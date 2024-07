Comme Mario Hezonja, Walter Tavares reste au Real Madrid jusqu’en 2029

Cadres du Real Madrid, Mario Hezonja et Walter Tavares se sont engagés pour cinq saisons supplémentaires au Real Madrid. Le club le plus titré du basketball européen est ainsi lié à ces deux forts joueurs jusqu’en 2029 !

C’est la fin du feuilleton Mario Hezonja (2,06 m, 29 ans). Après une saison impressionnante avec le Real Madrid, conclue avec 13,5 points et 4,6 rebonds en 23 minutes de moyenne, le Croate a fait parler de lui en ce début d’été. En fin de contrat avec le Real Madrid, l’ancien ailier du Magic d’Orlando était forcément très courtisé. Les principaux intéressés étaient le FC Barcelone et le champion d’Europe du Panathinaikos, ses deux anciens clubs. Cette fois c’est sûr, Mario Hezonja reste au Real Madrid. C’est une bonne nouvelle pour le coach Chus Mateo qui a lui prolongé son contrat jusqu’en 2026.

Il faut dire qu’il est l’une des principales armes offensives du champion d’Europe 2023. Véritable machine à scorer, l’ailier se distingue très souvent. Il a notamment cumulé 31 points et 12 rebonds avant d’inscrire un buzzer-beater pour arracher la troisième prolongation contre l’Anadolu Efes. Un match gagné 130-126 par le Real et qui est entré dans la légende de l’EuroLeague avec ses quatre prolongations.

Un contrat pour cinq saisons pour les deux stars

Âgé de 29 ans, Mario Hezonja rempile jusqu’en 2029. Walter Tavares (2,20 m, 32 ans) a lui probablement signé son dernier contrat. En effet, le Cap-Verdien aura 37 ans à l’issue de son contrat de cinq saisons. Le pivot a déjà gagné 14 titres depuis son arrivée au Real Madrid il y a sept saisons. Arme de dissuasion massive, il a été désigné meilleur défenseur de l’EuroLeague à trois reprises (2019, 2021 et 2023) et de Liga Endesa à quatre reprises (2021, 2022, 2023 et 2024).