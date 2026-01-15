La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »

Le 3 octobre 2024, la fédération guinéenne s’était fendue d’un communiqué officiel pour informer que « Sekou Doumbouya se rapprochait de l’équipe nationale », avec une citation à la clef. « Vu les prouesses du basket guinéen ces dernières années, c’est un challenge intéressant », aurait déclaré l’ancien joueur NBA.

En février 2025, l’affaire semblait encore plus sérieuse. Alors que le Syli National s’était qualifié pour l’AfroBasket, Alpha Diallo se lançait dans un lobbying public afin de convaincre Sekou Doumbouya, tandis que le GM Yacouba Sylla et le coach Neno Asceric continuaient de s’activer dans l’ombre.

Las, l’actuel pensionnaire du championnat japonais Koshigaya Alphas n’a pas répondu à l’appel du drapeau pour le championnat d’Afrique… Et le sélectionneur a visiblement lâché l’affaire, comme il nous l’a confirmé dans un entretien paru la semaine dernière sur BeBasket.

« Il a eu sa chance, il ne l’a pas saisie »

« J’ai contacté plusieurs fois Sekou Doumbouya, il m’a toujours dit vouloir jouer pour la Syli, mais il n’a jamais envoyé les papiers pour sa licence. J’ai abandonné. Je ne veux pas me mettre à genou pour qu’un joueur vienne en sélection. Jouer pour son pays, c’est quelque chose de spécial. Si tu n’as pas le cœur, l’émotion pour représenter la nation, ce n’est pas la peine. Il a eu sa chance, il ne l’a pas saisie. »

À voir si ses propos résisteront à l’épreuve du temps et des faits, notamment dans l’hypothèse où Doumbouya viendrait sérieusement toquer à la porte de la fédération en cas de qualification pour la Coupe du Monde. Ou dans celle d’un changement de sélectionneur…

« Je ne veux pas me prendre la tête en ce moment » Sekou Doumbouya, en avril 2025, à propos de sa nationalité sportive

Son absence de l’AfroBasket était pourtant quelque chose que l’on pouvait pressentir dès le printemps au vu des propos tenus par le joueur au micro de Gigantes.

« J’ai les idées claires et je ne veux pas me prendre la tête en ce moment. Je n’ai pas encore décidé et j’attends de voir. Je sais que des gens en Guinée ont déjà parlé avec mes agents, mais en même temps, j’ai la France. Là, ce que je veux, c’est jouer au basket et ce qui doit arriver arrivera. »

En clair, alors qu’il est en train de relancer sa carrière depuis 22 mois, l’ex-future star du basket français souhaite encore se laisser la porte ouverte pour rejoindre les Bleus. Ce qui l’incite à repousser sa décision, lui qui a été toujours été tiraillé entre ses deux pays, à l’image de son costume le soir de la Draft 2019, lui qui arborait le drapeau français sur une manche et le drapeau guinéen sur l’autre.

Né à Conakry, arrivé très jeune dans le Centre Val-de-Loire, Sekou Doumbouya a représenté la France lors de ses jeunes années. Naturalisé en novembre 2016, il a été sacré champion d’Europe U18 un mois plus tard avec la génération Ntilikina – Mokoka. Ce qui reste, à ce jour, sa seule campagne internationale.