Olivier Sarr s’offre un énorme double-double en G-League !

Olivier Sarr continue de s’imposer comme une référence en G-League. Opposés au Capital City Go-Go, les Raptors 905 se sont imposés 115-104, portés par une prestation de très haut niveau de l’intérieur, auteur d’un match référence des deux côtés du terrain.

Un match référence

Dans cette victoire maîtrisée, Olivier Sarr a livré une performance complète et dominante. En seulement 28 minutes, il a compilé 24 points, 14 rebonds, 3 passes décisives, 1 interception et 3 contres.

Leader de la rencontre au rebond et au contre, il termine troisième meilleur marqueur du match et deuxième de son équipe, confirmant son impact majeur dans la victoire canadienne.

HAD HIMSELF A NIGHT 🤩 pic.twitter.com/Abnp4Liosg — Raptors 905 (@Raptors905) January 16, 2026

Des records personnels égalés ou frôlés

Cette sortie marque un véritable sommet dans la saison d’Olivier Sarr. Il a égalé son record de points sur un match, signé son deuxième meilleur total de rebonds, de passes et de contres, tout en enregistrant sa meilleure évaluation individuelle de l’exercice.

Une montée en puissance logique pour un joueur de plus en plus constant et influent dans la rotation des Canadiens.

SARR THROWS IT DOWN!! pic.twitter.com/bY1zvtWqPF — Raptors 905 (@Raptors905) January 16, 2026

Un parcours formateur entre France, NCAA et NBA

Passé par le Pôle France, Olivier Sarr s’est ensuite envolé vers la NCAA. Il a d’abord évolué à Wake Forest, où il a notamment partagé le parquet avec Jaylen Hoard, avant de rejoindre les Kentucky Wildcats. Là-bas, il a côtoyé l’intérieur des Indiana Pacers Isiah Jackson, l’arrière du Fenerabahce BJ Boston ou encore le regretté Terrence Clarke.

Entre 2021 et 2024, l’intérieur français a alterné entre la NBA avec l’Oklahoma City Thunder et la G-League avec l’Oklahoma City Blue, avant de rejoindre le projet ambitieux des Raptors 905 cette saison.

Une saison pleine chez les Raptors 905

Après 11 rencontres disputées, Olivier Sarr affiche des statistiques solides et régulières : 12,4 points, 9 rebonds, 1,2 passe décisive, 0,9 interception et 1,6 contre en 24 minutes de moyenne. Il est actuellement le meilleur rebondeur et le meilleur contreur de son équipe.

Collectivement, la saison des Raptors 905 est à l’opposé de celle de l’an dernier, où la franchise avait terminé 14e de la conférence Est. Cette année, l’équipe a dominé le Tip-Off Tournament de pré-saison avec un bilan parfait de 14 victoires pour aucune défaite. Elle avait néanmoins trébuché sur l’ultime marche du tournoi d’hiver, en s’inclinant en finale.

En saison régulière, les Raptors 905 sont toujours en tête de la conférence Est avec un bilan de 10 succès pour un seul revers, et restent sur une série de cinq victoires consécutives.

Déjà une revanche en ligne de mire

Les Raptors 905 retrouveront très vite le Capital City Go-Go, avec un nouveau duel programmé le 18 janvier. Une nouvelle occasion pour Olivier Sarr de confirmer sa forme actuelle et de continuer à porter une équipe lancée à pleine vitesse.