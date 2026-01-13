Énorme coup dur au Fenerbahçe, qui perd une recrue star sur blessure dix jours après son arrivée…

Les semaines se suivent et se ressemblent dans le tragique pour le Fenerbahçe Istanbul. Dix jours après un weekend pendant lequel les venues du MVP des poules de BCL Chris Silva et du double champion d’EuroLeague Nando De Colo ont été officialisées, le club stambouliote vient d’annoncer sur ses réseaux sociaux la blessure importante de l’intérieur gabonais, survenue à l’entraînement.

Chris Silva’nın sağlık durumu hakkında bilgilendirme Oyuncumuz Chris Silva, 13 Ocak Salı günü (bugün) yapılan takım idmanımızda sol uyluk bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından quadriceps kas ve tendonunda… pic.twitter.com/AoLseVguge — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 13, 2026

Devenu l’un des éléments clés de l’AEK Athènes en Basketball Champions League, Silva s’était engagé avec le Fener pour y découvrir l’EuroLeague à minima jusqu’en fin de saison. Les Stambouliotes avaient réussi à chiper l’intérieur gabonais à Athènes, alors qu’il y était très précieux avec 14,8 points et 8 rebonds de moyenne en BCL. Ces performances remarquables lui avaient d’ailleurs valu d’être élu MVP du premier tour de la compétition, confirmant son statut de joueur majeur au-delà même du secteur intérieur.

Dix jours après cette promotion, son rêve d’EuroLeague s’est brisé à l’entraînement, où Chris Silva a subi une blessure à la cuisse gauche ce mardi 13 janvier. Les examens effectués immédiatement ont révélé une déchirure de grade 2 au niveau du muscle et du tendon du quadriceps. Il devrait manquer les deux prochains mois de compétition…

Nando De Colo, rare lumière dans l’actualité du Fener

Forcément, c’est une énorme tuile pour le Fener qui comptait ardemment sur le talent de Silva pour performer en EuroLeague. L’intérieur venait de signer son premier match en championnat, et quel match : 17 points à 4/9 aux tirs et 5 rebonds en 20 minutes seulement. Mais sa blessure vient surtout s’ajouter à une liste déjà conséquente de joueurs indisponibles au club.

En effet, Scottie Wilbekin (genou droit), Onuralp Bitim (cheville droite), Arturs Zagars (ischio-jambiers droit) et Jilson Bango (genou gauche) sont déjà sur le flanc. Dernièrement, c’est l’ancien MVP de Basketball Champions League et de Betclic ELITE (alors Jeep ELITE) Bonzie Colson qui s’y était greffé. Comme si cela ne suffisait pas.

Les nouvelles sont très peu réjouissantes pour les fans du Fener, qui ont toutefois pu s’enthousiasmer devant les débuts de l’autre recrue de janvier Nando De Colo. Après une visite médicale réussie, le meneur nordiste a disputé et montré toute sa classe lors d’un premier match de retour sous le maillot stambouliote, en Super Ligi dimanche 11 janvier.

Avec un bilan de 13 victoires pour 7 défaites, Fenerbahçe est cinquième du classement d’EuroLeague, à une victoire du leader l’Hapoël Tel Aviv mais aussi à une demi-victoire de la zone de Play-In. Rien n’est encore fait donc pour les Stambouliotes, qui devront surpasser les embûches semées sur leur parcours cette saison.