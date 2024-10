En 1984, John Stockton avait un accord avec… l’AS Monaco !

« J’avais complètement prévu de venir en Europe. Un mois avant la Draft NBA, je n’avais pas anticipé que je pouvais être sélectionné et d’un coup, je me retrouve choisi par Utah. Le reste appartient à l’histoire… » Ainsi s’exprimait John Stockton en 2020 au micro de la BBC.

Surprenant, avec du recul, lorsqu’on se rappelle que l’ancien meneur du Jazz est le meilleur meneur et meilleur intercepteur de l’histoire de la NBA, l’un de meilleurs poste 1 de l’histoire aussi, Hall of Famer et membre de la Dream Team 1992. Mais effectivement, sa cote en 1984 n’était pas incroyablement élevée au moment d’effectuer le grand saut de l’université de Gonzaga vers la grande ligue. De fait, le rookie disposait alors d’un accord avec le 10e du championnat de France de Nationale 1 (l’équivalent de l’actuelle Betclic ÉLITE), l’AS Monaco ! C’est ce qu’a révélé Moncho Monsalve, entraîneur du club de la Principauté en 1984/85, lors d’une interview accordée au journal espagnol AS.

« Quand j’étais aux États-Unis, j’ai connu beaucoup de gens en participant à des ligues d’étés. En 1984, lors de la première présélection américaine pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, Bobby Knight appela John Stockton. Personne ne s’y attendait. Il mesurait 1,81 m et Knight a dit qu’il était le joueur le plus brillant de cette taille. J’avais trouvé un accord avec John Stockton pour l’emmener à l’AS Monaco mais participer aux entraînements de Team USA a tout changé pour lui… »

Sans une pêche miraculeuse à la mène, l’AS Monaco a frôlé la relégation cette saison-là, terminant 11e, premier sauvé devant les trois équipes dans la charrette (Saint-Étienne, Tours et Mulhouse). À la place de John Stockton, Moncho Monsalve avait confié sa mène à Ray Blume, un ancien des Chicago Bulls qui avait assuré 18,2 points, 2,8 rebonds et 5,9 passes décisives de moyenne.

De son côté, John Stockton a bien fini par fouler les lattes du parquet de la salle Gaston-Médecin. C’était en 1992, lors de la préparation de la Dream Team pour les JO à Monaco, à travers notamment une rencontre d’entraînement au sein de la sélection américaine, désormais connue comme « le plus grand match que personne n’a vu ».