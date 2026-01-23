Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic ELITE

Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges craque face aux individualités de la SIG

Betclic ÉLITE - Un match à suspense pour débuter cette 17e journée : la SIG est allée s'imposer à Beaublanc (82-86), chez un Limoges CSP qui comptait trois absents et s'est battu avec ses armes.
|
00h00
Résumé
Écouter
Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges craque face aux individualités de la SIG

5e victoire en 6 matchs de la SIG

Crédit photo : Cécile Thomas

Le Limoges CSP ne se sort plus de cette spirale négative provoquée par les blessures. Alors qu’ils n’ont réussi à enregistrer que deux petits matchs au complet depuis le début de saison, les Limougeauds comptaient une nouvelle fois plusieurs absences ce soir à Beaublanc. Si Nicolas Lang et Nikola Jovanovic étaient de retour ce soir, Justin Lewis et Armaan Franklin ont rejoint l’infirmerie, déjà occupée par Vincent Amsellem. Même Gavin Ware était incertain, mais a finalement tenu sa place… pendant 9 minutes.

Une avalanche de blessures qui commence à peser lourd depuis quatre mois. « Je n’ai jamais vu ça. Mais je ne crois pas à la malchance… Les équipes qui font de bons championnats sont capables de s’adapter et de garder une certaine identité pour gagner des matchs même si elles ne sont pas au complet » annonçait toutefois le capitaine Nicolas Lang avant la rencontre.

– Journée 17

Après le déplacement à Monaco, un autre cador du championnat les attendait ce vendredi, dans le premier match de la 17e journée : Strasbourg. Un (trop) gros morceau pour un effectif pas à 100%. Au contraire du CSP, la SIG comptait le retour de plusieurs joueurs, avec comme seul absent Mike Davies Jr. Si leur coach Jānis Gailītis « ne savait pas comment faire avec tous les joueurs qui reviennent » et doutait de leur « niveau physique », il a pu se reposer sur les individualités de son effectif, notamment d’un fantastique duo Marcus Keene (27 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et Abdoulaye N’doye (15 points, 4 rebonds, 7 passes décisives). Les Alsaciens ont été très propres dans le jeu (7 turnovers) et ont lentement pris l’avantage face à des Limougeauds qui se sont pourtant bien battus. Il y a eu du suspense jusqu’au bout.

Développement à venir…

Marcus KEENE
Marcus KEENE
27
PTS
8
REB
6
PDE
Logo Betclic ELITE
CSP
82 86
SIG

 

Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Livenews
ELITE 2
00h00Le nouveau leader Roanne prend un énorme derby à Vichy, la « darling » du moment Châlons-Reims s’offre Blois au Jeu de Paume !
Betclic ELITE
00h00Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges craque face aux individualités de la SIG
EuroLeague
00h00Malgré des bons débuts de la recrue et un small ball qui fonctionne, l’ASVEL lâche la fin de match contre le Barça
ELITE 2
00h00Tombeur de Rouen, l’Élan Béarnais débute idéalement la phase retour
EuroLeague
00h00Après sa signature avortée à Monaco, Cory Joseph rejoint un autre cador de l’EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton prolongé par Dijon
Arnaud Provenzale, coach formateur à Tarbes et créateur de contenus pédagogiques autour de l’entraînement
Coaching
00h00Rebond : Pourquoi le « sale boulot » est devenu le nerf de la guerre et comment l’enseigner ?
Zac Seljaas espère retrouver de l'adresse dès ce vendredi à Barcelone, avec l'ASVEL en EuroLeague
Betclic ELITE
00h00Zac Seljaas en crise d’adresse avec l’ASVEL : « C’est un rookie en EuroLeague, il prend le mur »
À l’étranger
00h00Mamadou « Petit » Niang refait surface en Espagne
NM1
00h00Objectif ELITE 2 : A Orchies, la montée se prépare d’abord dans les coulisses
1 / 0
Livenews NBA
Brooks a expliqué pourquoi il trouve si facile de provoquer James à ce stade de sa carrière.
NBA
00h00Dillon Brooks s’explique sur ses provocations constantes envers LeBron James
Plusieurs guards ont été liés à Minnesota dans les discussions récentes.
NBA
00h00NBA Trade Deadline : Les Timberwolves et le Magic explorent la possibilité d’un trade
La blessure s'est produite lors d'un appui malheureux sur le pied de Brandon Williams pendant une pénétration vers le cercle.
NBA
00h00Jonathan Kuminga blessé : le tableau s’assombrit encore pour les Warriors
Cette situation pourrait ouvrir la voie à un retour romantique de LeBron James à Cleveland, où il a débuté sa carrière.
NBA
00h00LeBron James et les Lakers : l’hypothèse d’un départ en toile de fond
Alexandre Sarr a été complet mais les Wizards ont perdu face à Denver
NBA
00h00Rudy Gobert décisif mais battu, Sarr productif, Salaün et Penda efficaces : la soirée NBA des Français
Guerschon Yabusele, ce mercredi à l'échauffement lors de New York - Brooklyn, va-t-il être transféré ce vendredi ?
NBA
00h00Guerschon Yabusele poste un message mystérieux, un trade avec les Knicks en vue ?
Watson a pris ses responsabilités offensives, dépassant son précédent record de 32 points.
NBA
00h00Peyton Watson explose avec 35 points, record en carrière face aux Wizards
Coby White, auteur de 22 points, s'est montré décisif dans les moments cruciaux.
NBA
00h00Les Bulls battent les Timberwolves 120-115 et enchaînent une troisième victoire consécutive
Cette victoire, la quatrième en cinq matchs pour San Antonio, confirme la bonne dynamique des Spurs.
NBA
00h00Wembanyama se reprend et mène les Spurs vers une victoire convaincante face au Jazz
Le seul obstacle pour Dallas s'appelait Stephen Curry.
NBA
00h00Mavericks : victoire 123-115 face aux Warriors malgré les 38 points de Curry
1 / 0