Le monde du basket international est en deuil ce mardi 28 avril 2026 après l’annonce de la disparition de José Manuel Monsalve Fernández, dit Moncho Monsalve. Figure emblématique du sport espagnol, celui qui fut tour à tour joueur puis tacticien visionnaire nous a quittés à l’âge de 81 ans.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Moncho Monsalve. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 28, 2026

Un palmarès immense au Real Madrid

Avant de devenir un entraîneur respecté sur plusieurs continents, Moncho Monsalve a d’abord marqué l’histoire en tant que joueur sous les couleurs du Real Madrid entre 1963 et 1967. Durant ces quatre saisons mémorables, il a amassé pas moins de neuf titres majeurs, dont trois Coupes des Champions (l’actuelle EuroLeague), trois championnats d’Espagne et trois Coupes d’Espagne.

International espagnol à 61 reprises, il a notamment remporté une médaille d’argent aux Jeux Méditerranéens de 1963. Mais sa carrière sur les parquets a été brusquement interrompue par des blessures récurrentes au genou, le poussant à la retraite dès 1971, à seulement 26 ans.

Un passage à Monaco, et la presque signature de John Stockton

Sa transition vers le banc de touche l’a mené à diriger 26 équipes différentes au cours de sa carrière. Parmi elles, l’AS Monaco, qu’il a entraînée lors de la saison 1984-1985. Dans une saison difficile où le club de la Principauté a frôlé la relégation en terminant à la 11e place de Nationale 1, Monsalve est parvenu à maintenir l’équipe dans l’élite, juste devant la zone rouge.

L’épisode le plus célèbre de son passage à Monaco reste sans aucun doute l’accord qu’il avait scellé avec John Stockton. En 1984, alors que personne n’imaginait que le meneur de l’université de Gonzaga deviendrait le meilleur passeur de l’histoire de la NBA, Monsalve avait convaincu le joueur de rejoindre le championnat de France. « J’avais trouvé un accord avec lui pour l’emmener à Monaco, mais être à l’entraînement avec l’équipe américaine a tout changé », racontait-il au quotidien As.

Sélectionné contre toute attente par Bobby Knight pour la préparation des JO de Los Angeles, puis drafté en 16e position par le Utah Jazz, Stockton ne portera finalement jamais le maillot monégasque, laissant sa place à Ray Blume sur le Rocher. Le meneur légendaire finira tout de même par fouler le parquet de Gaston-Médecin en 1992, lors de la préparation de la Dream Team.

Un héritage mondial

Véritable globe-trotter, Moncho Monsalve a également officié à la tête des sélections nationales du Maroc et de la République Dominicaine, avant de connaître une consécration tardive avec le Brésil. En 2009, il a mené la sélection brésilienne à la médaille d’or lors du Championnat des Amériques (FIBA Americas Championship), replaçant le pays sur la carte du basket mondial.

Son immense contribution au basket-ball a été officiellement immortalisée en 2024 lors de son intronisation au Hall of Fame du basket espagnol. Avec sa disparition, c’est un tacticien hors pair et une mine d’anecdotes historiques qui s’en va.