Saragosse rêve de Fabien Causeur

Âgé de 37 ans, Fabien Causeur cherche la prochaine destination de sa carrière. Selon la journaliste locale Olguita Lorente, le Brestois serait convoité par le club de Saragosse, ce qui nous a été confirmé. Cependant, rien n’est avancé à ce stade.

🏀 El Casademont Zaragoza valora reforzar la posición de escolta de cara a la próxima temporada y tiene dos nombres sobre la mesa: Fabien Causeur y Jaylon Brown (ex Bilbao Basket). -Paréntesis vacacional ☀️🌞- — Olga Lorente (@OlguitaLorente) July 4, 2024

A.J. Slaughter – Fabien Causeur, le futur duo de Saragosse au poste 2 ?

Fabien Causeur a passé les sept dernières saisons au Real Madrid, avec qui il a cumulé les trophées et notamment deux EuroLeague (2018 et 2023). Déjà passé par la Liga Endesa entre 2012 et 2016, avec le club de Baskonia, l’ancien joueur de l’AL Plouzané, du PL Recouvrance, du STB Le Havre et de Cholet Basket est devenu un joueur reconnu du championnat espagnol. Parfois laissé sur le banc plusieurs semaines, comme avant le Final Four 2024, l’ancien international français a toujours su saisir sa chance quand le coach a fait appel à lui. Cela a été le cas en demi-finales de l’EuroLeague, à Berlin le 24 mai, ou encore dans la foulée sur les demi-finales et finales des playoffs de Liga Endesa. Toutefois cantonné à un rôle de rotation de luxe (5,3 points à 46% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,1 passe décisive en moins de 15 minutes sur 70 entrées en 2023-2024), Fabien Causeur pourrait se faire plaisir dans un nouveau projet. Saragosse est une formation ambitieuse qui vient d’accueillir un autre poste 2 shooteur vétéran au statut bosman, A.J. Slaughter.