient écarte son coach
Betclic ELITE
00h00Limoges étudie la piste Charles Kahudi
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Jonas Boulefaa après le succès de Blois contre la JL Bourg
ELITE 2
00h00[Vidéo] Une immersion de 45 minutes avec Jonas Boulefaa : Deux Nuits Avec dévoile son portrait
Mike James pense qu'il est le GOAT de l'EuroLeague, mais avoue manque d'objectivité
Betclic ELITE
00h00Mike James : « Je pense que je suis le GOAT de l’EuroLeague, mais… »
ELITE 2
00h00Deuxième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 à 21 ans : qui est Mathys Kangudia, la révélation de Nantes qui vise l’EuroLeague ?
Leaders Cup ELITE 2
00h00Les derbys de Leaders Cup remportés par Orléans et Vichy, qui prennent leur revanche
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Alexandre Sarr frôle sa meilleure marque offensive en carrière NBA, Rayan Rupert bat l’un de ses records
NBA
00h00Après Yabusele, Victor Wembanyama refuse le « politiquement correct » de la NBA sur le « meurtre de civils »
Kawhi Leonard, James Harden et l'ancien joueur du Jazz Kris Dunn ont été les artisans de cette victoire importante pour la franchise californienne.
NBA
00h00Les Clippers dominent le Jazz d’Utah 115-103 avec une seconde mi-temps décisive
Chet Holmgren a brillé avec un double-double de 20 points, 14 rebonds et 5 contres.
NBA
00h00Le Thunder bat les Pelicans 104-95 : une victoire probante à domicile
Cette victoire intervient après la lourde défaite 130-93 subie la veille à Charlotte, où les Sixers avaient accusé un retard de 50 points avant le dernier quart-temps.
NBA
00h00Paul George et Joel Embiid mènent les 76ers vers une victoire éclatante 139-122 contre Milwaukee
La défense de Detroit a brillé en début de rencontre, limitant Denver à 31,6% de réussite au tir dans le premier quart-temps.
NBA
00h00Les Pistons s’imposent à Denver malgré une fin de match haletante
Le capitaine des Knicks, Jalen Brunson, a endossé son rôle de leader dans le quatrième quart-temps.
NBA
00h00Les Knicks se vengent des Kings avec une victoire 103-87 au Madison Square Garden
Le Français a compilé 29 points à 11/29 au tir dont 3/9 à 3-points, 12 rebonds et 6 contres.
NBA
00h00Alex Sarr brille avec 29 points et mène Washington à la victoire contre Portland
Flagg, qui tourne à 18,8 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes décisives par match, sera rejoint par neuf autres rookies issus de la loterie 2025.
NBA
00h00Rising Stars 2026 : la liste des sélectionnés est tombée
Lue a également eu un message pour Flom après le match : "Il doit le faire en direct."
NBA
00h00Kawhi Leonard et les Clippers forcent un fan à manger littéralement ses mots
1 / 0