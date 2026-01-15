Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Scouting
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS
À l’étranger

La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »

Né en Guinée avant de partir très jeune en France, Sekou Doumbouya a longtemps été courtisé par la fédération guinéenne afin de le voir rejoindre l'équipe nationale. Mais le sélectionneur Neno Asceric semble avoir perdu patience et ne compte plus sur lui.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »

Sekou Doumbouya peut théoriquement encore jouer pour la France ou la Guinée

Crédit photo : acb Photo / Martín Silva

Le 3 octobre 2024, la fédération guinéenne s’était fendue d’un communiqué officiel pour informer que « Sekou Doumbouya se rapprochait de l’équipe nationale », avec une citation à la clef. « Vu les prouesses du basket guinéen ces dernières années, c’est un challenge intéressant », aurait déclaré l’ancien joueur NBA.

En février 2025, l’affaire semblait encore plus sérieuse. Alors que le Syli National s’était qualifié pour l’AfroBasket, Alpha Diallo se lançait dans un lobbying public afin de convaincre Sekou Doumbouya, tandis que le GM Yacouba Sylla et le coach Neno Asceric continuaient de s’activer dans l’ombre.

LIRE AUSSI

Las, l’actuel pensionnaire du championnat japonais Koshigaya Alphas n’a pas répondu à l’appel du drapeau pour le championnat d’Afrique… Et le sélectionneur a visiblement lâché l’affaire, comme il nous l’a confirmé dans un entretien paru la semaine dernière sur BeBasket.

« Il a eu sa chance, il ne l’a pas saisie »

« J’ai contacté plusieurs fois Sekou Doumbouya, il m’a toujours dit vouloir jouer pour la Syli, mais il n’a jamais envoyé les papiers pour sa licence. J’ai abandonné. Je ne veux pas me mettre à genou pour qu’un joueur vienne en sélection. Jouer pour son pays, c’est quelque chose de spécial. Si tu n’as pas le cœur, l’émotion pour représenter la nation, ce n’est pas la peine. Il a eu sa chance, il ne l’a pas saisie. »

LIRE AUSSI

À voir si ses propos résisteront à l’épreuve du temps et des faits, notamment dans l’hypothèse où Doumbouya viendrait sérieusement toquer à la porte de la fédération en cas de qualification pour la Coupe du Monde. Ou dans celle d’un changement de sélectionneur…

« Je ne veux pas me prendre la tête en ce moment »

Sekou Doumbouya, en avril 2025, à propos de sa nationalité sportive

Son absence de l’AfroBasket était pourtant quelque chose que l’on pouvait pressentir dès le printemps au vu des propos tenus par le joueur au micro de Gigantes.

« J’ai les idées claires et je ne veux pas me prendre la tête en ce moment. Je n’ai pas encore décidé et j’attends de voir. Je sais que des gens en Guinée ont déjà parlé avec mes agents, mais en même temps, j’ai la France. Là, ce que je veux, c’est jouer au basket et ce qui doit arriver arrivera. »

En clair, alors qu’il est en train de relancer sa carrière depuis 22 mois, l’ex-future star du basket français souhaite encore se laisser la porte ouverte pour rejoindre les Bleus. Ce qui l’incite à repousser sa décision, lui qui a été toujours été tiraillé entre ses deux pays, à l’image de son costume le soir de la Draft 2019, lui qui arborait le drapeau français sur une manche et le drapeau guinéen sur l’autre.

Né à Conakry, arrivé très jeune dans le Centre Val-de-Loire, Sekou Doumbouya a représenté la France lors de ses jeunes années. Naturalisé en novembre 2016, il a été sacré champion d’Europe U18 un mois plus tard avec la génération Ntilikina – Mokoka. Ce qui reste, à ce jour, sa seule campagne internationale.

