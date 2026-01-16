Chalon : Jordan Tucker s’en va, Grant Golden en approche

Jordan Tucker a bouclé son passage à l’Élan Chalon, qui devrait équilibrer son effectif dans la foulée avec l’arrivée d’un intérieur. En négociations pour quitter Manresa, le poste 5 Grant Golden (2,08 m, 28 ans) va s’engager avec la formation bourguignonne, s’il parvient à conclure un accord avec le club catalan.

Arrivé en novembre 2025 pour renforcer un effectif touché par les blessures, Jordan Tucker a tenu son rôle de joker médical, au point de voir sa mission prolongée jusqu’au mois de janvier, pour disputer le play-in de Ligue des Champions (BCL), remporté contre Patras.

Arrivé à Chalon-sur-Saône en tant que pigiste médical, Jordan Tucker a officiellement terminé sa mission sous le maillot de l’Elan Chalon 🤝 Il aura su apporter tout son talent et son sang-froid à l’équipe chalonnaise. On gardera en tête son tir décisif face à Sabah pour… pic.twitter.com/KrpSq0nnsw — Elan Chalon (@ELANCHALON) January 15, 2026

Grant Golden, une icône à Richmond

Originaire de Richmond, en Virginie, Grant Golden a joué six ans pour l’université locale. Profitant des nombreux services de Nathan Cayo (Blois), a également fini troisième meilleur rebondeur de l’histoire de l’université, mais aussi quatrième passeur devant Kenny Atkinson et Kevin Anderson.

Cédant sa place de pivot à Neal Quinn en 2022, Grant Golden s’est lancé sur le circuit professionnel après son solide cursus, terminé avec 14 points à 51,1% de réussite aux tirs (dont 29,5% à 3-points), 6,3 rebonds et 3 passes décisives en 27 minutes par rencontre, sur 161 matches disputés. Finalement, c’est lors de sa troisième saison, en 2018-2019, qu’il aura le plus pesé (17,2 points à 50,3%, 7,1 rebonds et 3,5 passes décisives en 31 minutes). Mais derrière, il aura baissé le pied.

PROFIL JOUEUR Grant GOLDEN Poste(s): Pivot Taille: 208 cm Âge: 28 ans (15/01/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Liga Endesa PTS 7,1 #120 REB 3,7 #61 PD 1,5 #89

Un intérieur fort passeur, bourreau de Nanterre en BCL au printemps 2025

S’il a côtoyé furtivement la NBA lors de la Summer League 2022 puis en présaison 2022, les Denver Nuggets l’ont confié à leur franchise de G-League, les Grand Rapids Gold, afin de succéder à Petr Cornelie parti au Real Madrid. Aux côtés de Kellan Grady (ex-Roanne), Norris Cole (ex-Monaco, ASVEL) ou encore Bryce Wills (Le Portel), Grant Golden a noirci les feuilles de statistiques (17,2 points, 10,8 rebonds et 5,2 passes décisives en 34 minutes). Mais l’absence de perspectives en NBA et son profil l’ont amené à se tourner vers le marché européen.

Débarqué à Crémone à l’été 2023, il a découvert la rudesse de la Serie A mais est parvenu à s’adapter (9,4 points à 57,5%, 4,5 rebonds et 1,8 passe décisive en 23 minutes) au point de convaincre l’AEK Athènes de le signer en 2024-2025. Auteur de 45 matches de qualité avec le club grec (8,5 points à 58,2%, 4,9 rebonds et 2,6 passes décisives en 22 minutes), il a notamment été le bourreau de Nanterre lors de la belle des quarts de finale de BCL.

Après cette expérience grecque, Grand Golden a rejoint Manresa afin de découvrir la Liga Endesa et l’EuroCup en 2025-2026, aux côtés de l’international français Hugo Benitez. Mais mi-novembre, après un début de saison insatisfaisant, les dirigeants du club ont ramené l’ancien international espagnol Pierre Oriola. Peu utilisé (16 minutes par match en moyenne, pour 7,8 points à 51,1% et 3,8 rebonds en 29 matches toutes compétitions confondues), le grand frère de Bryce Golden (coéquipier de Nolan Traoré chez les Long Island Nets cette saison) a fini par trouver une porte de sortie avec l’offre chalonnaise.

Dans le besoin de signer un poste 4/3 depuis le départ de Chris Johnson en présaison, l’Élan a finalement choisi un poste 5 avec des qualités de lecture pour partager la position avec Lionel Gaudoux. Justyn Mutts, Obinna Anochili-Killen et le jeune Yanis Tonnellier continueront de se partager les responsabilités sur le poste d’ailier-fort.

