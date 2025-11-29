Frédéric Fauthoux après la victoire face à la Belgique : « En deuxième mi-temps on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance »

Quelle est ta réaction au sortir de cette première victoire acquise face à la Belgique, grâce à une meilleure deuxième mi-temps ?

Frédéric Fauthoux : « C’était une partie difficile mais comme le sont toujours les premiers matches d’une compétition. Certains garçons étaient stressés juste avant ce match car c’était leur première sélection. On a bien défendu en première mi-temps, encore mieux en deuxième où on a joué avec plus d’intelligence et plus de confiance. Le plus important était la victoire. On a beaucoup insisté sur les valeurs qu’on voulait montrer ce (vendredi) soir, à savoir de l’engagement, de l’intensité. C’est ce que les gars ont fait pendant 40 minutes. Les Belges ont fini par baisser le pied, nous on a continué sur notre lancée. On a fait des stops défensifs, on a vu du sacrifice, on se devait d’être performant là-dessus. »

Quels sont les points que tu souhaites améliorer pour le match en Finlande, lundi, après ce premier « galop d’essai » contre la Belgique ?

« Ça ne sera pas évident d’apporter beaucoup de modifications car on a très peu de temps pour préparer ce match contre la Finlande. On n’a qu’un seul entraînement. Notre équipe est toute neuve, seuls deux ou trois joueurs avaient déjà joué ensemble auparavant. On a aussi insisté sur le fait que c’était un match important, ce qui a mis un peu la pression aux joueurs. J’espère que cette pression justement, sera vite évacuée car un gros match nous attend lundi. On va se concentrer sur la récupération avec des joueurs qu’on a beaucoup utilisés, mais aussi sur les arrivées de Matthew (Strazel) et Bodian (Massa) qui vont nous apporter un peu de sang frais supplémentaire. »`

Qu’attends-tu justement, et dans un temps très court, de Matthew Strazel, absent de dernière minute à l’Euro sur blessure, et de Bodian Massa ?

« D’abord de l’expérience car tous les deux sont habitués à jouer des matchs de très haut-niveau chaque semaine. Du leadership forcément. Matthew est sûrement le remplaçant tout désigné d’Andrew (Albicy). Concernant Bodian, sa faculté à aller aux rebonds. Je ne sais pas si on aura une meilleure équipe lundi, car le temps est très court pour préparer le match – il faut un peu de vécu, d’automatismes -, mais on aura plus d’expérience avec ces deux joueurs. »

À Rouen,