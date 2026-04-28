Quelles agences dominent le marché des joueurs en EuroLeague pour la saison 2025-2026?
Le marché de la représentation en EuroLeague reste très concentré au sommet, mais la hiérarchie est sans ambiguïté. Selon les données compilées par Eurohoops pour la saison 2025-2026, BeoBasket représente 57 joueurs ayant participé à au moins un match de saison régulière. Un chiffre qui place l’agence à une distance considérable de ses concurrentes directes, et qui confirme sa position dominante sur le marché européen du basketball de haut niveau.
Le classement des dix plus grandes agences
- 1. BeoBasket — 57 joueurs : dont Rodrigue Beaubois, Chima Moneke, Donatas Motiejunas, Mario Hezonja, Jan Vesely, Scottie Wilbekin, Vlatko Cancar
- 2. You First — 27 joueurs : dont Adam Atamna, Moustapha Fall, Youssoupha Fall, Clement Frisch, Bodian Massa, Willy Hernangomez, Walter Tavares, Devin Booker
- 3. Network Sports — 26 joueurs : dont Sylvain Francisco, Allan Dokossi, Mehdy Ngouama, Armel Traore, T.J. Shorts, Braian Angola, Facundo Campazzo, Giorgos Papagiannis
- 4. Octagon Europe — 24 joueurs : dont Isaia Cordinier, Thomas Heurtel, Mathias Lessort, Tornike Shengelia, Nikola Milutinov, Markus Howard
- 5. The Team (ex-Wasserman) — 24 joueurs : dont Joel Ayayi, Amath M’Baye, Yakuba Ouattara, Kendrick Nunn, Azuolas Tubelis, Nigel Williams-Goss
- 6. Priority Sports — 15 joueurs : dont Lamar Stevens, Talen Horton-Tucker, Wade Baldwin IV, Monte Morris, Jared Butler, Bruno Fernando
- 7. Sigma Sports — 12 joueurs : dont Mouhamed Faye, Daulton Hommes, Diego Flaccadori, Zach LeDay, Nicolo Melli, Shavon Shields
- 8. Lotsos Sports — 10 joueurs : dont Will Clyburn, Nick Calathes, Shane Larkin, Sasha Vezenkov, Khem Birch
- 9. Comsport — 7 joueurs : Melvin Ajinca, Brice Dessert, Evan Fournier, Mbaye Ndiaye, Vincent Poirier, Neal Sako, Enzo Shahrvin
- 10. Sphera — 7 joueurs : dont Juhann Begarin, Leo Cavaliere, Edwin Jackson, Timothe Luwawu-Cabarrot, Yoan Makoundou, David Michineau
BeoBasket, une présence dans tous les grands clubs
Le portefeuille de BeoBasket couvre l’ensemble des franchises majeures de la compétition. On y retrouve des profils aussi variés que Rodrigue Beaubois (Efes), Mario Hezonja (Real Madrid), Scottie Wilbekin (Fenerbahçe), Jan Vesely (Barcelona) ou encore Vlatko Cancar (Olimpia Milano). Cette diversité de clubs et de profils illustre la capacité de l’agence à s’imposer comme un interlocuteur incontournable pour les directions sportives européennes.
À noter que les données intègrent les changements de représentation de dernière minute, comme le transfert de Jerian Grant de The Team vers BeoBasket, ce qui témoigne d’un marché en mouvement constant, même en cours de saison.
Un top 5 resserré derrière le leader
Derrière BeoBasket, le classement révèle une lutte serrée entre quatre agences pour les places suivantes. You First (27 joueurs) et Network Sports (26 joueurs) occupent les deuxième et troisième rangs, talonnées par Octagon Europe et The Team (anciennement Wasserman), toutes deux créditées de 24 joueurs.
You First compte dans ses rangs des noms reconnus comme Willy Hernangomez et Walter Tavares (tous deux à Barcelona), ou encore Devin Booker à l’Olimpia Milano. Network Sports, de son côté, s’appuie sur des figures comme Facundo Campazzo (Real Madrid) et Giorgos Papagiannis (Efes). Octagon Europe aligne quant à elle un groupe solide avec Thomas Heurtel (ASVEL), Markus Howard (Baskonia), Nikola Milutinov (Olympiacos) ou Tornike Shengelia (Barcelona). The Team, enfin, représente notamment Kendrick Nunn (Panathinaikos), Azuolas Tubelis et Nigel Williams-Goss (Zalgiris).
