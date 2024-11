Avec un contre décisif de Rigo Edzata, Chartres s’offre le derby contre Blois !

Devant son public du Colisée, Chartres a remporté le derby face à l’ADA Blois (92-91). Avec ce 3e succès en championnat, le promu chartrain laisse sa place de lanterne rouge à Nantes et se rassure avant la trêve internationale.

Une réussite indécente à 3-points et Chartres en tête à la pause

Après une entame de match sérieuse (6-11, 4′), l’ADA Blois a rapidement vu le CCBM revenir à hauteur. Si Romuald Morency a brillé pour son retour (15 points à 6/8 aux tirs et 4 rebonds), les Blésois, en manque cruel d’adresse dans ce début de rencontre, ne sont pas parvenus à stopper les offensives adverses dans ces dix premières minutes, au point d’accuser un petit point de retard (21-20). Décomplexés et redoutables à 3-points (7/15 aux tirs dans cette première mi-temps, 9/24 au final), les coéquipiers de Desi Washington (12 points à 4/10 aux tirs, 5 rebonds et 6 passes décisives) ont joué crânement leur chance, creusant un écart significatif dans ce deuxième quart-temps (36-29, 15′). Sur un nuage offensivement, les locaux sont rentrés aux vestiaires avec 14 points d’avance (51-37).

Une fin de match litigieuse

Dominés dans l’impact physique, les Blésois n’ont pas réussi à hausser le ton en deuxième mi-temps. À l’image de Desi Washington efficace dans les vingt premières minutes, T.K. Edogi (16 points à 7/13 aux tirs, 8 rebonds et 2 passes décisives) a lui aussi contribué au succès chartrain. Toujours en tête après 30 minutes de jeu de grande qualité (73-62), les locaux n’ont jamais relâché la pression dans ce match. Revenue à 5 points de Chartres à cinq minutes de la fin (79-74, 35′), l’ADA Blois aura tout tenté pour inverser la tendance, en vain malgré deux tirs primés consécutifs signés Maxime Sconard. Et l’équipe de David Morabito peut s’en vouloir. Dans une fin de match très houleuse, Timothé Vergiat avait pourtant le tir de la gagne au bout des doigts mais c’était sans compter sur le contre salvateur de Rigo Edzata (8 points et 6 rebonds) pour offrir le derby aux locaux (92-91). Quelques secondes après le buzzer, une échauffourée a éclatée entre le Blésois Maxime Sconard, qui a envoyé un ballon en tribunes du pied, chambré par les Chartrains T.K. Edogi et Desi Washington.

Battue une nouvelle fois cette saison, l’ADA Blois (2e), touchée physiquement, va profiter de la trêve internationale pour recharger les batteries. De son côté, Chartres n’est plus dernier de Pro B. Enfin, la 3e équipe du Centre, Orléans, fait ainsi la belle opération de la soirée en conservant sa première place.