Les Metropolitans 92 entament l’après-Foirest par un succès contre Roanne

Betclic ÉLITE - Au terme d'une rencontre âprement disputée, les Metropolitans 92 ont résisté au retour de la Chorale de Roanne pour s'offrir un succès important à domicile ce dimanche après-midi (90-83). Leur deuxième de la saison, cinq jours après l'éviction de l'entraîneur Laurent Foirest.

Ce dimanche, les Metropolitans 92 ont fait preuve de caractère pour s’imposer à domicile, face à la Chorale de Roanne (90-83). Leur première victoire à Marcel-Cerdan de la saison, six mois après la dernière (le 28 mai lors du Match 1 de la demi-finale contre l’ASVEL), devant des tribunes bien vides, qui leur permet de revenir à hauteur du BCM avec deux maigres victoires au compteur.

Théo Pierre-Justin séduit encore

D’entrée de jeu, les deux équipes imposaient un rythme infernal. Après une entame de match équilibrée, ce sont les locaux qui creusaient un premier écart dans cette rencontre (19-12, 8′), obligeant Jean-Denys Choulet à stopper le jeu pour remobiliser ses troupes. Bousculée dans ces dix premières minutes, la Chorale s’appuyait sur un Yannis Morin impactant dans la peinture (11 points et 9 rebonds) pour rester au contact des Franciliens (22-18, 10′).

Si les deux formations se rendaient coup pour coup dans cette première mi-temps, ces vingt premières minutes étaient marquées par l’éclosion d’un jeune joueur. Signataire de son premier contrat professionnel, Théo Pierre-Justin (7 points) rayonnait autant que la semaine dernière (7 points et 1 interception en 13 minutes), lorsqu’il avait inscrit 7 points contre Paris. Malmenés dans le premier quart-temps, les Ligériens montraient un visage conquérant et se reposaient sur Cyril Langevine (12 points et 3 rebonds) et le nouveau-venu Jalen Jones (12 points en 15 minutes) pour reprendre l’avantage juste avant la pause (39-42).

Toupane, l’homme providentiel ?

Au retour des vestiaires, le chassé-croisé se poursuivait entre les deux équipes. Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les locaux reprenaient les commandes dans ce match de séries (52-46, 24′). Les coéquipiers d’Axel Toupane, auteur d’un retour réussi après trois semaines d’absence (14 points et 7 rebonds), s’envolaient au tableau d’affichage. À la faveur d’un troisième quart-temps de très bonne facture, Alen Omic (16 points et 10 rebonds) et les Metropolitans 92 inversaient la tendance dans cette rencontre pour prendre 13 points d’avance à dix minutes de la fin (70-57, 30′). Dans un match indécis jusqu’au bout, les hommes de Jean-Denys Choulet ne lâchaient rien et entretenaient le suspense.

Pourtant bousculés dans ces dernières minutes, les Metropolitans 92 parvenaient tout de même à résister au retour adverse pour l’emporter à domicile ce dimanche face à un concurrent direct pour le maintien (90-83). Soit la flamme de l’espoir qui brûle encore pour les Mets et un électrochoc réussi après la mise à l’écart de Laurent Foirest, temporairement remplacé par Jean-Paul Besson. Et surtout la confirmation de l’importance d’Axel Toupane : très fréquemment blessé depuis le début de saison, le champion NBA 2021 n’a disputé que cinq rencontres depuis le début de la saison. Dont les deux victoires des Mets… Le vrai facteur X ?

