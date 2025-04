À Beaublanc, la SIG Strasbourg confirme son regain de forme

Après avoir longtemps regardé dans le rétroviseur, craignant le spectre d’une place de barragiste, la SIG Strasbourg va pouvoir chasser ces mauvaises pensées de son esprit. Sauf catastrophe, l’équipe alsacienne n’aura pas à devoir traverser le cheminement périlleux des playoffs de Pro B. À la place, la SIG peut toujours rêver d’un ticket en play-in, revenant à hauteur de Nanterre (10v-14d), à une seule longueur de la 10e place.

Troisième victoire en quatre matchs pour la SIG de Drouot

Moribonds il y a un mois, au bord du précipice après son effondrement au Chaudron, les Strasbourgeois ont enchaîné leur troisième victoire en quatre matchs sous la houlette de Thomas Drouot, jamais vu à pareille fête auparavant sur un banc de Betclic ÉLITE. Cette fois, après Saint-Quentin et Nancy, les Bas-Rhinois ont fait tomber Limoges (87-80).

Une série qui coïncide étrangement avec la formidable dynamique de Troy Caupain, enfin lancé après des premiers pas poussifs. Auteur de 18 points à 7/11, 5 rebonds et 4 passes décisives, le dernier arrivé tourne à 17,5 points de moyenne sur les quatre dernières rencontres. Il a incarné la seconde mi-temps autoritaire de la SIG, qui a parfaitement mérité sa victoire, après avoir regagné les vestiaires avec un seul point de retard (35-36). Profitant d’une ligne arrière redoutable, entre l’efficacité retrouvée de Dominic Artis (17 points à 5/12 et 6 passes décisives) et un Illan Piétrus en mode facteur X (9 points à 3/4), les Strasbourgeois ont étalé une maîtrise qu’on ne leur connaissait que si peu.

Le CSP regarde derrière

Un résultat qui aura une vraie importance dans la course au maintien. Bien sûr, la SIG peut théoriquement toujours terminer 15e, mais cette probabilité semble désormais bien faible. Cela ressemble désormais à une lutte à trois entre Limoges, Gravelines-Dunkerque et Le Portel, qui s’affrontent dimanche.

Vaincu pour la troisième fois de rang, le CSP poussera pour une victoire gravelinoise, afin d’éviter de voir le barragiste revenir à une seule longueur. Une série qui coïncide là aussi étrangement avec la mauvaise dynamique de Nicolas Lang : irréprochable tout au long de la saison, le Mulhousien est fâché avec son shoot depuis deux matchs (1/10 à 3-points). Et avec lui, c’est toute l’institution limougeaude qui n’a pas complètement fini de trembler pour sa pérennité en Betclic ÉLITE.