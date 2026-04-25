[Vidéo] Suivez gratuitement les finales de la Coupe de France U18 sur YouTube
Après les victoires de Lamboisières-Martin et Laval vendredi, le week-end des finales de la Coupe de France continue ce samedi avec les U18. Deux rencontres à suivre gratuitement en direct sur YouTube.
|
00h00
Résumé
Écouter
Crédit photo : FFBB
Après les finales du Trophée Coupe de France vendredi, et avant le grand rendez-vous des pros dans l’après-midi, le week-end spécial Coupe de France continue à l’AccorArena ce samedi matin avec les U18.
Finale féminine, 10h
Angers – Charleville-Mézières
Un an après le triomphe d’Aïnhoa Risacher et du FC Lyon-ASVEL Féminin, Angers et les Flammes Carolo démarreront les hostilités à 10h.
Finale masculine, 12h45
Le Mans – Dijon
Avant le grand rendez-vous des seniors du MSB contre l’AS Monaco, le club sarthois visera un premier titre. Rendez-vous à 12h45 face aux U18 de la JDA Dijon.
Commentaires