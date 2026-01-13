Recherche
EuroLeague

Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…

EUROLEAGUE - Le Fenerbahçe n'est décidément pas verni. Alors que le champion d'EuroLeague en titre est parvenu à attirer Chris Silva et Nando de Colo pour la suite de la saison, l'intérieur gabonais MVP en poule de BCL vient de contracter une blessure l'éloignant des terrains pour plusieurs semaines.
00h00
Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…

Moins de deux semaines après son arrivée, Chris Silva s’est blessé au Fenerbahçe.

Crédit photo : Fenerbahçe Beko Istanbul

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le tragique pour le Fenerbahçe Istanbul. Dix jours après un weekend pendant lequel les venues du MVP des poules de BCL Chris Silva et du double champion d’EuroLeague Nando De Colo ont été officialisées, le club stambouliote vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux la blessure importante de l’intérieur gabonais, survenue à l’entraînement.

Devenu l’un des éléments clés de l’AEK Athènes en Basketball Champions League, Silva s’était engagé avec le Fener pour y découvrir l’EuroLeague à minima jusqu’en fin de saison. Les Stambouliotes avaient réussi à chiper l’intérieur gabonais à Athènes, alors qu’il y était très précieux avec 14,8 points et 8 rebonds de moyenne en BCL. Ces performances remarquables lui avaient d’ailleurs valu d’être élu MVP du premier tour de la compétition, confirmant son statut de joueur majeur au-delà même du secteur intérieur.

Dix jours après cette promotion, son rêve d’EuroLeague s’est brisé à l’entraînement, où Chris Silva a subi une blessure à la cuisse gauche ce mardi 13 janvier. Les examens effectués immédiatement ont révélé une déchirure de grade 2 au niveau du muscle et du tendon du quadriceps. Il devrait manquer les deux prochains mois de compétition…

Nando De Colo, rare lumière dans l’actualité du Fener

Forcément, c’est une énorme tuile pour le Fener qui comptait ardemment sur le talent de Silva pour performer en EuroLeague. L’intérieur venait de signer son premier match en championnat, et quel match : 17 points à 4/9 aux tirs et 5 rebonds en 20 minutes seulement. Mais sa blessure vient surtout s’ajouter à une liste déjà conséquente de joueurs indisponibles au club.

En effet, Scottie Wilbekin (genou droit), Onuralp Bitim (cheville droite), Arturs Zagars (ischio-jambiers droit) et Jilson Bango (genou gauche) sont déjà sur le flanc. Dernièrement, c’est l’ancien MVP de Basketball Champions League et de Betclic ELITE (alors Jeep ELITE) Bonzie Colson qui s’y était greffé. Comme si cela ne suffisait pas.

Les nouvelles sont très peu réjouissantes pour les fans du Fener, qui ont toutefois pu s’enthousiasmer devant les débuts de l’autre recrue de janvier Nando De Colo. Après une visite médicale réussie, le meneur nordiste a disputé et montré toute sa classe lors d’un premier match de retour sous le maillot stambouliote, en Super Ligi dimanche 11 janvier.

Avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites, Fenerbahçe est cinquième du classement d’EuroLeague, à une victoire du leader l’Hapoël Tel Aviv mais aussi à une demi-victoire de la zone de Play-In. Rien n’est encore fait donc pour les Stambouliotes, qui devront surpasser les embûches semées sur leur parcours cette saison.

thorir
Mouais, mais vu comme ils se sont fait dé-boi-ter au rebond par Dubai (42/21) c'est pas Nando qui va beaucoup les aider dans ce secteur... Avec Oly et Pana 7emes et 8emes actuellement la marge est pas épaisse pour le Top 6
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
