À l’étranger

Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !

Israël - Auteur d'un double-double dominant (13 points, 10 rebonds) face à Holon, Jaylen Hoard propulse le Maccabi en tête du championnat avant un choc attendu en EuroLeague face à l'Olympiakos d'Evan Fournier.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jaylen Hoard : Le nouveau « French Monster » règne sur Tel-Aviv !

4e double double pour l’international français cette année avec le Maccabi

Crédit photo : Maccabi Tel Aviv Basketball

Auteur d’une performance XXL lors du succès du Maccabi face à l’Hapoel Holon, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) confirme son statut de pièce maîtresse du système Kattash. Alors que le choc face à l’Olympiakos d’Evan Fournier profile son ombre, l’international tricolore n’a jamais semblé aussi dominant.

Le patron des raquettes a encore frappé

Ce samedi 17 janvier, le parquet de l’Hapoel Holon a tremblé sous les appuis de Jaylen Hoard. Dans une victoire maîtrisée 88-83, le Français a été bien plus qu’un simple contributeur : il a été l’architecte du succès. En 28 minutes de combat, il a noirci la feuille de stats avec une propreté chirurgicale : 13 points à 5/7, 10 rebonds (dont 3 offensifs), 3 passes décisives et 1 contre. Sans surprise, il repart avec le titre de meilleur rebondeur de la rencontre, signant au passage son quatrième double-double de la saison. Une régularité qui fait de lui l’assurance tout-risque du club-nation.

Le Maccabi fond sur la tête du championnat

Ce succès n’est pas anecdotique. Il permet aux hommes d’Oded Kattash d’enchaîner une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Surtout, l’opération comptable est parfaite : avec un bilan de 13 victoires pour une seule défaite, le Maccabi Tel-Aviv rejoint son rival historique, l’Hapoel Tel-Aviv, au sommet de la Winner League. La course pour le trône est plus que jamais lancée.

Indispensable, en Israël comme en Europe

Si Oded Kattash en a fait son « homme de base », c’est que Jaylen Hoard ne baisse jamais de rythme, peu importe l’adversité : 8,6 points et 6,4 rebonds en 22 minutes en championnat israélien et 12,7 points et 6,7 rebonds en EuroLeague.

Dans la compétition reine, ses statistiques grimpent d’un cran, prouvant qu’il a les épaules pour porter le Maccabi face aux cadors du continent. Son impact défensif et sa capacité à finir près du cercle en font l’un des intérieurs les plus performants d’Europe à seulement 26 ans.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Jaylen Hoard.jpg
Jaylen HOARD
Poste(s): Ailier / Ailier Fort
Taille: 204 cm
Âge: 26 ans (30/03/1999)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / EuroLeague
PTS
12,7
#40
REB
6,7
#5
PD
1,3
#129

Prochain arrêt : Le Pirée pour un duel de Bleus

Pas le temps de célébrer pour Jaylen Hoard. Le Maccabi s’envole dès aujourd’hui pour la Grèce. Au programme ? Un choc bouillant pour la 23ème journée d’EuroLeague face à l’Olympiakos.

Ce match aura une saveur toute particulière avec un duel fratricide face à un autre cadre de l’Équipe de France : Evan Fournier. Dans l’enfer du Pirée, Hoard devra une nouvelle fois dominer les airs pour espérer ramener une victoire prestigieuse et confirmer que cette saison est bien la sienne.

EuroLeague – Journée 23
20/01/2026
HAP Hapoel Tel Aviv
EFE Anadolu Efes Istanbul
ASM Monaco
CRV Crvena Zvezda Belgrade
ASV ASVEL
ZAL Zalgiris Kaunas
OLY Olympiacos Piraeus
MAC Maccabi Tel Aviv
PAN Panathinaikos Athens
BAS Baskonia Vitoria-Gasteiz
FCB FC Barcelone
DUB Dubai Basketball
VAL Valencia Basket
PAR Paris Basketball
REA Real Madrid
EA7 EA7 Emporio Armani Milano
PAR Partizan Belgrade
BAY FC Bayern Munich
21/01/2026
BOL Virtus Bologna
FEN Fenerbahce Beko Istanbul
1 / 0