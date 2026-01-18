Recherche
Liga Endesa

À peine arrivé en Espagne, Mehdy Ngouama frôle son record en carrière !

Passé de l'ASVEL à Grenade cette semaine, Mehdy Ngouama n'a pas permis à la lanterne rouge de Liga Endesa de connaître sa première victoire depuis novembre. Mais il s'est approché de son record en pro avec 23 points du côté de Malaga.
00h00
Résumé
À peine arrivé en Espagne, Mehdy Ngouama frôle son record en carrière !

23 points pour Mehdy Ngouama, son record en première division… mais pas en pro !

Crédit photo : acb Photo / Mariano Pozo

En termes d’identité de l’adversaire, battre son record samedi aurait eu un petit côté prestigieux… Mehdy Ngouama a établi son career high contre l’Étoile de Charleville-Mézières, avec 24 points, un soir de janvier 2018. Mais tout juste signé par Grenade, il s’en est sérieusement approché ce week-end, avec 23 unités sur le parquet de l’Unicaja Malaga, le club aux cinq trophées l’an dernier !

LIRE AUSSI

Pour s’offrir son record offensif, il lui a simplement manqué de l’efficacité offensive, lui qui resté bloqué à 7/18 aux tirs, dont 3/10 à 2-points. Mais reste que sa première sous le maillot du Coviran a été sacrément séduisante…

Mehdy NGOUAMA
Mehdy NGOUAMA
23
PTS
1
REB
2
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
88 79
GRA

Alors qu’il a démarré la rencontre par un nez en sang, l’ancien pigiste de l’ASVEL a ensuite permis à la lanterne rouge de longtemps espérer enrayer sa série de neuf défaites de rang (79-88). Très actif, il a terminé meilleur marqueur de son équipe, seul andalou au-dessus des 15 points. Le tout en y ajoutant 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception.

 

Par ailleurs, le contingent français représentait 20% des joueurs de ce Malaga – Grenade ! Du côté de l’Unicaja, Killian Tillie a obtenu 17 minutes de jeu, mais a lui aussi fait preuve d’un peu de maladresse avec 6 points à 2/9, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception.

Killian TILLIE
Killian TILLIE
6
PTS
3
REB
2
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
88 79
GRA

Aux côtés de Mehdy Ngouama, William Howard a lui signé l’un de ses meilleurs matchs avec Grenade (6 points à 2/5, 8 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes), mais toujours sans connaître les joies de la victoire au terme de son huitième match avec le Coviran.

William HOWARD
William HOWARD
6
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
88 79
GRA

Enfin, Jonathan Rousselle est resté beaucoup plus discret avec 2 points à 0/1 et 2 interceptions en 17 minutes.

Jonathan ROUSSELLE
Jonathan ROUSSELLE
2
PTS
0
REB
0
PDE
Logo Liga Endesa
MAL
88 79
GRA
Unicaja
Unicaja
Suivre

Commentaires

derniermot
Remplaçant chez le dernier espagnol, à part pour le climat, Jo Rousselle serait mieux en France...
