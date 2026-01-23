Killian Hayes brille encore en G-League avec un 16e match de suite à plus de 14 points

Killian Hayes (1,96 m, 24 ans) confirme, match après match, qu’il est l’un des joueurs les plus réguliers de la G-League cette saison. Ce jeudi 22 janvier, le meneur franco-américain a encore répondu présent en compilant 24 points à 10/18 aux tirs (dont 2/6 à 3-points) et 7 passes décisives (mais 5 balles perdues) en 33 minutes lors du succès du Cleveland Charge contre les Birmingham Squadron (113-104).

Une régularité impressionnante depuis le début de saison

Depuis l’entame de l’exercice, Killian Hayes n’est jamais descendu sous la barre des 14 points inscrits en G-League. Une constance rare, renforcée par un match référence fin novembre, lorsqu’il avait explosé à 40 points face à l’équipe affiliée aux Chicago Bulls.

Ces standards élevés se reflètent logiquement dans les statistiques globales. Le numéro 7 de la Draft 2020 figure actuellement dans le Top 10 des meilleurs scoreurs de la ligue avec 24,2 points de moyenne, tout en se classant parmi les meilleurs passeurs avec 8,8 caviars distribués par match. Son équipe est quatrième de la conférence Est, avec 7 victoires et 4 défaites.

Un retour en NBA toujours compliqué

Malgré ces performances de premier plan, la situation reste délicate du côté de la NBA. L’accès à la rotation des Cleveland Cavaliers demeure compliqué pour l’ancien joueur passé par Cholet, la franchise de l’Ohio disposant déjà de plusieurs options sur les postes extérieurs.

À l’approche de la trade deadline NBA, un changement de décor pourrait néanmoins représenter une opportunité. Killian Hayes pourrait espérer rejoindre une équipe capable de lui offrir un rôle plus clair dans la rotation, même si, à ce stade, les perspectives restent limitées.

Le Charge se replace à l’Est

Grâce à ce succès face à le Birmingham Squadron, le Cleveland Charge remonte à la 4e place de la conférence Est, dominée par les Raptors 905, portés notamment par un Olivier Sarr en grande forme.

Le calendrier offrira rapidement une nouvelle occasion de confirmer, puisque le Charge retrouvera le Squadron dès la nuit de samedi à dimanche pour une revanche immédiate.