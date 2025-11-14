Recherche
NM1

Le STB Le Havre pourrait changer de nom !

NM1 - Le STB Le Havre, meilleure équipe de Nationale 1 cette saison, discute avec une entreprise de dimension mondiale pour un éventuel naming qui pourrait transformer le club normand.
Le STB Le Havre est au cœur d’un projet majeur. Leader de la poule B de Nationale 1 – malgré une première défaite concédée la semaine passée – le club est en pourparlers avancés avec une entreprise internationale prête à associer son nom à celui de l’institution havraise. Une démarche rare à ce niveau et qui pourrait faire entrer le STB dans une nouvelle ère de développement.

Une discussion qui pourrait changer la dimension du STB

Depuis plusieurs mois, les dirigeants du STB Le Havre échangent avec une entreprise qualifiée de « géant de son secteur ». Selon Paris-Normandie, il s’agirait d’un partenariat de naming, comparable dans la forme à celui qui unit depuis 2018 LDLC et l’ASVEL.

Les montants n’ont évidemment rien à voir avec ceux du club villeurbannais, mais l’ordre de grandeur rapporté au budget havrais est cohérent : autour de 150 000 € par saison en Nationale 1, et 180 000 € en cas de montée en Élite 2. Une somme que le STB n’a plus touchée depuis la fin du sponsoring de la Matmut en 2016, à l’époque où le club évoluait encore en Pro A.

Un naming inédit en Normandie

L’opération serait unique pour un club normand. Et comme toujours avec le naming, elle interroge : quelle place pour l’identité historique d’une institution centenaire ? Le passage à un nom composé – et possiblement une adaptation visuelle – serait un vrai tournant pour les supporters havrais.

Une dynamique économique déjà solide

Pour les dirigeants, l’objectif reste clair : poursuivre la croissance du club. Avec 215 partenaires — dont 45 nouveaux cette saison — le STB affiche complet dans le salon VIP des Docks Océane (300 places). Les discussions avec la municipalité portent déjà sur un agrandissement de l’espace ajoute Paris-Normandie.

Une actualité sportive chargée

Sur le terrain, le STB se remet de sa première défaite en championnat contre Loon-Plage (89-92), suivie d’une élimination en Coupe de France par Blois (74-82). Le club joue ce vendredi soir à Mulhouse, avec le retour de Steven Cayol (pied) mais toujours sans Cédric Bah (genou), espéré lors d’un autre choc, contre Fos-sur-Mer la semaine prochaine.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
v92000
150K pour changer le nom du club je trouve ça vraiment pas chère.
Répondre
(0) J'aime
jeildo
Intéressant !
Répondre
(0) J'aime
jj61
150K€ pour changer le nom de ton club, en ayant bien à l'esprit qu'un budget honnête en Elite 2 tourne autour des 3,5 à 4M d'euros, c'est quand même pas ouf. Pas de quoi changer de dimension !
Répondre
(0) J'aime
