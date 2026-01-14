La NBA valide les critiques de Mazzulla : l’écran de Siakam était illégal

La NBA a donné raison à l’entraîneur des Celtics Joe Mazzulla mardi, confirmant dans son rapport des deux dernières minutes que la star des Indiana Pacers Pascal Siakam avait effectivement posé un écran illégal avant son panier de la victoire contre Boston la veille au soir.

Mazzulla n’avait pas mâché ses mots concernant cette action après la défaite, répondant aux six questions qui lui étaient posées en conférence de presse d’après-match avec les mêmes deux mots : « écran illégal ».

L’action controversée qui a fait basculer le match

Siakam avait posé l’écran au niveau de l’arc des 3-points, provoquant la perte d’équilibre de Derrick White des Celtics. L’intérieur vedette avait ensuite récupéré le ballon d’Andrew Nembhard, effectué une feinte de tir et pénétré à l’intérieur de la ligne des lancers francs pour réussir un tir en cloche qui a touché la planche avant de rentrer, à 6,1 secondes de la fin, offrant la victoire 98-96 à Indiana.

Dans son rapport des deux dernières minutes, la ligue a jugé qu’il s’agissait d’une absence de coup de sifflet incorrecte au sujet de l’écran de Siakam. « Siakam est en retard pour établir une position d’écran sur la trajectoire de White et ne lui donne pas le temps ou la distance nécessaire pour changer de direction et éviter le contact lors de l’écran », a précisé le rapport.

Hard to argue with Joe here. This is very clearly an illegal screen https://t.co/eGG9m9wt2T pic.twitter.com/9mIlvgw9HV — Ian Inangelo (@iinangelo) January 13, 2026

Boston continue de critiquer l’arbitrage

Il s’agit du dernier point de discorde avec l’arbitrage pour Boston. La star Jaylen Brown avait critiqué les arbitres après la défaite de son équipe face aux San Antonio Spurs samedi, quand les Celtics n’avaient tenté que quatre lancers francs. La NBA avait infligé une amende de 35 000 dollars à Brown lundi.

Cette validation officielle des critiques de Mazzulla souligne les difficultés persistantes des Celtics avec l’arbitrage, même si cela ne changera rien au résultat de cette rencontre cruciale remportée par les Pacers.