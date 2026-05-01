Le Limoges CSP a sécurisé l’un de ses nouveaux talents. Clément Dubos (1,95 m, 18 ans) a signé ce jour un contrat stagiaire avec le club jusqu’en 2028, soit la première reconnaissance professionnelle d’une progression aussi rapide que convaincante.

Le Limoges CSP annonce que Clement Dubos (2007) a signé ce jour un contrat stagiaire avec le Limoges CSP jusqu’en 2028 💚 Arrivé l’été dernier de Fos-Sur-Mer, Clement est un élément majeur de l’effectif U21 avec 14.6 points, 4.2 rebonds et 2.5 passes dé. Il participe… pic.twitter.com/eDADgaIFCD — Limoges CSP (@limogescsp) April 30, 2026

Une saison U21 de cadre

Arrivé l’été dernier en provenance de Fos-sur-Mer, l’ailier de 18 ans s’est immédiatement imposé comme un élément majeur de l’effectif U21 du CSP. Ses statistiques parlent d’elles-mêmes : 14,5 points, 4,2 rebonds et 2,5 passes décisives par match.

PROFIL JOUEUR Clément DUBOS Poste(s): Ailier Taille: 195 cm Âge: 18 ans (16/07/2007) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 14,5 #19 REB 4,2 #72 PD 2,5 #60

Un rendement d’autant plus frappant lorsqu’on le compare à ses chiffres de la saison précédente, avec les espoirs de Fos Provence en Espoirs ELITE 2 : 5,7 points, 2 rebonds et 1,6 passes en 17 minutes. En un an, Clément Dubos a doublé son temps de jeu et presque triplé sa moyenne de points.

À trois journées de la fin de la saison régulière, Clément Dubos aura l’occasion de refouler les parquets dès ce samedi face à la lanterne rouge du Portel, un match que Limoges doit gagner pour s’assurer un maintien en Betclic ÉLITE.

Paris, le baptême du feu

Son premier match professionnel, Clément Dubos ne risque pas de l’oublier. Incorporé dans le groupe pro en cours de saison, il a disputé son baptême du feu à Paris, dans un contexte particulièrement tendu : le CSP ne disposait que de six joueurs professionnels.

Malgré la défaite (115-93), le jeune ailier a inscrit ses premiers points chez les pros. Un geste anodin pour beaucoup, un moment fondateur pour lui lors d’une saison charnière.

Une affaire de famille

Derrière le joueur, il y a aussi un héritage. Clément est le fils de Fabien Dubos, ancien international français fort de 37 sélections, passé par Pau-Orthez, Cholet, Nancy, Gravelines-Dunkerque et Limoges notamment. Cinq fois champion de France avec l’Élan béarnais, Fabien Dubos avait lui-même évolué sous les couleurs du CSP. Jouer pour Limoges est désormais une affaire de famille.