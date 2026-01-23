Encore décimé par les blessures (« Je n’ai jamais vu ça »), Limoges craque face aux individualités de la SIG

Le Limoges CSP ne se sort plus de cette spirale négative provoquée par les blessures. Alors qu’ils n’ont réussi à enregistrer que deux petits matchs au complet depuis le début de saison, les Limougeauds comptaient une nouvelle fois plusieurs absences ce soir à Beaublanc. Si Nicolas Lang et Nikola Jovanovic étaient de retour ce soir, Justin Lewis et Armaan Franklin ont rejoint l’infirmerie, déjà occupée par Vincent Amsellem. Même Gavin Ware était incertain, mais a finalement tenu sa place… pendant 9 minutes.

Une avalanche de blessures qui commence à peser lourd depuis quatre mois. « Je n’ai jamais vu ça. Mais je ne crois pas à la malchance… Les équipes qui font de bons championnats sont capables de s’adapter et de garder une certaine identité pour gagner des matchs même si elles ne sont pas au complet » annonçait toutefois le capitaine Nicolas Lang avant la rencontre.

Après le déplacement à Monaco, un autre cador du championnat les attendait ce vendredi, dans le premier match de la 17e journée : Strasbourg. Un (trop) gros morceau pour un effectif pas à 100%. Au contraire du CSP, la SIG comptait le retour de plusieurs joueurs, avec comme seul absent Mike Davies Jr. Si leur coach Jānis Gailītis « ne savait pas comment faire avec tous les joueurs qui reviennent » et doutait de leur « niveau physique », il a pu se reposer sur les individualités de son effectif, notamment d’un fantastique duo Marcus Keene (27 points, 8 rebonds, 6 passes décisives) et Abdoulaye N’doye (15 points, 4 rebonds, 7 passes décisives). Les Alsaciens ont été très propres dans le jeu (7 turnovers) et ont lentement pris l’avantage face à des Limougeauds qui se sont pourtant bien battus. Il y a eu du suspense jusqu’au bout.

