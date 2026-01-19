L’Hapoel Holon se renforce avant d’affronter Le Mans

L’Hapoel Holon continue d’ajuster son effectif en vue de la deuxième partie de saison aussi bien pour le championnat national que pour la Basketball Champions League. Avant d’affronter Le Mans le 27 janvier prochain, la formation israélienne a officialisé la signature d’Adama Sanogo (2,06 m, 23 ans), en remplacement de l’ancien strasbourgeois Nysier Brooks. Un renfort athlétique et expérimenté au haut niveau, qui vient densifier la raquette d’un concurrent direct des Manceaux.

הודעת מועדון: אנו שמחים להודיע שהשחקן אדאמה סאנוגו, 23, 2.06 מ', סיכם תנאיו בקבוצה עד לסיום העונה והצטרף בשלב זה לאימוני הקבוצה בוילנה.

השחקן יליד מאלי הגיע בגיל 14 לארה"ב וכיכב בכדורסל התיכונים ובמכללות. >> pic.twitter.com/si4iCHlDiK — Hapoel Holon (@HapoelHolonBC) January 18, 2026

Un renfort attendu pour ajuster l’effectif

Le club israélien attend encore les formalités administratives en provenance de Trapani, l’ancien club italien du Malien, afin de pouvoir l’inscrire officiellement dans les compétitions nationales et continentales. Malgré cela, Adama Sanogo a déjà rejoint ses nouveaux coéquipiers.

Un parcours marqué par le très haut niveau

Passé par l’Université du Connecticut, Adama Sanogo s’est révélé au plus haut niveau universitaire en remportant le titre NCAA avec les Huskies en 2023. Non drafté, il a toutefois goûté à la NBA, disputant 13 matchs avec les Chicago Bulls lors des saisons 2023/2024 et 2024/2025. Une expérience qui témoigne de son potentiel et de sa capacité à évoluer dans des environnements très exigeants. Il avait aussi été envoyé en G-League à Windy City Bulls avec qui il a disputé 67 matchs durant cette période pour 19 points et 11 rebonds de moyenne.

Another player of Trapani Shark is now expected to leave the Sicilian team Big man Adama Sanogo is on his way to Israelhttps://t.co/sN63XN2E7Q#BCL #NBA #Israel — Backdoor Podcast English (@Backdoorpod_eng) January 10, 2026

L’été 2025 marque un tournant dans sa carrière puisqu’il traverse l’Atlantique pour poursuivre sa carrière en Europe et plus précisément en Italie. Lors de ses débuts sur le Vieux Continent sous le maillot de Trapani, l’intérieur a tourné à 6 points, 3,7 rebonds, 0,4 passe décisive par match en 13 apparitions en Serie A et 7,8 points, 4 rebonds et 1,3 passe en BCL.

Un international malien

Sur la scène internationale, Adama Sanogo a représenté le Mali dans les catégories de jeunes. Il a notamment remporté la médaille d’or au Championnat d’Afrique FIBA U16 et participé à la Coupe du Monde FIBA U17 en 2018, confirmant très tôt son statut de prospect majeur du continent africain.

Avec cette arrivée, l’Hapoel Holon affiche clairement ses ambitions en Basketball Champions League. Un paramètre supplémentaire à prendre en compte pour le MSB, qui devra composer avec un adversaire renforcé dans la bataille européenne. Il fera équipe avec l’ancien villeurbannais Derrick Walton Jr.. Le club est 6e de la Winner League (8 victoires et 6 défaites) et dans le groupe I du Top 16 de la BCL avec Galatasaray, Le Mans et Rytas.