Privé très tôt de son point d’ancrage défensif, le Real Madrid aurait pu vaciller. Mais dans une Movistar Arena bien remplie, les Espagnols ont su trouver des solutions collectives pour compenser l’absence de Walter Tavares, toujours considéré comme l’un des meilleurs protecteurs de cercle de l’histoire de la compétition, et l’emporter 86-82.

Dès le premier quart-temps, Facundo Campazzo (1,81 m, 35 ans) a donné le ton en prenant le scoring à son compte, signant 13 points et quatre tirs à 3-points dans les 10 premières minutes. En sortie de banc, Usman Garuba a apporté son impact et son activité des deux côtés du terrain. Résultat : un début de match très propre pour le Real, conclu sur un 27-18 avec 8 passes décisives et aucune balle perdue au crédit des Merengue.

La actuación triplista de @facucampazzo para liderar el primer triunfo del @RMBaloncesto ante el Hapoel Tel Aviv. ▪️21 puntos

▪️6/9 triples

▪️4 rebotes

▪️18 de eficienciapic.twitter.com/SfCK0LTr65 — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) April 30, 2026

En face, Dan Oturu a profité de l’absence de Tavares pour dominer dans la raquette. Ultra-efficace, l’ancien de l’Efes Istambul a compilé 20 points à 8/9 aux tirs et surtout 17 rebonds, établissant un record en playoffs sous le format actuel. Insuffisant toutefois pour empêcher le collectif madrilène de faire la différence pendant trois quart-temps (82-64, +18).

Mais Hapoel n’a jamais lâché. Portés par un Antonio Blakeney de gala (25 points), les Israéliens ont signé un violent 18-4 pour revenir à 86-82 dans la dernière minute. Sans toutefois parvenir à reprendre l’avantage au tableau d’affichage.

MVP du match côté espagnol, Facundo Campazzo (21 points et 18 d’évaluation) a souligné l’importance de Tavares (« 70% de notre défense ») en conférence de presse tout en saluant la capacité d’adaptation de son équipe dans un tel contexte. Si les coéquipiers de Théo Maledon (1,93 m, 24 ans) (5 points et 4 passes en 14 minutes) ont réussi ce premier test sur leurs terres, les incertitudes autour de l’état de santé de Tavares et de la capacité des intérieurs madrilènes à contenir Oturu demeurent.

Le match 2, également prévu à Madrid vendredi, s’annonce déjà décisif pour la suite d’une confrontation qui s’annonce plus serrée que prévu entre entre le 3e et le 6e au classement de la saison régulière d’EuroLeague.