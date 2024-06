Le Real Madrid balaye Murcie et retrouve le titre de champion d’Espagne

Le Real Madrid a remporté le titre de champion d’Espagne 2024. Battu par le FC Barcelone en finale en 2023, le club de Guerschon Yabusele (4 points à 2/3 aux tirs et 5 rebonds en 23 minutes), Vincent Poirier (7 points à 2/4, 5 rebonds et 3 contres en 17 minutes) et Fabien Causeur (4 points à 2/4 et 1 rebond en 13 minutes) a cette fois sorti son rival catalan en demi-finales (3-0) avant de balayer Murcie en finale.

Les joueurs de Chus Matheo ont passé un 13-0 aux locaux au cours d’un troisième quart-temps où ils ont fait la différence (16-34). Si Yannis Morin (2,08 m, 30 ans) a été gêné par les fautes (5 en 12 minutes, pour 4 points et 2 rebonds), Murcie a réussi à rester au contact (66-71) mais pas à reprendre le dessus.

C’est donc le Real Madrid de Dzanan Musa (18 points, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 26 d’évaluation), élu MVP des finales, qui l’a emporté 84 à 73. De quoi permettre à Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans) de terminer sa carrière en club sur un énième titre.