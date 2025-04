-33 à Chalon : après Salonique, un cauchemar d’un autre style pour Cholet

Depuis son arrivée à la tête de l’Élan Chalon, Elric Delord n’a de cesse de constater la montée en puissance de son équipe. Le coach, qui estime que Chalon « n’a rien à faire en bas du classement », peut être satisfait. Ce samedi, face à Cholet, co-leader de Betclic ÉLITE, les Chalonnais ont livré un véritable festival offensif à domicile. Une large victoire (105-72) importante dans l’optique du play-in.

Jeremiah Hill régale

La réception de Cholet représentait un défi de taille pour l’Élan Chalon. Force est de constater que les Bourguignons l’ont relevé avec brio. Portée par l’efficacité redoutable de la paire Zac Cuthbertson (18 points à 7/10 aux tirs et 4 rebonds) – Jeremiah Hill (23 points à 9/14 aux tirs et 8 passes décisives), l’équipe bourguignonne a régalé son public du Colisée.

Avec 33 points inscrits en dix minutes, l’Élan Chalon a imposé un rythme infernal d’entrée de jeu. Méconnaissable, Cholet Basket, pourtant co-leader de Betclic ÉLITE, a littéralement coulé dans ces vingt premières minutes. Repoussés à 24 points dès la 12e minute (41-17), les Choletais n’ont jamais réussi à trouver la clé pour enrayer la machine chalonnaise.

L’Élan toujours 10e

Il y a des soirs où tout vous sourit. À l’image d’une première mi-temps maîtrisée, l’Élan Chalon a repris sa marche en avant au retour des vestiaires. Incapables de répondre au défi physique imposé par les locaux et de stopper leurs offensives, les joueurs de Fabrice Lefrançois ont vu l’écart grimper au fur et mesure de la rencontre. Dans un grand soir, Chalon a même compté jusqu’à 20 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (69-49, 27′).

Intenable, Jeremiah Hill a porté les siens tout au long de la partie. Du début à la fin, l’Élan Chalon a récité son basket sans jamais relâcher la pression pour décrocher un précieux succès dans l’optique du play-in. Une victoire référence avec 33 points d’écart (105-72) face à une équipe choletaise totalement dépassée.

Cholet n’a pas digéré Salonique

Il ne faudra pas non plus sous-estimer l’impact qu’a eu le crève-cœur européen de mercredi pour Cholet Basket. Passé à une seconde d’une finale de Coupe d’Europe, l’équipe de Fabrice Lefrançois a vu s’échapper le principal objectif de sa saison et ne s’en est pas remise. Une page difficile à tourner, à juste titre, même si la JDA Dijon a prouvé face à Bourg-en-Bresse (97-95) qu’il était possible de se relever plus rapidement que ça…

Un résultat qui constitue la seule bonne nouvelle du soir côté choletais : battus pour la première fois par une équipe classée hors du Top 6 (15/15 avant), les pensionnaires de la Meilleraie conservent tout de même leur place dans le quatuor de tête à la faveur de la défaite burgienne. Mais attention à ce que le retour sur Terre post-Salonique ne soit pas trop long…