L’Élan béarnais face à la « machine » roannaise, l’analyse de Mickaël Hay

L’Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez n’a pas vraiment le droit à l’erreur ce vendredi. Huitième d’Élite 2 et sur une petite série de deux revers consécutifs, l’ÉBPLO reçoit Roanne dans un Palais des Sports qui s’annonce bien garni. Face à une Chorale troisième du championnat, lancée sur une dynamique positive depuis la prise de fonction de T.J. Parker (début décembre) et dotée de l’attaque la plus prolifique de la division, les Palois vont se frotter à un adversaire que leur entraîneur Mickaël Hay décrit comme une équipe désormais complète, puissante et parfaitement structurée.

Une « belle machine » en pleine montée en régime

Pour Mickaël Hay, Roanne n’est plus seulement une équipe talentueuse sur le papier. C’est une véritable machine. « C’est un effectif que l’on peut qualifier de pléthorique, avec des joueurs d’expérience comme Diot et Ross qui ont déjà connu le plus haut niveau », souligne le technicien béarnais dans La République des Pyrénées. Une profondeur d’effectif qui permet à la Chorale d’enchaîner les performances, tout en maintenant une intensité constante sur quarante minutes. « C’est une belle machine qui se met en place avec, je pense, l’objectif d’aller chercher la première place du championnat », poursuit-il.

Une force offensive difficile à contenir

Avec ses 88,7 points inscrits par match, Roanne fait partie des références offensives de l’ELITE 2 et est même la meilleure attaque du championnat. Un secteur encore renforcé par le retour de son meilleur scoreur Jahvon Blair, même si ce dernier vient d’être suspendu par la LNB. « Offensivement, ils possèdent une force de frappe redoutable, notamment avec le retour de Blair après sa blessure. Il y a une vraie diversité dans leur jeu », analyse Mickaël Hay. Entre la création extérieure, la capacité à jouer vite et l’impact dans la raquette, la Chorale propose plusieurs visages capables de faire basculer une rencontre.

Un impact physique et une défense en progrès

Mais c’est surtout l’évolution défensive des Roannais qui interpelle le staff palois. « Ils sont devenus très solides défensivement ces derniers temps », constate Mickaël Hay. « Leur capacité athlétique est imposante et ils ont bien compris que pour s’imposer dans ce championnat, l’attaque ne suffit pas. Il faut une défense en place, et ils le prouvent sur leurs 5 ou 6 derniers matchs ». Avec des profils capables de mettre beaucoup de pression sur le ballon et d’imposer un gros impact physique, Roanne affiche désormais un équilibre redoutable.

Un défi majeur pour Pau Lacq-Orthez

Face à cette « machine » roannaise, Pau Lacq-Orthez sait qu’il devra livrer un match plein pour espérer se relancer. Ce duel entre deux des trois meilleures attaques d’ÉLITE 2 représente une occasion idéale pour les Béarnais d’envoyer un message fort à la division, frapper un concurrent direct et de rester pleinement engagés dans la course aux playoffs. Mais pour y parvenir, il faudra répondre à l’intensité, à la densité physique et à la rigueur collective d’un Roanne qui avance, semaine après semaine, avec des allures de favori. Pour cette rencontre, l’Elan béarnais sera privé de Drew Thelwell (remplacé par Anthony Racine) et Joshua Mballa blessés. Entre-deux à 20h30 ce vendredi soir.