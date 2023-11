Jean-Denys Choulet conquis par l’Espoir Théo Pierre-Justin

Betclic ÉLITE - La Chorale de Roanne a décidé de faire signer un contrat professionnel à Théo Pierre-Justin, qui s'est illustré contre le Paris Basketball ce samedi.

Rotation à l’Élan béarnais en 2022-2023… en Espoirs, Théo Pierre-Justin (2,04 m, 18 ans) a fait sa place dans le groupe professionnel de la Chorale de Roanne sur ce début de saison.

« Il n’a pas froid aux yeux »

Alors que Lewis Sullivan est parti en début de semaine en Croatie pour retourner au KK Zadar, Jean-Denys Choulet a décidé d’en faire son poste 4-3 titulaire contre le Paris Basketball, deux jours après la signature de son premier contrat professionnel. Le natif de Mont-de-Marsan ne s’est pas laissé impressionné par le deuxième de Betclic ÉLITE et leader invaincu du groupe A de l’EuroCup. Laissé 22 minutes sur le terrain, il a été discipliné et pris ce que le jeu lui a donné pour finir à 7 points à 3/5 aux tirs, 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 8 d’évaluation en 22 minutes lors d’une belle victoire. « On a notre nouveau joueur américain qui est arrivé, ‘Theo Peter Justin' », a d’abord ironisé Jean-Denys Choulet au moment de revenir sur sa belle performance, avant de reprendre, plus sérieux :

« Il a fait vraiment un très, très bon match. Vous ne pouvez pas savoir comme ça me rend heureux et fier de voir des jeunes joueurs comme ça, de 18 ans, douter de rien, entrer sur le terrain, faire ce qu’on lui demande, travailler aux entraînements comme il le fait. Ce gamin, quand je l’ai vu arriver de Pau, j’ai dit, mais qui c’est celui-là ? Le deuxième entraînement j’ai dit ‘bon ben moi je vais le prendre avec moi en pro’. J’ai longuement hésité – le président pourrait vous confirmer – à le signer pro à la place d’E.J. Anosike. Je m’étais dit quand même ‘trois descentes, coach, fais pas le fou, on va dire que t’es un cinglé encore’. Je l’avais fait avec Marco Pellin et Andrea Moerman à l’époque. Honnêtement, ce joueur là il a quelque chose Il a quelque chose parce qu’il est long, il a du tir, il a de la détente, il est capable de dribbler. C’est un vrai bon joueur. Je ne suis pas surpris de sa prestation. Même si franchement il faut quand même un peu en avoir pour faire ce qu’il a fait, rentrer dans le cinq de base, ce gamin il jouait cadet l’année dernière, Pau-Lacq-Orthez n’en a pas voulu… Bravo, je suis content pour nous. D’ailleurs s’ils en ont encore comme ça qui n’en veulent pas, je veux bien les prendre. Donc franchement c’est vraiment un plaisir. C’est un gamin bien éduqué, qui parle bien, qui travaille aux entraînements, c’est vraiment un bon gamin. Franchement, je suis content, ça faisait longtemps que je n’avais pas vu des gamins comme ça, avec autant de talent en basket, autant d’humilité. Et surtout, il n’a pas peur, il n’a pas froid aux yeux. »

Médaillé de bronze à l’Euro U17 de 3×3 en 2022, Théo Pierre-Justin n’était qu’un joueur de banc en Espoirs ELITE à l’EBPLO en 2022-2023 (7 points à 35,5% de réussite aux tirs et 4,3 rebonds en 19 minutes). L’ancien U15 ÉLITE de Dax va maintenant devoir confirmer, alors qu’il sera forcément attendu.