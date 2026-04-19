Mario Hezonja est au cœur de l’un des dossiers les plus brûlants du mercato à venir. Selon Alessandro Luigi Maggi, l’ailier croate du Real Madrid est dans le viseur de Dubai Basketball, club aux ambitions affichées et aux moyens à la hauteur. Un transfert qui s’annonce comme l’un des plus retentissants de l’été si tant est qu’il se concrétise. Dubaï tente ainsi de recruter un joueur majeur du Real Madrid, un an après avoir réussi à engager Dzanan Musa (2,05 m, 26 ans). 🚨 Mario Hezonja's future will most likely be with Dubai Basketball, Im told. The Croatian forward is under contract with Real Madrid through 2029, but the Emirati owners are reportedly ready to make a major investment. The transfer would be a blockbuster. A very lucrative… pic.twitter.com/kHGHhEYCSG — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 17, 2026

Le transfert de l’été ?

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2029 après avoir resigné un bail de cinq ans avec les Merengues, Hezonja pourrait bien quitter la capitale espagnole avant le terme de cet engagement. Les propriétaires émiratis de Dubai Basketball seraient disposés à réaliser un investissement conséquent pour s’attacher ses services, avec un contrat de trois ans particulièrement lucratif à la clé.

Un leader indiscutable de la Maison Blanche

À 31 ans, « Super Mario » boucle sa quatrième saison au Real Madrid, club dans lequel il a gagné l’EuroLeague en 2023, mais aussi là ou il s’est véritablement relancé après son passage en NBA. Titulaire indiscutable dans le cinq de Sergio Scariolo, le poste 3/4 croate est le meilleur marqueur de son équipe cette saison : 15.9 points de moyenne en Liga Endesa et 13,2 points de moyenne en EuroLeague, avec l’un des plus importants temps de jeu de l’effectif. PROFIL JOUEUR Mario HEZONJA Poste(s): Ailier Fort Taille: 206 cm Âge: 31 ans (25/02/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 13,2 #35 REB 3,9 #55 PD 2,2 #74

La clause NBA, variable clé de l’équation

Le dossier est d’autant plus complexe qu’Hezonja disposerait d’une clause lui permettant de rejoindre la NBA pour la somme de 850 000 dollars. Son agent Misko Raznatovic ne ferme aucune porte : « Concernant Mario Hezonja, tout reste ouvert. Il est sous contrat avec le Real Madrid pour encore quelques années, sauf qu’il dispose d’une clause pour rejoindre la NBA. Actuellement, il est l’un des joueurs les plus dominants en EuroLeague et des joueurs comme ça ont eu des opportunités ces dernières années. Donc on ne peut pas tirer de conclusions pour l’instant, mais les chances sont réelles et bien plus élevées qu’imaginé. »

Du côté du Real Madrid, l’entraîneur Sergio Scariolo se concentre sur la fin de saison, tout en reconnaissant implicitement la réalité du dossier : « Mario possède une clause de départ pour la NBA pour cet été et tout le monde est au courant. Il réalise une très bonne saison et j’ignore quelle sera sa décision. Nous sommes pleinement concentrés sur le présent. […] C’est plutôt une question pour la direction car, de mon côté, je suis focalisé sur la compétition. » Et pour les madrilènes la compétition est loin d’être fini ayant sécurisé la 3e place d’EuroLeague, ils ont encore du chemin avant de finir la saison. LIRE AUSSI Comme Mario Hezonja, Walter Tavares reste au Real Madrid jusqu’en 2029 5 juil. 2024 Hugo Cuvelliez

Après avoir raté les playoffs de l’EuroLeague de peu, Dubaï veut franchir un nouveau cap. La question du futur coach se pose et plusieurs informateurs affirment que l’ancien coach de l’AS Monaco, Vassilis Spanoulis, est la piste n°1.