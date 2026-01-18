Karim Gourari tire la sonnette d’alarme à Rouen : « Si on n’est pas capables de faire le minimum syndical en défense… »

Pour Rouen, heureusement qu’il y a le SCABB… Une grosse victoire à Saint-Chamond juste avant les fêtes (86-89) a permis de passer au RMB de passer des vacances un peu plus sereines (quoique…) et l’équipe ligérienne permet surtout aux Normands d’éviter le statut peu honorifique de plus mauvaise défense de l’ÉLITE 2. À trois petits points près…

Pourtant, alors que le SCABB a livré une prestation référence en la matière vendredi (seulement 67 points encaissés contre Orléans), Rouen est sur une pente extrêmement glissante en la matière. Après avoir frôlé les 100 points encaissés la semaine dernière contre Hyères-Toulon, les coéquipiers de Karim Gourari ont encore failli vendredi à Aix-Maurienne, livrant une terrible première période en la matière…

« Trouver les leviers nécessaires pour faire défendre tout le monde »

« Repartir aux vestiaires avec 54 points encaissés, ce n’est pas admissible à ce niveau », peste le capitaine. « Aix-Maurienne a fait un super match mais c’est nous et nos attitudes défensives qui ont fait qu’ils ont pris confiance sur leurs qualités. On est fautifs à 200%, c’est nous qui n’avons pas fait les choses demandées, qui n’avons pas été dans le fight (sic), qui n’avons pas eu cet esprit de conquérants. Chez nous, l’attaque n’est pas le problème. On a beaucoup de joueurs de talent capables de marquer des points. Maintenant, il va falloir trouver les leviers nécessaires pour faire défendre tout le monde, et je m’inclus dedans. Sur ce match à Aix-Maurienne, on n’a pas défendu. On a été inexistants. Si on n’est pas capables de faire le minimum syndical en défense, ça va être compliqué. »

D’autant plus que les Rouennais ne cessent de s’enfoncer dans les méandres du classement, désormais 17e de l’ÉLITE 2, deux longueurs seulement devant la zone de relégation, virtuellement une si Quimper récupère bien la victoire contre Aix-Maurienne. De quoi tirer créer un petit sentiment d’urgence à la mi-saison, même si Karim Gourari conserve foi en son équipe.

« Un discours un peu alarmiste »

« J’ai un discours un peu alarmiste mais c’est la réalité du jour », clame le vétéran franco-marocain. « J’ai confiance en ce groupe-là. On a récupéré du monde ces derniers jours. Maintenant, on va pouvoir se dire les choses et repartir de l’avant. »

Reste que le contexte rouennais n’est pas le plus clair du championnat, avec cet arrêt de travail qui s’éternise pour le coach Sylvain Delorme, absent depuis le dernier match de l’année 2025 et, a minima, jusqu’au prochain match contre l’Élan Béarnais. Une incertitude qui peut peser sur l’effectif, même si Karim Gourari s’en défend.

La loyauté de Willeman

En attendant le retour, ou non, de Sylvain Delorme, c’est l’habituel adjoint Jérôme Willeman (37 ans) qui a pris les rênes de l’équipe. Originaire de Loon-Plage, ancien joueur de NM3 à Gravelines, passé par le GET Vosges où il a secondé Laurent Mathis, l’ancien professeur de sport a été propulsé de manière un peu inopinée n°1.

« J’ai eu la chance d’être recruté par Sylvain (Delorme) il y a trois ans », explique-t-il. « On fonctionnait en binôme, plutôt que coach + assistant. Il m’a laissé énormément de place au fur et à mesure des saisons car j’ai gagné sa confiance. On travaillait vraiment ensemble à deux. C’est sûr que ce n’est pas une situation évidente à vivre pour la structure et les joueurs car c’est le coach qui les a recrutés. Il est en arrêt jusqu’à la fin du mois, on espère que la situation se décantera le plus rapidement possible pour lui. »

Tray Croft sorti blessé Leader offensif du Rouen Métropole Basket, cinquième meilleur marqueur d’ÉLITE 2 avec 16,7 points de moyenne, Tray Croft s’est blessé vendredi à la Halle Marlioz. Plus vraiment capable de prendre appui sur sa jambe gauche, le combo américain a été porté jusqu’aux vestiaires par ses coéquipiers Mohamed Choua et Arthur Bouba, Des images qui peuvent inquiéter, même si Jérôme Willeman a rassuré en conférence de presse, évoquant « une pointe au mollet » dont le degré de gravité reste à déterminer.

À Aix-les-Bains,