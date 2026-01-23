Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »

Après un cursus complet en NCAA sous le maillot des Brigham Young (BYU) Cougars, Zac Seljaas (2,00 m, 28 ans) a fait ses armes en Europe à Prievidza, Vera, Tübingen puis Würzburg, avant de rejoindre l’ASVEL. Un profil identifié comme shooteur fiable, mais qui se heurte aujourd’hui à la dure réalité du très haut niveau européen.

PROFIL JOUEUR Zac SELJAAS Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 28 ans (11/07/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 7,8 #114 REB 3 #104 PD 1,2 #148

Des débuts prometteurs rapidement freinés

Pourtant, tout avait bien commencé. Lors de ses trois premières rencontres en EuroLeague, Seljaas avait affiché une adresse impressionnante avec 11 tirs primés réussis sur 22 tentatives. Point d’orgue de cette entame : le 3 octobre face à Baskonia, avec un flamboyant 5/6 à 3-points dans une victoire 102-95.

Depuis, la dynamique s’est totalement inversée. L’Américain n’a plus dépassé les 33 % de réussite derrière l’arc depuis le 23 décembre. Sur ses neuf derniers matchs toutes compétitions confondues, il affiche un inquiétant 3/32 à 3-points. Un manque de réussite qui se reflète aussi au scoring : Seljaas n’a plus franchi la barre des 10 points depuis le 21 décembre en championnat de France et depuis le 14 novembre sur la scène européenne.

Une adaptation difficile au niveau EuroLeague

Face à cette période compliquée, le joueur reste lucide et professionnel. Dans les colonnes du Progrès, il expliquait récemment :

« C’est un peu plus difficile parce que je suis beaucoup plus scouté et du coup j’ai moins de shoots faciles et ouverts. Il faut s’adapter et c’est le moment pour moi de m’améliorer ».

Des propos qui traduisent la prise de conscience d’un rookie en EuroLeague confronté à des défenses mieux préparées et à une exigence constante.

Le soutien total de Pierric Poupet

Son entraîneur Pierric Poupet ne cache pas son soutien envers l’ailier américain. Toujours dans les colonnes du Progrès, le technicien villeurbannais livrait une analyse sans détour :

« Zac est un super mec. Il est vraiment tourné vers les autres et il est très ‘coachable’. Il a les caractéristiques humaines du très haut niveau. Maintenant, il faut qu’il passe cette petite période de crise et qu’il s’en serve pour devenir plus solide mentalement et un meilleur joueur. Est-ce que je suis inquiet ? Non. Je suis comme lui, insatisfait. Le plus malheureux, c’est probablement lui. […] C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur. C’est un peu long, mais tout le monde le prend en EuroLeague ! »

Un discours qui insiste sur l’importance de ne pas réduire l’impact d’un joueur à sa seule adresse.

Une saison contrastée sur le plan statistique

Sur le plan comptable, Zac Seljaas reste néanmoins un contributeur important. En Betclic ELITE, il compile 8,2 points, 3,6 rebonds et 0,7 interception en 21 minutes de moyenne sur 15 rencontres. Son match référence reste celui du 5 octobre face à Saint-Quentin, avec 15 points et 7 rebonds pour 23 d’évaluation (victoire 81-76). Là encore en début de saison.

En EuroLeague, il tourne à 7,8 points, 3 rebonds et 1,2 passe décisive en 23 minutes sur 21 matchs, ce qui en fait le troisième meilleur marqueur de l’ASVEL sur la scène européenne. Son carton face à Baskonia (23 points, 4 rebonds et 2 passes pour 26 d’évaluation en 23 minutes) demeure, pour l’instant, son sommet individuel.

Collectivement, l’ASVEL est actuellement 4e de Betclic ELITE avec un bilan de 11 victoires pour 5 défaites (au même niveau que Strasbourg, cinquième), mais pointe à la 19e place en EuroLeague (6 succès, 17 défaites).

Un test grandeur nature face au FC Barcelone

Le prochain rendez-vous européen pourrait servir de déclic. Ce vendredi 23 janvier, l’ASVEL se déplacera sur le parquet du FC Barcelone en EuroLeague. Une affiche prestigieuse, et peut-être l’occasion pour Zac Seljaas de retrouver de la confiance et de rappeler pourquoi il a été recruté.

Car au-delà des chiffres, la question n’est pas tant de savoir si l’adresse reviendra, mais quand.