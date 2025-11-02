Touché par les blessures, Rennes fait venir un Américain

Rennes a trouvé son renfort pour compenser les blessures qui touchent actuellement l’effectif, notamment celle de son meneur américain Darwin Davis Jr. Le club breton a fait appel à son compatriote Zyon Dobbs (1,93 m, 25 ans), un combo formé en NCAA2 et qui a une saison en Europe dans les jambes.

Formé en NCAA2

Formé à James Madison University en NCAA1 (2019/2020) avant de rejoindre Fairmont State University (NCAA2), où il s’est imposé comme un cadre majeur. En 4 saisons universitaires, il a constamment progressé, signant notamment 16,4 points, 5,0 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne lors de sa dernière année (2023/2024), avec plus de 37 % de réussite au tir à 3 points.

Rookie en Finlande

Pour sa première expérience professionnelle, il a pris la direction de la Finlande, où il a brillé sous le maillot d’Aanekosken Huima, un club de deuxième division finlandaise : 19,8 points, 6,9 rebonds et 5,2 passes décisives en 29 matchs en 2024/2025. Il était le coéquipier du Gabonnais Channick Nkoma qu’il retrouvera en Bretagne pour un nouvel exercice ensemble.

Avant de débarquer à Rennes, Zyon s’était engagé en Irlande, avec Energywise Ireland Neptune Cork dans la Super League irlandaise.

Reconnu pour son leadership, sa solidité défensive et sa capacité à scorer, il apportera au collectif de Bastien Demeuré de l’énergie, de la création, de la densité et de l’expérience au groupe breton. Rennes est actuellement 10e de la Poule A de la Nationale 1 avec 3 victoires en 8 matchs.