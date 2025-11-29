Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »

L'équipe de France a bien démarré sa campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2027 en dominant la Belgique (79-63), vendredi soir, au Kindarena (Rouen). Si tout n'a pas été parfait, le sélectionneur Frédéric Fauthoux retient la générosité dans les efforts de son groupe pour faire le trou face aux Belges, après la pause.
|
00h00
Résumé
Écouter
Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »
Crédit photo : Baptiste Da Costa

Quelle est ta réaction au sortir de cette première victoire acquise face à la Belgique, grâce à une meilleure deuxième mi-temps ?

Frédéric Fauthoux : « C’était une partie difficile mais comme le sont toujours les premiers matches d’une compétition. Certains garçons étaient stressés juste avant ce match car c’était leur première sélection. On a bien défendu en première mi-temps, encore mieux en deuxième où on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance. Le plus important était la victoire. On a beaucoup insisté sur les valeurs qu’on voulait montrer ce (vendredi) soir, à savoir de l’engagement, de l’intensité. C’est ce que les gars ont fait pendant 40 minutes. Les Belges ont fini par baisser le pied, nous on a continué sur notre lancée. On a fait des stops défensifs, on a vu du sacrifice, on se devait d’être performant là-dessus. »

Quels sont les points que tu souhaites améliorer pour le match en Finlande, lundi, après ce premier « galop d’essai » contre la Belgique ?

« Ça ne sera pas évident d’apporter beaucoup de modifications car on a très peu de temps pour préparer ce match contre la Finlande. On n’a qu’un seul entraînement. Notre équipe est toute neuve, seuls deux ou trois joueurs avaient déjà joué ensemble auparavant. On a aussi insisté sur le fait que c’était un match important, ce qui a mis un peu la pression aux joueurs. J’espère que cette pression justement, sera vite évacuée car un gros match nous attend lundi. On va se concentrer sur la récupération avec des joueurs qu’on a beaucoup utilisés, mais aussi sur les arrivées de Matthew (Strazel) et Bodian (Massa) qui vont nous apporter un peu de sang frais supplémentaire. »`

Qu’attends-tu justement, et dans un temps très court, de Matthew Strazel, absent de dernière minute à l’Euro sur blessure, et de Bodian Massa ?

« D’abord de l’expérience car tous les deux sont habitués à jouer des matchs de très haut-niveau chaque semaine. Du leadership forcément. Matthew est sûrement le remplaçant tout désigné d’Andrew (Albicy). Concernant Bodian, sa faculté à aller aux rebonds. Je ne sais pas si on aura une meilleure équipe lundi, car le temps est très court pour préparer le match – il faut un peu de vécu, d’automatismes -, mais on aura plus d’expérience avec ces deux joueurs. »

À Rouen,

Image Alexandre Sanson
Alexandre Sanson
Alexandre Sanson observe le basket avec curiosité et enthousiasme. Sur BeBasket, il aime raconter le jeu sous tous ses angles, entre actu chaude, coups de cœur et découvertes au fil des saisons.
France
France
Suivre
Belgique
Belgique
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
da_yeti
Ça me saoule un peu cette excuse du peu de temps de prépa. C’est le cas de toutes les nations ! Dans cette sélection, il y a des joueurs qui ont l’expérience de ces fenêtres et le coach était déjà là aux précédentes. Bref, si certaines nations arrivent à développer un jeu collectif ambitieux pour les fenêtres, on doit en être capable. Ou alors le coaching staff n’est pas au niveau. L’engagement et l’intensité ne sont pas suffisants au plus haut niveau international. Ça devrait suffire pour les fenêtres, mais pour les grands championnats, il faudra un jeu collectif fort (on a vu où nous menait la bouillie de cet été)
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Anthony Durham a pris ses marques chez les SCABB
ELITE 2
00h00SCABB : Durham, un « joueur capable de débloquer des situations tout seul et de s’intégrer dans un collectif »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »
Qualif' Coupe du Monde
00h00Le Cameroun bat la Libye et décroche sa première victoire grâce à Jeremiah Hill
Qualif' Coupe du Monde
00h00Kentan Facey et la Jamaïque créent l’exploit contre Porto Rico pour leurs grands débuts
G-League
00h0040 points : Killian Hayes inscrit son record en carrière malgré la défaite face aux Windy City Bulls de Noa Essengue
Zoltan Perl a marqué 25 points pour la Hongrie contre la Finlande
Qualif' Coupe du Monde
00h00La Hongrie surprend la Finlande, la France attendue à Espoo
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NM1
00h00Décision forte : Vitré perd sa victoire sur tapis vert face à Rennes
Jean-Christophe Prat cherche un poste 4 pour le BCM Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Le BCM Gravelines-Dunkerque veut frapper juste pour remplacer Agee durant la trêve internationale
Morgan Belnou suit T.J. Parker à Roanne
ELITE 2
00h00Morgan Belnou accompagne T.J. Parker à Roanne
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Maxime Raynaud réalise son meilleur match en NBA, Alex Sarr encore dominant malgré la défaite
NBA
00h00Sidy Cissoko raconte sa première titularisation en NBA : « J’ai failli verser une larme »
NBA
00h00Double-double XXL pour Noa Essengue, qui cartonne en G-League après ses débuts avec les Chicago Bulls
Rudy Gobert et Minnesota ont perdu sur le parquet d'OKC
NBA
00h00Minnesota enchaîne une 3e défaite, Rudy Gobert tenu à 5 points face à un Thunder irrésistible
Betclic ELITE
00h00Après la NBA, Jared Rhoden veut « déployer [ses] ailes et voir d’autres horizons » à Paris
NBA
00h00Noah Penda frôle son premier double-double en NBA
NBA
00h00Alex Sarr réussit l’un de ses meilleurs matchs pour la première victoire des Wizards depuis… 1 mois !
NBA
00h00James Harden rend hommage à Chris Paul après l’annonce de sa retraite
NBA
00h00Sacramento prêt à tout brader… sauf Maxime Raynaud et deux autres jeunes
NBA
00h00Chauncey Billups impliqué dans un vaste réseau de jeux illégaux : accusations, technologies truquées et liens avec la mafia américaine
1 / 0