Au moment d’aborder la phase retour de la saison régulière de la Betclic ELITE et le Top 16 de la BCL, l’effectif d’Elric Delord est donc plus complet, malgré le départ de Jordan Tucker qui donnait de la profondeur dans les ailes.

Jordan Tucker, un ancien de Roanne

Recruté à l’automne pour pallier les absences de Matheo Leray et Nate Darling, ainsi que la non-signature de Chris Johnson, Jordan Tucker avait débarqué en Saône-et-Loire dans un contexte délicat. Rapidement intégré, l’Américain a donné satisfaction au staff chalonnais, au point que sa pige initiale soit prolongée jusqu’en début d’année 2026 par Elric Delord.

L’ailier s’appuie sur un solide parcours universitaire. Passé par la prestigieuse université de Duke, il a côtoyé Marvin Bagley, Wendell Carter Jr, Grayson Allen ou encore Gary Trent Jr sous le maillot des Blue Devils. Il a ensuite rejoint Butler, où il a évolué avec Kamar Baldwin chez les Bulldogs, aujourd’hui ailier du Bayern Munich en EuroLeague.

Un joueur rompu au basket professionnel européen

Avant de poser ses valises à Chalon, Jordan Tucker avait multiplié les expériences. Passé par la G-League, avec notamment les Windy City Bulls, Rio Grande Valley Vipers, Delaware Blue Coats et Westchester Knicks, il a également découvert l’Europe en Bulgarie à Chernomorets Burgas, puis en Lituanie à Neptunas.

Un profil déjà familier du championnat de France, puisqu’il avait porté le maillot de la Chorale de Roanne deux saisons auparavant, un élément qui avait pesé dans l’intérêt de l’Élan Chalon. Son expérience récente en Lituanie, avec des matchs disputés en EuroCup, constituait également un gage de fiabilité.

Des statistiques correctes en Betclic ELITE

En championnat, Jordan Tucker aura disputé huit rencontres sous le maillot chalonnais. Il tourne à 9,6 points, 2,8 rebonds et 0,4 passe décisive en 22 minutes de moyenne en Betclic ELITE.

Sur ces huit matchs, il a dépassé à cinq reprises la barre des 10 points, démontrant notamment sa capacité à sanctionner derrière l’arc. Comme lors de la victoire contre Le Portel le 15 novembre, où il avait compilé un solide 4/9 à 3-points.

PROFIL JOUEUR Jordan TUCKER Poste(s): Ailier Taille: 200 cm Âge: 27 ans (03/04/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 9,6 #74 REB 2,8 #105 PD 0,4 #185

Une efficacité encore plus marquée en BCL

C’est peut-être en BCL que Jordan Tucker aura laissé la meilleure impression. En quatre matchs, il affiche 11,5 points, 2,5 rebonds et 0,8 passe en seulement 17 minutes de moyenne.

Avec moins de temps de jeu, l’ailier a su élever son niveau d’efficacité, à l’image de sa prestation référence à 23 points, à 5/7 à 3-points dont le tir de la gagne, en 21 minutes (en sortie de banc), face à Sabah le 12 novembre, lors d’une victoire arrachée 89-87.

Juste un mec posé dans le bus après avoir tué le match d’un dagger dès son deuxième match 🥶#RougeEtBlanc #BasketballCL pic.twitter.com/iO4ImVv0Na — Elan Chalon (@ELANCHALON) November 13, 2025

Une équipe encore à la lutte pour le top 8

Cette saison, l’Élan Chalon alterne le très bon et le plus frustrant. Capable de faire tomber des cadors, avec notamment des victoires contre Monaco le 5 octobre (104-99) ou face à l’ASVEL le 1er novembre (86-85), le club bourguignon a aussi laissé filer des matchs plus abordables, contre Gravelines-Dunkerque le 23 décembre (78-86) puis face au Limoges CSP le 10 janvier (83-95).

Actuellement neuvième avec un bilan de huit victoires pour sept défaites, à égalité avec Cholet, Chalon a manqué de peu une qualification en Leaders Cup au profit de son concurrent direct.

Un derby pour relancer la dynamique

Sans Jordan Tucker, et encore sans Grant Golden, l’Élan Chalon tentera de relancer sa dynamique dès ce vendredi 17 janvier avec un derby bourguignon important face à la JDA Dijon. Un rendez-vous crucial pour retrouver le top 8 et bien lancer l’année 2026.