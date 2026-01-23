Recherche
NM1

Dee Davis Jr et Rennes se séparent

NM1 - Renne et Dee Davis Jr ont mis fin à leur collaboration d'un commun accord.
00h00
Dee Davis Jr et Rennes se séparent

L’Union Rennes Basket a annoncé le départ de son meneur Darwin Davis

 Rennes a annoncé par voie de communiqué le départ immédiat de son meneur américain, Darwin Davis Jr (1,83 m, 32 ans).

Un départ d’un commun accord

Alors que la saison bat son plein, le joueur ne portera plus les couleurs rennaises. Le club précise que cette rupture de contrat ne résulte pas d’un choix technique ou de performances sur le terrain, mais de raisons personnelles. La décision, mûrement réfléchie, a été actée d’un commun accord entre l’athlète et l’état-major du club breton.

« Dee Davis Jr n’évoluera plus sous le maillot rennais cette saison. Pour des raisons personnelles, en aucun cas liées à la dimension sportive, cette décision a été prise d’un commun accord entre le joueur et les dirigeants. »

PROFIL JOUEUR
Darwin DAVIS JR
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 32 ans (10/03/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
12,3
#50
REB
1,7
#280
PD
1,8
#151

Un passage écourté en Bretagne

Recruté cet été, celui qui a évolué en première division allemande avec Giessen lors de l’exercice 2017/2018, n’ira pas au bout de son contrat. Vu à 9 reprises sous le maillot rennais cette saison, l’ancien nantais a compilé 12,3 points, 1,7 rebond et 1,8 passe pour 8,4 d’évaluation en 23 minutes de temps de jeu en troisième division française. Avec lui l’URB s’est imposé à 4 reprises. Blessé début novembre, il avait été remplacé par son compatriote Zyon Dobbs (1,95 m, 25 ans).

Au classement, Renne est 8e de la Poule A de Nationale 1 avec un bilan de 11 victoires pour 9 défaites. Le club breton reste sur un succès face aux Sables d’Olonne (79-81). Prochain match ce 23 janvier avec la réception de Pays de Fougères à la salle Colette Besson pour la 21e journée de Nationale 1.

