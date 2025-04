Blois toujours dans la course au titre grâce à une victoire capitale lors du Centrico, Vichy rêve encore du play-in

En Pro B, il reste sept journées, et balle au centre ! Alors qu’Orléans avait l’occasion d’éjecter Blois loin de la course au titre, l’OLB a laissé l’ADA recréer un regroupement général en tête, en compagnie de Boulazac, pour un trio à 22 victoires et 9 défaites. Et le CO’Met, qui battait un record absolu d’affluence pour un match de Pro B (10 134 spectateurs), s’est vidé sous les cris de « Ici, ici, c’est l’ADA ! »

Incroyable ambiance à Orléans après l victoire de @ADABloisBasket sur le parquet de @OLB45 pic.twitter.com/WgRTCsyl3E — NR Sports 41 (@NRSports41) April 5, 2025

Pour cause, les hommes de David Morabito l’ont emporté 66-64 dans le Loiret. Une victoire presque incomplète, puisque les Blésois n’ont pas récupéré le panier-average (-7 à l’aller), malgré une dernière possession pour, mais ils sauront certainement s’en contenter… tout comme Lamine Kebé.

Orléans « à moitié content un peu »

« En ne perdant que de deux points, on est à moitié contents un peu, parce qu’au moins, en cas d’égalité, on est toujours devant Blois », a-t-il clamé au micro de La République du Centre. « Et ce soir, l’objectif, c’était de rester devant Blois. On l’est toujours. On aurait aimé l’être avec une victoire, mais au moins, on l’est par rapport au goal average. »

L’éphémère seul leader de Pro B s’est cassé les dents sur la formidable défense blésoise, tirant à 6/30 à 3-points. L’OLB a pourtant eu sa chance jusqu’au bout, mais un 0-8 dans le money-time, signé Maxime Sconard (12 points à 3/3 de loin) a eu raison de ses efforts. Et désormais, les trois premiers viseront la perfection jusqu’au terme de la saison, sachant qu’il y aura un Orléans – Boulazac lors de l’avant-dernière journée.

« Maintenant, comme le disait David Morabito, rien n’est gagné pour Blois et rien n’est perdu pour Orléans », avance Lamine Kebé. « On est tous à égalité, Boulazac, Blois et Orléans. Il reste sept matchs, sept finales pour tout le monde. La seule chose qu’on peut dire aujourd’hui, c’est que nous, si on gagne les sept, on est premiers. »

La JAV est toujours là !

À l’image de son historique pivot Serge Mourtala (18 points à 9/10), la JA Vichy bouge encore ! Alors que l’équipe de Dounia Issa abattait l’une de ses dernières cartes, à Saint-Chamond, elle s’est adjugée un deuxième derby face au SCABB (97-83), prouvant qu’elle adore décidément l’Arena Saint-Étienne Métropole, où elle a remporté la Leaders Cup l’an dernier.

Un succès bâti sur une invraisemblable domination physique : les joueurs de l’Allier ont capté 48 rebonds, contre 24 pour le SCABB privé d’Anthony Duruji. Avec 21 points, Assemian Moularé s’est encore fait remarquer, tandis qu’Ugo Doumbia (sous contrat avec Le Mans jusqu’en 2026) a démontré toute sa polyvalence (8 points, 11 rebonds et 6 passes décisives).

Avec 15 victoires et 16 défaites, la JAV revient à une seule longueur de la 10e place, occupée par son adversaire du soir et Caen (15v-15d), qui s’affronteront lors d’un match en retard à la fin du mois.