Sekou Doumbouya en 2016 avec le maillot de l’équipe de France U18 (photo : FIBA)
Guinée
Guinée
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
lefree74
heu il est sérieux là le gars se voit un avenir en bleu !!??. mais il suit le basket français au Japon ??
Répondre
(3) J'aime
headband_dri
il y a les idées claires comme Wemby (objectif : devenir un joueur all-time) et les idées claires comme Sekou Doumbouya (objectif: jouer au basket, peut-être pour la France, ou la Guinée, on verra, et prendre de la thune au Japon). L'EDF n'a clairement pas besoin d'un mec comme lui.
Répondre
(0) J'aime
chorale42
Le pauvre Sékou semble complétement perdu, et visiblement peu aidé par son Agent et sa famille. Dommage, il avait été bien relancé à la Chorale, mais il a encore fait un mauvais choix juste derrière. Restera un bon petit jouer de ProB, mais faible collectivement et en défense, raison pour laquelle Nino a capitulé.
Répondre
(1) J'aime
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Livenews
À l’étranger
00h00La Guinée ferme la porte à Sekou Doumbouya : « Si tu n’as pas le cœur pour représenter la nation, ce n’est pas la peine »
Stéphane Gombauld est revenu à Nancy l'été dernier, et s'est engagé dans la durée
Betclic ELITE
00h00ITW Stéphane Gombauld, ambitieux pour son retour au SLUC Nancy : « Tout est possible ici, j’y crois à fond »
NM1
00h00Mulhouse réagit à l’affaire Tim Eboh
Betclic Élite
00h00« Sans le basket, je serais peut-être mort » : le miracle Nelly Jr Joseph, nettoyeur de caniveaux devenu le meilleur rookie en France depuis 23 ans
Valentin Chery vient d'enchaîner deux double-doubles consécutifs en Betclic ELITE avec Gravelines-Dunkerque
Betclic ELITE
00h00Gravelines-Dunkerque : Valentin Chery confirme sa bonne dynamique
NCAA
00h00Ilias Kamardine clutch dans une victoire de prestige d’Ole Miss après prolongation
David Kahn tente de positionner au mieux le Paris Basketball à l'heure où la NBA Europe veut prendre place dans la capitale française
Betclic ELITE
00h00Et si le Paris Basketball se rapprochait du Paris FC, le nouveau concurrent du PSG à Paris ?
Alpha Diallo va-t-il devoir encore remplacer Daniel Theis dans la raquette de Monaco
EuroLeague
00h00Monaco toujours diminué avant de retrouver Paris
C'est la fin de la saison européenne pour Cholet Basket
Basketball Champions League
00h00« On perd les armes à la main » : Cholet Basket éliminé, la frustration mêlée à la fierté
Axel Bouteille réalise une saison solide avec le Buducnost Podgorica
EuroCup
00h00Axel Bouteille porte le Buducnost Podgorica dans son dernier match d’EuroCup
1 / 0
Livenews NBA
Une reconnaissance méritée pour l'une des figures emblématiques de la franchise de Caroline du Nord.
NBA
00h00Dell Curry aura son maillot retiré par les Hornets le 19 mars prochain
Alexandre Sarr a été expulsé par deux fautes techniques controversées
NBA
00h00Alexandre Sarr expulsé, Coulibaly blessé, les Wizards battus par les Clippers d’un Batum record
L'arrière All-Star a compilé 35 points et 9 passes décisives
NBA
00h00Donovan Mitchell brille avec 35 points mais Cleveland perd Darius Garland sur blessure
Leonard a dominé le dernier quart-temps avec 14 points
NBA
00h00Kawhi Leonard guide les Clippers vers la victoire face aux Wizards
Brunson réalise une saison exceptionnelle, tournant à 28,9 points de moyenne
NBA
00h00Jalen Brunson blessé à la cheville lors de la défaite des Knicks face aux Kings
L'ailier vit seulement sa troisième saison NBA
NBA
00h00Brice Sensabaugh explose avec 43 points dans la défaite du Jazz face aux Bulls
Jamal Murray a dominé les débats avec 33 points
NBA
00h00Jamal Murray écrase Dallas : Cooper Flagg blessé, les Nuggets s’imposent 118-109
Théo Maledon et le Real Madrid ont fait confiance à la NBA plutôt qu'à l'EuroLeague, contrairement au FC Barcelone
NBA
00h00Le Real Madrid vers la NBA : le géant espagnol prêt à quitter l’EuroLeague
L'absence d'Irving pèse lourdement sur les performances de Dallas.
NBA
00h00Kyrie Irving de retour avec les Mavericks après le All-Star Game ?
Un exploit d'autant plus remarquable que le pivot de 2,24m a manqué de nombreux matchs
NBA
00h00Victor Wembanyama atteint les 500 contres en carrière contre Oklahoma City
1 / 0