L’aventure chinoise de J. Cole aura été de courte durée. Le rappeur multi-Grammy Award a annoncé mardi dans un communiqué que son passage chez les Nanjing Monkey Kings de la Chinese Basketball Association (CBA) s’achevait après une seule rencontre disputée.

Des problèmes de visa qui ont écourté le séjour

« Le processus de visa de travail a pris beaucoup plus de temps que prévu, donc j’ai seulement pu jouer un match avant de rentrer », a expliqué l’artiste dans sa déclaration. Initialement, J. Cole était programmé pour disputer au moins trois matchs avec l’équipe chinoise après avoir signé son contrat le 1er avril.

Lors de son unique apparition samedi, le rappeur de son vrai nom Jermaine Cole n’a pas marqué le moindre point en huit minutes de jeu, ratant ses cinq tentatives de tir. Il a tout de même contribué avec une passe décisive et un rebond dans la défaite 95-81 des Monkey Kings face aux Long-Lions.

« Je veux remercier le club de Nanjing et la CBA de m’avoir permis de vivre cette expérience incroyable », a déclaré Cole. « J’ai aussi remercié mes coéquipiers qui étaient vraiment cool et qui voulaient vraiment que je marque ! J’ai pu jouer huit minutes dans l’une des meilleures ligues au monde. »

Un retour possible la saison prochaine

Malgré cette expérience écourtée, J. Cole n’exclut pas un retour en Chine. « J’ai dit à l’équipe que si je pouvais rester en forme, je serais partant pour jouer plus de matchs l’année prochaine après ma tournée », a-t-il précisé. L’artiste doit en effet débuter cet été The Fall-Off Tour pour promouvoir son dernier album sorti en février.

Cette aventure chinoise marquait le retour de J. Cole au basketball professionnel après quatre ans d’absence. Le natif de Caroline du Nord avait précédemment évolué avec les Rwanda Patriots en Basketball Africa League en 2021 et les Scarborough Shooting Stars en Canadian Elite Basketball League en 2022. Avec six albums certifiés Platine à son actif, Cole continue de jongler entre ses deux passions : la musique et le basketball.