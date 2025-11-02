Recherche
NM1

Touché par les blessures, Rennes fait venir un Américain

NM1 - Touché par plusieurs blessures, le Rennes a décidé de renforcer son effectif avec l’arrivée de l’arrière américain Zyon Dobbs. Passé par Fairmont State (NCAA2) et plus récemment par la Finlande, il débarque en Bretagne pour une pige médicale.
00h00
Résumé
Écouter
Touché par les blessures, Rennes fait venir un Américain

Zyon Dobbs sous les couleurs du club finlandais de Huima

Crédit photo : ksml.fi

Rennes a trouvé son renfort pour compenser les blessures qui touchent actuellement l’effectif, notamment celle de son meneur américain Darwin Davis Jr. Le club breton a fait appel à son compatriote Zyon Dobbs (1,93 m, 25 ans), un combo formé en NCAA2 et qui a une saison en Europe dans les jambes.

Formé en NCAA2

Formé à James Madison University en NCAA1 (2019/2020) avant de rejoindre Fairmont State University (NCAA2), où il s’est imposé comme un cadre majeur. En 4 saisons universitaires, il a constamment progressé, signant notamment 16,4 points, 5,0 rebonds et 4,1 passes décisives de moyenne lors de sa dernière année (2023/2024), avec plus de 37 % de réussite au tir à 3 points.

Rookie en Finlande

Pour sa première expérience professionnelle, il a pris la direction de la Finlande, où il a brillé sous le maillot d’Aanekosken Huima, un club de deuxième division finlandaise : 19,8 points, 6,9 rebonds et 5,2 passes décisives en 29 matchs en 2024/2025. Il était le coéquipier du Gabonnais Channick Nkoma qu’il retrouvera en Bretagne pour un nouvel exercice ensemble.

Avant de débarquer à Rennes, Zyon s’était engagé en Irlande, avec Energywise Ireland Neptune Cork dans la Super League irlandaise.

Reconnu pour son leadership, sa solidité défensive et sa capacité à scorer, il apportera au collectif de Bastien Demeuré de l’énergie, de la création, de la densité et de l’expérience au groupe breton. Rennes est actuellement 10e de la Poule A de la Nationale 1 avec 3 victoires en 8 matchs.

