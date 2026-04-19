Après la victoire éclatante du Panathinaikos face à l’Anadolu Efes (97-62) à l’OAKA pour clôturer la saison régulière, l’entraîneur Ergin Ataman a immédiatement tourné son attention vers le choc crucial du play-In contre Monaco. Le technicien turc n’a pas mâché ses mots concernant la qualité de l’adversaire français.

Monaco, un adversaire redoutable malgré un effectif réduit

En conférence de presse d’après-match, Ataman a tenu à rappeler les références de Monaco en EuroLeague. « Chaque match est une finale maintenant. Monaco est une grande équipe. Même s’ils ont joué avec huit joueurs ce (vendredi) soir, comme je l’ai vu, les huit sont des joueurs de qualité. Avec cet effectif, Monaco a atteint la finale EuroLeague la saison passée », a déclaré l’entraîneur du Panathinaikos.

Le coach du club grec a insisté sur l’importance de l’enjeu et la nécessité de hausser le niveau face à une équipe expérimentée. « Ce sera clairement un match difficile. Ils ont des joueurs très expérimentés. Nous devons jouer un basket agressif et de qualité pour gagner. Nous allons nous préparer pour cela », a-t-il ajouté.

Concernant l’avantage du terrain, Ataman mise sur le soutien du public athénien : « Si notre objectif est d’atteindre le Final Four, nous devons gagner. Nous avons un match à domicile contre Monaco que nous devons gagner – c’est la réalité. Ce sera un match très difficile. Nous aurons besoin d’une ambiance chaude, comme lors des précédents matches ici, pour avoir une motivation supplémentaire. »

Rogkavopoulos de retour au bon moment

Interrogé sur la performance de Nikos Rogkavopoulos, qui a brillé face à l’Anadolu Efes, Ataman s’est montré satisfait : « Il était blessé, comme vous le savez. Il n’a pas joué en Espagne. Il a reçu des soins et s’est bien reposé. Il a excellemment joué ce (vendredi) soir, et j’espère qu’il continuera comme ça au prochain match. »

L’entraîneur turc a également salué la prestation collective de son équipe : « Je pense que spécialement au troisième quart-temps nous avons proposé une excellente défense, et en attaque nous avons trouvé de bons tirs. Rogkavopoulos a fait un grand match, il était agressif. Lessort a bien joué à l’intérieur, et globalement tout le monde a contribué. »

Quand on lui a demandé s’il pensait déjà à un éventuel affrontement en playoffs contre l’Olympiakos, Ataman a coupé court : « Désolé, mais je ne pense pas à l’Olympiakos. Je ne pense qu’au match contre Monaco. »