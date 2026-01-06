Après un mois sans match, Milan Barbitch retrouve les terrains et des couleurs en Grèce

Cela faisait près d’un mois, depuis le 6 décembre dernier exactement, que l’on n’avait pas vu Milan Barbitch (1,96 m, 24 ans) sur les parquets du championnat de Grèce. Le meneur français revenait déjà de plus d’un mois d’absence après 4 matchs joués durant le mois d’octobre.

Pour son retour, de nouveau titulaire (comme lors de 4 de ses 5 matchs joués cette saison), l’ancien joueur de Nanterre, Paris, Fos, Blois et de nouveau Nanterre a signé une prestation solide : 6 points, 1 rebond, 6 passes décisives et 1 interception en 27 minutes. Surtout, son équipe de Rhodes a battu celle de Maroussi 90 à 76 dans un duel important pour le maintien. Le membre de la génération 2001 a donc retrouvé des couleurs avec un première mi-temps réussie.

Une première partie de saison compliquée

A l’intersaison, Milan Barbitch avait rejoint l’été dernier l’avant-dernier du championnat grec afin de vivre sa première expérience professionnelle à l’étranger. L’ancien international jeune a été engagé pour renforcer l’effectif de Rhodes afin de maintenir l’équipe en première division grecque à l’issue de la saison 2025-2026. Malheureusement, la première partie de saison n’a pas été à la hauteur des attentes.

En effet, l’ancien membre du Pôle France a été gêné par une blessure au genou, malheureusement diagnostiqué trop tard. A son retour de blessure, le fils de Yann Barbitch a de nouveau été arrêté, entraînant l’arrivée d’un nouveau meneur, l’ancien joueur d’Aix-Maurienne David Nichols (1,83 m, 29 ans). Très peu blessé jusqu’ici dans sa carrière (un match manqué sur les cinq dernières saisons), Milan Barbitch a pourtant gagné une réputation de joueur fragile aux yeux de son staff et de ses dirigeants.

PROFIL JOUEUR David NICHOLS Poste(s): Meneur Taille: 183 cm Âge: 29 ans (26/03/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / Esake PTS 12 #33 REB 1,3 #153 PD 5,3 #6

Dans ce contexte, sa production statistique s’en retrouve décevante, avec 5 points, 2,3 rebonds et 4,2 passes décisives en 20 minutes de moyenne sur 6 matchs joués (sur 12 possibles). Son adresse est en chute libre et sa moyenne de points n’a jamais été aussi faible que lors de ses débuts en professionnel. Toutefois, il se retrouve avec sa meilleure moyenne de passes décisives en carrière.

Surtout, l’équipe s’est retrouvée sous pression à cause de mauvais résultats. L’entraîneur initial, Giorgos Sigalas, a du laisser son poste à Makis Giatras en début d’année 2026. Un changement de coach qui pourrait permettre à Milan Barbitch de se relancer, lui qui a retrouvé un poste de titulaire ce week-end, et confirmer par une bonne première mi-temps.

Un rôle important pour la suite de la saison

Le Kolossos de Rhodes est actuellement 11e sur 13 au classement du championnat grec suite à sa victoire contre Maroussi BC (avant-dernier), avec un bilan de 3 succès pour 9 revers. S’il est en forme physiquement, Milan Barbitch doit jouer un rôle important pour aller chercher d’autres victoires impératives pour le maintien de son équipe en première division sur cette fin de saison.

Ils n’ont pas le droit à l’erreur lors de leur prochaine rencontre le 10 janvier contre Panionios (dernier du championnat). De quoi créer une dynamique pour faire face à Mykonos, un adversaire de milieu de tableau (6 victoires et 6 défaites) avant de changer de calibre en faisant face à l’Olympiakos (premier) le 24 janvier.

Nouveau coach, nouvelle situation et à nouveau en forme, Milan Barbitch a l’occasion de véritablement lancer sa saison dans un rôle important afin de sauver l’avenir du Kolossos Rhodes d’une relégation en deuxième division greceque. Qu’il reste ou non au club d’ici la saison prochaine, ses performances peuvent jouer sur la suite de sa carrière.