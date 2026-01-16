Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
G League

Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !

Olivier Sarr a livré l’une de ses meilleures performances de la saison en G-League. Le natif de Niort a porté les Raptors 905 vers un nouveau succès grâce à un double-double XXL face au Capital City Go-Go.
|
00h00
Résumé
Écouter
Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !

Olivier Sarr a sans dote signé son meilleur match de la saison en G-League.

Crédit photo : Raptors 905

Olivier Sarr continue de s’imposer comme une référence en G-League. Opposés au Capital City Go-Go, les Raptors 905 se sont imposés 115-104, portés par une prestation de très haut niveau de l’intérieur, auteur d’un match référence des deux côtés du terrain.

Olivier SARR
Olivier SARR
24
PTS
14
REB
3
PDE
Logo G League
CAP
104 115
RAP

Un match référence

Dans cette victoire maîtrisée, Olivier Sarr a livré une performance complète et dominante. En seulement 28 minutes, il a compilé 24 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 3 contres.

Leader de la rencontre au rebond et au contre, il termine troisième meilleur marqueur du match et deuxième de son équipe, confirmant son impact majeur dans la victoire canadienne.

Des records personnels égalés ou frôlés

Cette sortie marque un véritable sommet dans la saison d’Olivier Sarr. Il a égalé son record de points sur un match, signé son deuxième meilleur total de rebonds, de passes et de contres, tout en enregistrant sa meilleure évaluation individuelle de l’exercice.

Une montée en puissance logique pour un joueur de plus en plus constant et influent dans la rotation des Canadiens.

Un parcours formateur entre France, NCAA et NBA

Passé par le Pôle France, Olivier Sarr s’est ensuite envolé vers la NCAA. Il a d’abord évolué à Wake Forest, où il a notamment partagé le parquet avec Jaylen Hoard, avant de rejoindre les Kentucky Wildcats. Là-bas, il a côtoyé l’intérieur des Indiana Pacers Isiah Jackson, l’arrière du Fenerabahce BJ Boston ou encore le regretté Terrence Clarke.

Entre 2021 et 2024, l’intérieur français a alterné entre la NBA avec l’Oklahoma City Thunder et la G-League avec l’Oklahoma City Blue, avant de rejoindre le projet ambitieux des Raptors 905 cette saison.

Une saison pleine chez les Raptors 905

Après 11 rencontres disputées, Olivier Sarr affiche des statistiques solides et régulières : 12,4 points, 9 rebonds, 1,2 passe décisive, 0,9 interception et 1,6 contre en 24 minutes de moyenne. Il est actuellement le meilleur rebondeur et le meilleur contreur de son équipe.

Collectivement, la saison des Raptors 905 est à l’opposé de celle de l’an dernier, où la franchise avait terminé 14e de la conférence Est. Cette année, l’équipe a dominé le Tip-Off Tournament de pré-saison avec un bilan parfait de 14 victoires pour aucune défaite. Elle avait néanmoins trébuché sur l’ultime marche du tournoi d’hiver, en s’inclinant en finale.

En saison régulière, les Raptors 905 sont toujours en tête de la conférence Est avec un bilan de 10 succès pour un seul revers, et restent sur une série de cinq victoires consécutives.

Déjà une revanche en ligne de mire

Les Raptors 905 retrouveront très vite le Capital City Go-Go, avec un nouveau duel programmé le 18 janvier. Une nouvelle occasion pour Olivier Sarr de confirmer sa forme actuelle et de continuer à porter une équipe lancée à pleine vitesse.

G League
G League
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quentin Losser avant Dijon-Chalon : « Les gens nous parlent du derby depuis le début de semaine… Il faut envoyer du bois »
EuroLeague
00h00L’ASVEL devrait finalement prendre la route de la NBA Europe
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
G League
00h00Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !
LF2
00h00L’ASVEL Féminin et la SIG Féminine perdent des points précieux au classement, le TOAC vacille sur le podium de sa poule en NM2
ELITE 2
00h00Absence prolongée pour Benoit Injai à Quimper…
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Grant Golden arrive à Chalon
Betclic ELITE
00h00Officiel : Grant Golden s’engage avec l’Élan Chalon
NM1
00h00-10 points au classement pour Metz, qui paie des défaillances de gestion !
ELITE 2
00h00À Évreux pour franchir un cap, Ilian Moungalla va découvrir l’ÉLITE 2 : « J’ai hâte »
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La NBA Europe se veut « complémentaire » et non rivale de l’EuroLeague, selon le directeur général Adam Silver
NBA
00h00En difficulté, les Pacers sondent le marché des pivots avant la trade deadline
L'agent a tenté de présenter ses propos sous un angle positif.
NBA
00h00Rich Paul clarifie ses propos sur le potentiel trade d’Austin Reaves
Le jeune meneur de 21 ans n'en revenait pas lui-même quand il a découvert les images de son exploit.
NBA
00h00Anthony Black signe le dunk de l’année face à Memphis
Ja Morant et Vince Williams Jr ont été pris dans une confrontation verbale intense lors d'un entraînement.
NBA
00h00Ja Morant au cœur d’une altercation filmée : tensions maximales aux Grizzlies
Malgré les préférences de l'entraîneur, la décision finale avait été portée par le propriétaire Joe Lacob
NBA
00h00Steve Kerr voulait Franz Wagner plutôt que Jonathan Kuminga à la Draft 2021
Président de l'ASVEL, Tony Parker pourrait se nommer coach principal de son équipe professionnelle
Betclic ELITE
00h00Tony Parker sera-t-il le prochain entraîneur de l’ASVEL ?
Rayan Rupert a été très utile ce jeudi dans la victoire de Portland contre Atlanta
NBA
00h00Rayan Rupert confirme et pèse dans la victoire de Portland
Le sixième homme des Boston Celtics a inscrit 39 points - son record personnel depuis son arrivée dans le Massachusetts
NBA
00h00Anfernee Simons explose avec 39 points et guide Boston vers la victoire contre Miami
Le Thunder s'est appuyé sur son collectif avec quatre joueurs ayant inscrit plus de 10 points
NBA
00h00Thunder : Cinq victoires consécutives après le succès face aux Rockets
1 / 0