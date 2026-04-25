Après les finales du Trophée Coupe de France vendredi, et avant le grand rendez-vous des pros dans l’après-midi, le week-end spécial Coupe de France continue à l’AccorArena ce samedi matin avec les U18.

Finale féminine, 10h

Angers – Charleville-Mézières

Un an après le triomphe d’Aïnhoa Risacher et du FC Lyon-ASVEL Féminin, Angers et les Flammes Carolo démarreront les hostilités à 10h.

Finale masculine, 12h45

Le Mans – Dijon

Avant le grand rendez-vous des seniors du MSB contre l’AS Monaco, le club sarthois visera un premier titre. Rendez-vous à 12h45 face aux U18 de la JDA Dijon.