Alors que les équipes professionnelles de Toulouse, Bordeaux et Ermont SENEF se sont réunies à l’INSEP le week-end dernier pour lancer la nouvelle saison de 3×3, aucun joueur « spécialiste » ne composera l’équipe de France de la discipline dans un mois pour un stage de préparation.

Une volonté assumée par la FFBB, qui désirait effectuer une « revue d’effectif » afin potentiellement « d’élargir le groupe France ». Ont ainsi été convoqués dix joueurs de 5×5, dont neuf évoluant en LNB.

La liste des Bleus pour février 🇨🇵 10 joueurs ont été convoqués pour participer à un stage de préparation ainsi qu’aux deux étapes de la « Superleague Pro 3×3 FFBB » du 22 février au 2 mars à Toulouse et Bordeaux ⚔️ 📲 + d'infos sur https://t.co/beGJHUyGFT pic.twitter.com/k3n3YXSNKh — 3×3 FFBB (@3x3ffbb) January 28, 2026

Le retour des vice-champions olympiques

Parmi eux, plusieurs habitués de la discipline, à commencer par les vice-champions olympiques Timothé Vergiat et Lucas Dussoulier, qui n’ont plus disputé de match officiel de 3×3 depuis Paris 2024, même s’ils ont participé au stage de Beauvais l’an dernier.

Mais également d’autres joueurs déjà aperçus par le passé lors de certains rassemblements (comme Ivan Février, Gauthier Denis, Romuald Morency ou Lorenzo Thirouard-Samson) ou d’autres qui aiment s’entretenir l’été avec le 3×3, tels que Christopher Dauby, membre de l’équipe Tchaff Rueil, ou Théo Magrit, récent finaliste de l’Open de France.

Howard, après les Bleus du 5×5…

On notera également la présence de William Howard, seul joueur évoluant à l’étranger (avec Grenade) et seul joueur pouvant se targuer d’un passé en équipe de France 5×5, avec 9 sélections en l’occurrence. Ou de la surprise Quentin Losser, sortie du chapeau de Karim Souchu, alors que sa dernière activité en 3×3 remonte à la Nations League U23 en 2021.

Tout ce beau monde se réunira du 22 février au 2 mars 2026 à Toulouse et Bordeaux. « Actuellement 5ᵉ nation mondiale au classement FIBA 3×3, la France lance une séquence de travail stratégique mêlant préparation sportive, évaluation des profils et confrontation au plus haut niveau » en vue des Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Pour cause, il faudra être classé meilleure nation européenne (les Bleus sont actuellement 3e) au 1er décembre 2027 afin d’être directement qualifié pour l’olympiade californienne.

Le stage débutera par une semaine de travail au CREPS de Toulouse, avant deux échéances officielles avec les premiers stops de la Superleague Pro 3×3 FFBB à Toulouse le 27 février puis à Bordeaux le 1er mars, auxquels participeront également les équipes professionnelles (Toulouse, Bordeaux, Ermont SENEF), permettant donc au sélectionneur Karim Souchu d’évaluer tout le monde.