NM1

20 mois après son dernier match, Karl-David Nkounkou a refait surface en NM1

Éloigné des parquets depuis mai 2024, Karl-David Nkounkou a renoué avec la compétition mardi en NM1 en tant que joker médical du Pays Salonais Basket 13.
|
00h00
Karl-David Nkounkou a retrouvé les parquets de NM1 mardi soir avec le Pays Salonais

Crédit photo : Pays Salonais Basket 13

627 jours qu’on ne l’avait plus aperçu sur un terrain de basket, et la fin de sa pige médicale à Vitré. Entre-temps, Karl-David Nkounkou (2,03 m, 32 ans) ne souhaitait plus entendre de parler, désireux de se consacrer à sa famille, et notamment aux problèmes de santé de son père.

Mais l’intérieur congolais est désormais de retour dans le circuit ! Et un peu plus de 20 mois après son dernier match, il a rejoué mardi, participant à la belle victoire du Pays Salonais contre Saint-Vallier (83-76), où il a directement eu un impact (6 points à 2/3, 4 rebonds et 2 interceptions en 19 minutes).

PROFIL JOUEUR
Karl-David NKOUNKOU
Poste(s): Pivot
Taille: 203 cm
Âge: 32 ans (15/10/1993)

Nationalités:

logo congo.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
6
#240
REB
4
#116
PD
0
#358

« Un véritable leadership »

Karl-David Nkounkou s’est donc engagé avec le club de Salon-de-Provence en tant que joker médical. « Karl est un joueur d’expérience, qui connaît parfaitement les exigences du basket français », décrit son nouvel entraîneur, Sébastien Cherasse. « Passé par plusieurs environnements compétitifs, avec des contextes et des rôles variés, il a su développer une vraie maturité de jeu et une capacité d’adaptation immédiate. Intérieur fiable, il apporte une présence physique importante et une réelle solidité dans la raquette, aussi bien sur le plan défensif que dans l’impact collectif. Au-delà de ses qualités sportives, Karl amène un véritable leadership au groupe. Il communique beaucoup, encadre les plus jeunes et apporte calme et sérénité dans les moments clés. Sérieux, travailleur et exemplaire dans son comportement, il correspond pleinement à l’état d’esprit et aux valeurs que je souhaite transmettre à l’équipe. »

Pivot référencé en Pro B (Nantes, Blois, Aix-Maurienne), le néo-provençal affiche également une connaissance aiguë de la NM1, avec cinq saisons et deux titres de champion de France (Angers 2022 puis Rouen 2023). Il tentera de mettre à profit son expérience pour permettre au Pays Salonais d’accrocher le maintien.

NM1
NM1
