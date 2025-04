L’AS Monaco l’emporte à l’usure face à Nanterre

Moins de 48 heures après s’être inclinée en EuroLeague face au Panathinaïkos, l’AS Monaco était de retour aux affaires ce samedi avec la réception de Nanterre 92. Dans le sillage d’un Matthew Strazel très efficace, la Roca Team s’est imposée dans son antre de Gaston-Médecin (89-74).

Desi Rodriguez maintient Nanterre à portée de Monaco à la mi-temps

Depuis quelques matchs, Nanterre connaît un regain d’énergie et espère confirmer cette belle dynamique sur le parquet de Gaston-Médecin. Mais, les hommes de Vassilis Spanoulis veulent vite oublier la défaite concédée face au Panathinaïkos. Et quoi de mieux qu’une victoire en Betclic ÉLITE pour relancer la machine. Malgré une entame de match équilibrée (24-19, 10′), les Monégasques ont rapidement pris l’ascendant sur des Nanterriens plus en difficulté.

Sous l’impulsion du trio infernal Matthew Strazel (15 points à 5/7 aux tirs et 5 passes décisives) – Mike James (11 points à 3/6 aux tirs, 3 rebonds et 5 passes décisives) – Alpha Diallo (12 points à 3/7 aux tirs), la Roca Team a pris le jeu à son compte pour creuser un écart significatif dans cette première mi-temps et forcer Philippe Da Silva à stopper le jeu pour remobiliser ses troupes (36-24, 14′). Pourtant bousculés, les coéquipiers de Desi Rodriguez (25 points à 10/16 aux tirs) ont fait preuve d’une belle résistance pour rester au contact des locaux à la mi-temps (47-43, 20′).

Cinq minutes sans panier

Dans la course pour une place en play-in, la formation francilienne a posé beaucoup de problèmes aux Monégasques ce samedi à Gaston-Médecin. Et comme en début de match, c’est Desi Rodriguez qui a pris ses responsabilités pour remettre son équipe sur les bons rails. Bien connu du public monégasque, Paul Lacombe (13 points à 5/8 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives) a lui aussi contribué au scoring nanterrien.

Pourtant dans un bon soir, Nanterre 92 n’est pas parvenue à faire sauter le verrou adverse. Pire que ça, les hommes de Philippe Da Silva ont connu un terrible trou d’air de cinq minutes sans le moindre point. Trop pour faire tomber les champions de France. Dans une fin de match parfaitement maîtrisée et un terrible 23-9 passé en dix minutes aux franciliens, l’AS Monaco a fait parler son expérience pour s’offrir un nouveau succès à domicile (89-74) en Betclic ÉLITE.