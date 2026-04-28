Le marché de la représentation en EuroLeague reste très concentré au sommet, mais la hiérarchie est sans ambiguïté. Selon les données compilées par Eurohoops pour la saison 2025-2026, BeoBasket représente 57 joueurs ayant participé à au moins un match de saison régulière. Un chiffre qui place l’agence à une distance considérable de ses concurrentes directes, et qui confirme sa position dominante sur le marché européen du basketball de haut niveau.

Le classement des dix plus grandes agences

BeoBasket, une présence dans tous les grands clubs

Le portefeuille de BeoBasket couvre l’ensemble des franchises majeures de la compétition. On y retrouve des profils aussi variés que Rodrigue Beaubois (Efes), Mario Hezonja (Real Madrid), Scottie Wilbekin (Fenerbahçe), Jan Vesely (Barcelona) ou encore Vlatko Cancar (Olimpia Milano). Cette diversité de clubs et de profils illustre la capacité de l’agence à s’imposer comme un interlocuteur incontournable pour les directions sportives européennes.

À noter que les données intègrent les changements de représentation de dernière minute, comme le transfert de Jerian Grant de The Team vers BeoBasket, ce qui témoigne d’un marché en mouvement constant, même en cours de saison.

Un top 5 resserré derrière le leader

Derrière BeoBasket, le classement révèle une lutte serrée entre quatre agences pour les places suivantes. You First (27 joueurs) et Network Sports (26 joueurs) occupent les deuxième et troisième rangs, talonnées par Octagon Europe et The Team (anciennement Wasserman), toutes deux créditées de 24 joueurs.

You First compte dans ses rangs des noms reconnus comme Willy Hernangomez et Walter Tavares (tous deux à Barcelona), ou encore Devin Booker à l’Olimpia Milano. Network Sports, de son côté, s’appuie sur des figures comme Facundo Campazzo (Real Madrid) et Giorgos Papagiannis (Efes). Octagon Europe aligne quant à elle un groupe solide avec Thomas Heurtel (ASVEL), Markus Howard (Baskonia), Nikola Milutinov (Olympiacos) ou Tornike Shengelia (Barcelona). The Team, enfin, représente notamment Kendrick Nunn (Panathinaikos), Azuolas Tubelis et Nigel Williams-Goss (Zalgiris).

Congratulations to Nikola Milutinov, who after an amazing regular season is selected in the All-Euroleague first team for the 2025/26 season. Well done brate 👏🔥🎩#octagonfamily pic.twitter.com/PuZrCydu1s — Octagon Basketball Europe (@OctagonBballEU) April 24, 2026

Priority Sports complète le top 6 avec 15 joueurs, devant Sigma Sports (12), Lotsos Sports (10) et deux agences à 7 joueurs, Comsport et Sphera.

Un marché fragmenté au-delà du top 10

L’étude souligne également la grande fragmentation du marché en dehors des dix premières agences. Pas moins de six structures comptent cinq joueurs représentés — dont Klutch Sports, agence de LeBron James bien connue aux États-Unis — tandis qu’une vingtaine d’agences ne gèrent qu’un seul joueur en EuroLeague.

Cette réalité illustre la dualité du secteur : d’un côté, quelques agences puissantes qui captent l’essentiel du marché et disposent d’un réseau dense auprès des clubs ; de l’autre, une multitude de structures indépendantes qui accompagnent un ou deux joueurs, souvent sur des marchés géographiques spécifiques.

Avec 57 joueurs représentés, BeoBasket pèse à elle seule autant que les trois agences suivantes réunies, ce qui en fait un acteur structurant pour l’ensemble de l’économie du basketball européen.