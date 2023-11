La victoire hallucinante de Berck, des impairs pour Tours et Caen

NM1 - La 13e journée de Nationale 1 s'est conclue samedi. Une soirée évidemment marqué par le carton historique de Berck face aux Sables d'Olonne : 87-36, soit 51 points d'avance !

S’il avait fallu parier sur l’équipe qui infligerait – certainement – la plus grande correction de la saison, cela n’aurait évidemment pas été Berck. Et pourtant… Lanterne rouge de la Poule A, l’ABBR a humilié les Sables-d’Olonne dans des proportions hallucinantes samedi soir : 87-36, soit un invraisemblable +51 à domicile ! Venus très diminués dans le Nord, les coéquipiers de Noah Goudou-Sinha (1 point et 7 balles perdues en 11 minutes) ont vécu un calvaire : un 0-12 d’entrée, 4-30 ensuite, l’expulsion de leur leader Jean-Michel Mipoka dès la 26e minute puis une lente agonie, jusqu’à ce score d’un autre temps : 36-87. Un résultat qui pourrait bien avoir peser très lourd dans la course au maintien, avec un panier-average déjà quasiment assuré par Berck en vue des playdowns puisque les deux équipes sont désormais à égalité avec trois victoires. « C’est avant tout le travail défensif qu’il faut souligner, tous les joueurs ont été exemplaires », savoure le coach Laurent Kleefstra dans les colonnes de La Voix du Nord. « Il faut tout de même être conscient qu’en face ils avaient beaucoup de blessés. Donc restons prudents mais c’est bon à prendre ! »

Dans l’autre match de la Poule A, Poissy a créé une petite surprise en venant à bout du favori, Tours (86-82). Un revers décevant pour le TMB, qui menait encore de 15 points au cœur du troisième quart-temps (39-54), avant de se déliter collectivement et de subir la foudre d’Olivier Yao-Delon (19 points en 19 minutes). « On manque de constance et ce n’est pas possible pour une équipe avec les ambitions qui sont les nôtres« , regrette Cédric Heitz, interrogé par La Nouvelle République. « À un moment donné, il faut faire les choses dont on est en train de parler. La montée de balle sous pression, c’est quelque chose que l’on fait régulièrement à l’entraînement, et chacun est censé être à sa place. Là, on se met à sauter en l’air, à précipiter les choses… Incroyable… Ils terminent à 72 % à l’intérieur en deuxième mi-temps, sérieusement, on n’arrête plus rien… Incroyable… » Promu, Poissy bascule à mi-parcours à la 8e place, avec un bilan satisfait de 6 victoires en 13 matchs.

Les résultats de la 13e journée de NM1, poule A : Rueil vs Lorient : 93-86

vs Lorient : 93-86 Rennes vs Quimper : 81-85

: 81-85 Tarbes-Lourdes vs Loon-Plage : 77-79

: 77-79 Challans vs Vitré : 67-61

vs Vitré : 67-61 Chartres vs Stade Toulousain : 80-59

vs Stade Toulousain : 80-59 Berck vs Les Sables Vendée : 87-36

vs Les Sables Vendée : 87-36 Poissy vs Tours : 86-82

Si les coeurs étaient lourds suite à la disparition de Madjid Ahamadi, Besançon a réussi à dépasser la tristesse pour s’offrir l’une des mini-sensations du week-end face à Caen (89-84). Une victoire où Brahim Dohou (17 points, 7 rebonds et 2 passes décisives) et Anthony Da Silva (16 points et 8 passes décisives) ont encore confirmé tous leurs progrès. « Il nous fallait absolument cette victoire et je suis content de ce que nous avons réussi à faire », se réjouit le technicien doubiste, Joseph Kalambani. Le BesAC termine la phase aller avec 6 succès au compteur tandis que le CBC lâche du terrain sur le leader Hyères-Toulon, désormais distancé de deux longueurs.

