Liga Endesa

Un mois après l’ASVEL, Mehdy Ngouama a trouvé son point de chute : retour en Espagne !

Liga Endesa - Mehdy Ngouama a trouvé son nouveau club, un mois après la fin de sa pige à l'ASVEL. Il a signé pour un troisième club espagnol dans sa carrière, chez la lanterne rouge de Liga, Grenade.
00h00
N’gouama a rendu des services en EuroLeague, au moment où l’ASVEL en avait bien besoin

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il était sans club depuis la fin de sa pige médicale avec l’ASVEL. Un mois après son dernier match disputé sous le maillot villeurbannais (le 11 décembre contre le Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague), Mehdy Ngouama (1,88 m, 30 ans) va reprendre le chemin des parquets. L’arrière tricolore va connaître son cinquième club en deux ans. Et retourner dans un championnat qu’il connaît bien pour y avoir fait deux passages furtifs : l’Espagne. Selon les comptes X espagnols “La Central ACB” et “Alhambasket”, Ngouama va signer avec le Coviran Granada pour la fin de saison. Une information que nous sommes en mesure de confirmer.

Retour en Liga

Le gamin du Blanc-Mesnil traverse donc les Pyrénées pour renforcer les rangs d’un club en quête de stabilité dans l’élite espagnole. Grenade, qui compte toujours dans ses rangs le Français Jonathan Rousselle, est la lanterne rouge de la Liga Endesa, avec 1 petite victoire pour 14 défaites. Ce sera donc une mission maintien qui attendra Ngouama.

Il aura la lourde tâche de remplacer l’arrière sniper Matt Thomas, qui était le meilleur marqueur de l’équipe mais s’est envolé vers Besiktas, pour jouer une coupe d’Europe. Le Français arrive à peine deux jours après le départ de l’Américain passé par la NBA. Il s’agit d’un remplacement poste pour poste, même si les profils sont différents.

La présence de Ngouama était la bienvenue à l’ASVEL, tant il est arrivé dans une période où les blessures s’accumulaient. Et plus particulièrement sur les lignes arrières. Il a joué plus de 20 minutes de moyenne en EuroLeague, ce qui n’était peut-être pas prévu à sa signature début octobre, lui qui n’avait évolué qu’en EuroCup par le passé (et jamais plus de 15 minutes de moyenne). Il a rendu bien des services pour porter la balle quand Nando de Colo, Shaquille Harrison, Thomas Heurtel et Edwin Jackson étaient tous blessés en même temps.

Mais après cela, il va donc tenter une troisième expérience sur la péninsule ibérique. La première avait eu lieu du côté de Fuenlabrada en 2022/23, où il compilait plus de 8 points et 2 passes décisives de moyenne dans ses 11 matchs disputés. Plus récemment, on l’a vu finir la saison 2024/25 avec Gran Canaria aux côtés d’Andrew Albicy et Pierre Pelos, en EuroCup comme en Liga.

L’environnement autour de lui sera cette fois moins relevé, ce qui pourrait amener à davantage de responsabilités. Son duo sur les lignes arrières avec Jonathan Rousselle sera intéressant à surveiller. Il retrouve en tout cas le championnat le plus relevé d’Europe pour la suite de la saison 2025/26. Prochain match chez l’Unicaja Malaga (7e) de Killian Tillie.

julien12
Passer d'un club d'euroligue au dernier du championnat espagnol... Un grand écart assez significatif sur la qualité du recrutement de l'ASVEL...
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
