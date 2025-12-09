ASVEL – Saint-Quentin : comment regarder gratuitement le 1/8e de finale de Coupe de France

Les derniers matchs des 1/8e de finale de la Coupe de France masculine se poursuivent en ce mois de décembre, avec l’affiche entre l’ASVEL et Saint-Quentin ce mardi 9 décembre. Les deux écuries de Betclic ELITE s’affrontent à l’Astroballe à 20h pour une place en quart de finale de la compétition.

L’ASVEL a déjà gagné contre le SQBB cette saison

L’ASVEL entame une grosse semaine à trois matchs dans trois compétitions différentes. Outre la réception de Saint-Quentin, Pierric Poupet et ses hommes enchaîneront avec un match à l’extérieur contre le Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague et l’accueil de Cholet en Betclic ELITE. Relancé par sa victoire contre Strasbourg, le co-leader du championnat (avec Monaco) espère poursuivre sur sa lancée cette semaine.

Pour Saint-Quentin, ce déplacement à l’ASVEL sera l’occasion pour Eric Bartecheky, nouvellement nommé sur le banc saint-quentinois, de poursuivre ses ajustements. Pour la première sortie avec son nouveau coach, le SQBB a livré une prestation honorable sur le terrain du champion de France en titre, le Paris Basketball (99-69), dimanche 7 décembre.

Cette saison, l’ASVEL et Saint-Quentin ont déjà eu l’occasion de croiser le fer, dès la 2e journée de Betclic ELITE début octobre. Villeurbanne était parvenu à s’imposer à Pierre-Ratte (81-76), grâce notamment à l’apport d’un ex-Axonais, Melvin Ajinça (auteur de 16 points).

Le lien pour regarder ASVEL – Saint-Quentin en direct

Le 1/8e de finale de Coupe de France entre l’ASVEL et Saint-Quentin est diffusé ce mardi 9 décembre à 20h sur la chaîne Youtube de la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball).

Pour rappel, les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France sont Monaco, Le Mans, l’Élan Chalon, Strasbourg et Hyères-Toulon (ELITE 2). Les deux derniers matchs à disputer dans les 1/8e de finale seront les rencontres Antibes – Nanterre (16 décembre) et Blois – JL Bourg (5 janvier).