Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

ASVEL – Saint-Quentin : comment regarder gratuitement le 1/8e de finale de Coupe de France

Coupe de France - L'ASVEL et Saint-Quentin s'affrontent en 1/8e de finale de la Coupe de France ce mardi 9 décembre à 20h. La rencontre est diffusée gratuitement sur Youtube.
|
00h00
Résumé
Écouter
ASVEL – Saint-Quentin : comment regarder gratuitement le 1/8e de finale de Coupe de France
Crédit photo : Saint-Quentin Basketball

Les derniers matchs des 1/8e de finale de la Coupe de France masculine se poursuivent en ce mois de décembre, avec l’affiche entre l’ASVEL et Saint-Quentin ce mardi 9 décembre. Les deux écuries de Betclic ELITE s’affrontent à l’Astroballe à 20h pour une place en quart de finale de la compétition.

L’ASVEL a déjà gagné contre le SQBB cette saison

L’ASVEL entame une grosse semaine à trois matchs dans trois compétitions différentes. Outre la réception de Saint-Quentin, Pierric Poupet et ses hommes enchaîneront avec un match à l’extérieur contre le Maccabi Tel-Aviv en EuroLeague et l’accueil de Cholet en Betclic ELITE. Relancé par sa victoire contre Strasbourg, le co-leader du championnat (avec Monaco) espère poursuivre sur sa lancée cette semaine.

Pour Saint-Quentin, ce déplacement à l’ASVEL sera l’occasion pour Eric Bartecheky, nouvellement nommé sur le banc saint-quentinois, de poursuivre ses ajustements. Pour la première sortie avec son nouveau coach, le SQBB a livré une prestation honorable sur le terrain du champion de France en titre, le Paris Basketball (99-69), dimanche 7 décembre.

Cette saison, l’ASVEL et Saint-Quentin ont déjà eu l’occasion de croiser le fer, dès la 2e journée de Betclic ELITE début octobre. Villeurbanne était parvenu à s’imposer à Pierre-Ratte (81-76), grâce notamment à l’apport d’un ex-Axonais, Melvin Ajinça (auteur de 16 points).

LIRE AUSSI

Le lien pour regarder ASVEL – Saint-Quentin en direct

Le 1/8e de finale de Coupe de France entre l’ASVEL et Saint-Quentin est diffusé ce mardi 9 décembre à 20h sur la chaîne Youtube de la FFBB (Fédération Française de Basket-Ball).

Pour rappel, les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France sont Monaco, Le Mans, l’Élan Chalon, Strasbourg et Hyères-Toulon (ELITE 2). Les deux derniers matchs à disputer dans les 1/8e de finale seront les rencontres Antibes – Nanterre (16 décembre) et Blois – JL Bourg (5 janvier).

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
limoges gravelines-dunkerque
Betclic ELITE
00h00« On n’a plus le choix » : le Limoges CSP veut briser sa spirale négative à Gravelines-Dunkerque
Coupe de France Masculine
00h00ASVEL – Saint-Quentin : comment regarder gratuitement le 1/8e de finale de Coupe de France
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
skills challenge all-star game
Betclic Élite
00h00Quatre artistes pour le Skills Challenge 2025 du All-Star Game LNB : qui pour succéder à T.J. Shorts ?
bartecheky saint-quentin
Betclic ELITE
00h00Eric Bartecheky positif pour sa première avec Saint-Quentin : « Il y a des choses à garder »
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
Hugo Yimga-Moukouri
Betclic ELITE
00h00Scouting Report – Entre puissance et promesse, l’éclosion d’Hugo Yimga-Moukouri
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
1 / 0
Livenews NBA
noa essengue saison nba
NBA
00h00Noa Essengue sur sa fin de saison prématurée en NBA : « Ça va être long mais pas si douloureux »
NBA
00h00Le Thunder signe le 3e meilleur démarrage de l’histoire NBA
NBA
00h00Dylan Harper clutch face aux Pelicans : le rookie des Spurs brille dans un duel épique contre Derik Queen
NBA
00h00Rudy Gobert expulsé pour une faute flagrante et un accrochage avec Mark Williams
raynaud titulaire sacramento kings
NBA
00h00Maxime Raynaud continue de se montrer comme titulaire avec les Sacramento Kings
NBA
00h00ITW Zaccharie Risacher : « Les attentes, les comparaisons… C’est la réalité qui vient avec »
Malik Beasley sort d'une grosse saison NBA avec Détroit
NBA
00h00Le Partizan Belgrade essaye de faire venir un gros joueur NBA, sur la touche à cause du scandale des paris illégaux
Tiago Splitter et Tuomas Iisalo se sont affrontés ce dimanche 7 décembre en NBA. Ils se sont succédé au Paris Basketball en 2024.
NBA
00h00Iisalo – Splitter : le duel des ex-coaches du Paris Basketball a tourné à l’avantage du premier
NBA
00h00Rudy Gobert s’engage pour sauver Gautier, le fabricant de meubles vendéen
LeBron James concentré au moment de tirer un lancer franc avec le maillot des Lakers, lors d’un match face aux Philadelphia 76ers.
NBA
00h00Un LeBron James décisif dans le money time offre un succès précieux aux Lakers à Philadelphie (112-108)
1 / 0