Torturée par Nunn, l’AS Monaco manque l’occasion de valider sa place dans le Top 4

À force de voir cette équipe de l’AS Monaco depuis des années, on commence à la connaître… Quand elle enchaîne quatre ou cinq grosses prestations d’affilée, il va bien finir par y avoir une saute d’humeur à un moment donné. Et cela n’a pas manqué.

Alors bien sûr, c’était le Panathinaïkos Athènes en face. Il est plus honorable de perdre face au champion d’Europe que lâcher une demi-finale de Coupe de France à domicile. Mais tout de même…

L’entame monégasque aura été catastrophique. Sans défense, sans intensité, les joueurs de Vassilis Spanoulis se sont fait marcher dessus pendant un bon quart d’heure (25-42, 14e minute). « C’est une honte », tonnait le technicien grec à la mi-temps, champion d’Europe en 2009 avec le Panathinaïkos.

En face, un homme était incontrôlable : Kendrick Nunn, la star athénienne, qui a explosé son record à l’évaluation avec 43. Le résultat d’un festival d’une rare qualité offensive : 37 points à 14/17 aux shoots, dont 5/5 à 3-points. « L’une fes meilleures performances offensives que j’ai pu voir en EuroLeague », applaudira, après coup, son entraîneur Ergin Ataman.

🔥KENDRICK NUNN IS UNBELIEVABLE🔥 37 PTS I 5/5 3FG I 5 AST I 43 PIR #RivalrySeries pic.twitter.com/5g3bI5Nze3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 3, 2025

Pourtant, la Roca Team aura tout de même su intenter un sérieux rapproché, revenant à -5 (69-74, 36e minute), avec même un tir ouvert de Matthew Strazel pour se rapprocher à -2. Il aura peut-être manqué un Mike James à son niveau (6 points à 2/14) pour permettre à l’ASM, finalement vaincue 76-88, d’effectuer un hold-up.

« On ne méritait pas de gagner de toute façon », tranche Vassilis Spanoulis. « Ils ont mieux joué que nous. Notre équipe a tellement de hauts et de bas, mais on va trouver un moyen de composer avec. On sait que ça fait partie de notre identité maintenant, on fera de notre mieux avec ce roster. »

Une saute d’humeur qui fragilise donc la position de l’AS Monaco dans le Top 4, synonyme d’avantage du terrain en playoffs. Il faudra aller s’imposer à la LDLC Arena la semaine prochaine pour définitivement la verrouiller. Mais vu que le non-match est intervenu ce jeudi, on aurait plutôt à être confiants pour les Monégasques…