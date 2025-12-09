Eric Bartecheky positif pour sa première avec Saint-Quentin : « Il y a des choses à garder »

Dimanche 7 décembre, Saint-Quentin et Eric Bartecheky ont effectué leur premier match ensemble depuis la nomination officielle de l’entraîneur sur le banc du SQBB fin novembre. Chez le champion de France en titre, le Paris Basketball, le club de l’Aisne n’a pas démérité, même si le score final laisse à penser le contraire (99-69).

« On est dans une phase d’apprentissage »

Jusqu’à la fin du 3e quart-temps, Saint-Quentin a tenu tête à Paris dans son antre de l’Adidas Arena. Mais malgré une semaine difficile sur le Rocher (deux défaites contre Monaco en Coupe de France et en EuroLeague), le club de la capitale a su accélérer pour filer droit vers la victoire. « Paris n’est peut-être pas à fond, mais je trouve que notre deuxième et troisième quart-temps sont cohérents et en adéquation avec ce que l’on veut mettre en place », a relevé Eric Bartecheky dans des propos recueillis par l’Aisne Nouvelle.

Même si, logiquement, à peine dix jours après l’arrivée du technicien, il faut encore du temps pour que tout le groupe s’imprègne du nouveau plan de jeu. « On est à court d’entraînements, et depuis mon arrivée, on n’a pas encore pu travailler au complet », ajoute Eric Bartecheky. « Je ne cherche pas d’excuse, il y a des choses à garder. On est dans une phase d’apprentissage. Il ne faut pas s’attarder sur le score. La marge de progression est réelle. »

Et son groupe semble déjà valider sa façon de pensée : « Il met déjà en place de nouvelles idées. J’aime bien son approche : il est positif et tire le groupe vers le haut », souligne l’ailier Neftali Difuidi.

Nouvelle affiche face à l’ASVEL en Coupe de France

Eric Bartecheky et Saint-Quentin n’ont en tout cas pas le temps de souffler en ce début de mois de décembre. Quarante-huit heures après son déplacement dans la capitale, le SQBB se rend à Villeurbanne ce mardi 9 décembre pour y affronter l’ASVEL en Coupe de France. Dans ce 8e de finale de la compétition, les Picards peuvent créer la surprise, avec une pression moindre qu’en Betclic ELITE (avant-dernier avec 2 victoires en 10 matchs) et un adversaire qui reste fragile malgré la supériorité de son effectif sur le papier.