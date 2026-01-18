À peine arrivé en Espagne, Mehdy Ngouama frôle son record en carrière !

En termes d’identité de l’adversaire, battre son record samedi aurait eu un petit côté prestigieux… Mehdy Ngouama a établi son career high contre l’Étoile de Charleville-Mézières, avec 24 points, un soir de janvier 2018. Mais tout juste signé par Grenade, il s’en est sérieusement approché ce week-end, avec 23 unités sur le parquet de l’Unicaja Malaga, le club aux cinq trophées l’an dernier !

Pour s’offrir son record offensif, il lui a simplement manqué de l’efficacité offensive, lui qui resté bloqué à 7/18 aux tirs, dont 3/10 à 2-points. Mais reste que sa première sous le maillot du Coviran a été sacrément séduisante…

Alors qu’il a démarré la rencontre par un nez en sang, l’ancien pigiste de l’ASVEL a ensuite permis à la lanterne rouge de longtemps espérer enrayer sa série de neuf défaites de rang (79-88). Très actif, il a terminé meilleur marqueur de son équipe, seul andalou au-dessus des 15 points. Le tout en y ajoutant 1 rebond, 2 passes décisives et 1 interception.

🔥 ¡CÓMO ESTÁ MEHDY NGOUAMA! Lo está dando todo en su debut con el @CoviranGranada 📺 Gratis y en abierto en @DAZN_ES | #LigaEndesa pic.twitter.com/V1BhIZ328a — Liga Endesa (@ACBCOM) January 17, 2026

Par ailleurs, le contingent français représentait 20% des joueurs de ce Malaga – Grenade ! Du côté de l’Unicaja, Killian Tillie a obtenu 17 minutes de jeu, mais a lui aussi fait preuve d’un peu de maladresse avec 6 points à 2/9, 3 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception.

Aux côtés de Mehdy Ngouama, William Howard a lui signé l’un de ses meilleurs matchs avec Grenade (6 points à 2/5, 8 rebonds et 3 interceptions en 20 minutes), mais toujours sans connaître les joies de la victoire au terme de son huitième match avec le Coviran.

Enfin, Jonathan Rousselle est resté beaucoup plus discret avec 2 points à 0/1 et 2 interceptions en 17 minutes.