Congratulations to Nikola Milutinov, who after an amazing regular season is selected in the All-Euroleague first team for the 2025/26 season. Well done brate 👏🔥🎩#octagonfamily pic.twitter.com/PuZrCydu1s
— Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) April 24, 2026
Priority Sports complète le top 6 avec 15 joueurs, devant Sigma Sports (12), Lotsos Sports (10) et deux agences à 7 joueurs, Comsport et Sphera.
Un marché fragmenté au-delà du top 10
L’étude souligne également la grande fragmentation du marché en dehors des dix premières agences. Pas moins de six structures comptent cinq joueurs représentés — dont Klutch Sports, agence de LeBron James bien connue aux États-Unis — tandis qu’une vingtaine d’agences ne gèrent qu’un seul joueur en EuroLeague.
Cette réalité illustre la dualité du secteur : d’un côté, quelques agences puissantes qui captent l’essentiel du marché et disposent d’un réseau dense auprès des clubs ; de l’autre, une multitude de structures indépendantes qui accompagnent un ou deux joueurs, souvent sur des marchés géographiques spécifiques.
Avec 57 joueurs représentés, BeoBasket pèse à elle seule autant que les trois agences suivantes réunies, ce qui en fait un acteur structurant pour l’ensemble de l’économie du basketball européen.
Jaylen Hoard extended his contract with Maccabi Tel Aviv for 3 more seasons!#BeoBasket
— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) April 25, 2026
Les agences dominantes dans les clubs français
En se concentrant sur les trois représentants français en EuroLeague — Monaco, l’ASVEL et Paris — la hiérarchie des agences change sensiblement. Sphera domine avec 5 joueurs représentés dans ces trois clubs, devant Network Sports et You First (4 joueurs chacune), The Team et Comsport (3 joueurs), Sigma Sports et Maz Sports (2 joueurs), et Priority Sports, BeoBasket et Octagon Europe (1 joueur chacune).
|Rang
|Agence
|Nombre de joueurs
|Joueurs
|1
|Sphera
|5
|Juhann Begarin (Monaco),Léopold Cavalière (Paris), Edwin Jackson (ASVEL), Yoan Makoundou (ex Monaco), David Michineau (ex Monaco)
|2
|Network Sports
|4
|Allan Dokossi (Paris), Braian Angola (ASVEL), Mehdy Ngouama (ex ASVEL), Armel Traoré (ASVEL)
|3
|You First
|4
|Adam Atamna (ASVEL), Bodian Massa (ASVEL), Derek Willis (Paris), Ismael Bako (ex Paris)
|4
|The Team (ex-Wasserman)
|3
|Joël Ayayi (Paris), Amath M’Baye (Paris), Yakuba Ouattara (Paris)
|5
|Comsport
|3
|Melvin Ajinca (ASVEL), Enzo Shahrvin (Paris), Mbaye Ndiaye (ASVEL)
|6
|Sigma Sports
|2
|Mouhamed Faye (Paris), Daulton Hommes (Paris)
|7
|Maz Sports
|2
|Nadir Hifi (Paris), Matthew Strazel (Monaco)
|8
|Priority Sports
|1
|Lamar Stevens (Paris)
|9
|BeoBasket
|1
|Paul Eboua (ASVEL)
|10
|Octagon Europe
|1
|Thomas Heurtel(ASVEL)
Cette concentration d’agences spécialisées dans les clubs français révèle une stratégie de marché bien définie. Sphera s’impose comme l’agence dominante sur le marché tricolore, notamment grâce à sa forte présence à Monaco avec trois joueurs. Network Sports et You First complètent ce paysage avec une présence équilibrée entre Paris et l’ASVEL, tandis que The Team et Comsport maintiennent une présence significative sans dominer le secteur. Cette réalité contraste fortement avec la domination écrasante de BeoBasket au niveau global de l’EuroLeague.
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